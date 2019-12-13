13 декабря 2019, 17:00
Два калмыцких активиста оштрафованы за участие в протестах
Как писал "Кавказский узел", в Элисте началась новая серия судов над активистами, на этот раз за участие в митинге 27 октября. 9 декабря пенсионеру Николаю Тавлеев были назначены 10 тысяч рублей штрафа, а 10 декабря блогер Сот Амунов был осужден на 20 часов обязательных работ.
Мэрия в ответ на уведомление организаторов митинга 27 октября дала двусмысленный ответ, в связи с чем они обратились в Элистинский городской суд. Городской суд встал на сторону активистов, а Верховный суд Калмыкии - на сторону властей. В результате прямо на митинге к организатору мероприятия Валерию Бадмаеву подошла полиция и вручила предупреждение об ответственности.
Судья проигнорировала доказательства защиты
Активист отказывается признавать вину. "Меня защищал Валерий Антонович Бадмаев, и он привел важное доказательство - решение Верховного суда, где написано, что митинг, в котором мы участвовали, согласован. Единственное, стоял вопрос о приведении в соответствие количества участников. На митинге было менее 5000 человек - заявленной цифры, - так что мы никаких правонарушений не совершали", - подчеркнул Аркадий Горяев.
Он отметил, что при его пенсии в 8300 рублей такой штраф обременителен. "Но мы будем обжаловать это решение в Верховном суде, и я надеюсь, что оно будет отменено", - заключил активист.
Он также указал на непоследовательность сотрудников мэрии. "В протоколах судебных заседаний отражено, как сами представители администрации города говорят, что они не отказывают в уведомлении. А потом приходят на митинг и кричат, что этот митинг несогласованный. Пишут в полицию, что мы провели несогласованный митинг. Где логика?" - возмутился активист.
Активист Семен Атеев не успел подготовиться к суду
Вчера, 12 декабря, Элистинский городской суд постановил оштрафовать на 10 тысяч рублей и другого участника митинга 27 октября, юриста Семена Атеева. "На 12 декабря было назначено несколько судебных заседаний, и я собирался везде принимать участие в качестве защитника. Поэтому я попросил судью отложить заседание, но она мне отказала", - рассказал Атеев корреспонденту "Кавказского узла".
Он указал, что в результате пришел на суд неподготовленным. "Я не взял с собой никаких доказательств - а именно протокол судебного заседания в Верховном суде от 25 октября и аудиозапись с этого заседания, и попросил отложить суд, чтобы я мог подготовиться. Но судья категорически отказалась и провела судебное заседание с грубейшими нарушениями. Во-первых, судья нарушила мое процессуальное право на предоставление доказательств. Во-вторых, не велась аудиозапись процесса, что является безусловным основанием для отмены состоявшегося решения. Согласно законодательству, аудиопротоколирование судебного процесса обязательно", - отметил Атеев.
Он назвал сумму штрафа высокой для себя. "Судья выписала 10 тысяч рублей штрафа, несмотря на то, что я пенсионер, что половина моей пенсии уходит на оплату кредитов, покупку лекарств, и у меня на руках остается около трех тысяч рублей. Но такая вот попалась жесткая судья. Я с решением категорически не согласен и буду его обжаловать", - резюмировал Атеев.
"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещает на тематической странице "Преследование активистов".
Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"