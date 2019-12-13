Два калмыцких активиста оштрафованы за участие в протестах

13 декабря 2019, 17:00

Суд назначил по 10 тысяч рублей штрафа пенсионерам Семену Атееву и Аркадию Горяеву за участие в митинге против назначения врио мэра Элисты Дмитрия Трапезникова. Активисты настаивают на том, что митинг был согласован с властями.

Как писал "Кавказский узел", в Элисте началась новая серия судов над активистами, на этот раз за участие в митинге 27 октября. 9 декабря пенсионеру Николаю Тавлеев были назначены 10 тысяч рублей штрафа, а 10 декабря блогер Сот Амунов был осужден на 20 часов обязательных работ.

Мэрия в ответ на уведомление организаторов митинга 27 октября дала двусмысленный ответ, в связи с чем они обратились в Элистинский городской суд. Городской суд встал на сторону активистов, а Верховный суд Калмыкии - на сторону властей. В результате прямо на митинге к организатору мероприятия Валерию Бадмаеву подошла полиция и вручила предупреждение об ответственности.

Судья проигнорировала доказательства защиты

Сегодня судья Элистинского городского суда Елена Согданова постановила взыскать 10 тысяч рублей штрафа с участника митинга 27 октября Аркадия Горяева. Он сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ожидал такого вердикта суда. "Я уже был готов к этому неправосудному решению. Потому что, по нашим подозрениям, исполнительная власть дала команду, чтобы в отношении нас усилить репрессивный пресс. И суды взяли под козырек", - заявил Горяев.

Активист отказывается признавать вину. "Меня защищал Валерий Антонович Бадмаев, и он привел важное доказательство - решение Верховного суда, где написано, что митинг, в котором мы участвовали, согласован. Единственное, стоял вопрос о приведении в соответствие количества участников. На митинге было менее 5000 человек - заявленной цифры, - так что мы никаких правонарушений не совершали", - подчеркнул Аркадий Горяев.

Он отметил, что при его пенсии в 8300 рублей такой штраф обременителен. "Но мы будем обжаловать это решение в Верховном суде, и я надеюсь, что оно будет отменено", - заключил активист.

29 ноября жительница Элисты Валентина Эрдниева пристыдила одиночным пикетом судей , которые выносят обвинительные решения по делам об акциях протеста.

Горсуду был предъявлен не только протокол заседания в Верховном суде 25 октября, но и аудиозапись, на которой председательствующий Владимир Литовкин отвечает на прямой вопрос о том, считается ли назначенный на 27 октября митинг согласованным, указал корреспонденту "Кавказского узла" Валерий Бадмаев. "Председательствующий говорит: "Да. Мы отменили решение городского суда, потому что городской суд неправильно трактует, там в ответе мэрии не содержится отказа в согласовании". Мы несколько раз переспросили, согласован ли митинг. И председательствующий судья сказал: "Нет отказа в согласовании. Есть только просьба привести в порядок численность". А в суде они сами говорят, что на митинг пришло не пять тысяч, как я заявил, а тысяча человек. Тогда где нарушение?" - сказал Бадмаев, выступавший сегодня в суде в качестве общественного защитника Горяева.

Он отметил, что судья Согданова не хотела слушать аудиозапись из Верховного суда до конца. "А потом, несмотря на наши доказательства, судья вынесла наказание. Я думаю, это потому, что по этому митингу уже были оштрафованы люди, и теперь судья связана этими предыдущими решениями. Я надеюсь, что когда мы подадим апелляцию в Верховный суд, и будет рассмотрение, судьи Верховного суда, даже если в коллегию не войдет Литовкин, не смогут проигнорировать заявление своего же коллеги", - сказал Валерий Бадмаев.

Он также указал на непоследовательность сотрудников мэрии. "В протоколах судебных заседаний отражено, как сами представители администрации города говорят, что они не отказывают в уведомлении. А потом приходят на митинг и кричат, что этот митинг несогласованный. Пишут в полицию, что мы провели несогласованный митинг. Где логика?" - возмутился активист.

Протесты в Элисте спровоцировали назначение 26 сентября временным главой города Дмитрия Трапезникова. В ходе акций протеста были выдвинуты требования о возвращении прямых выборов мэра и об отставке главы Калмыкии Бату Хасикова. Очередная акция протеста состоялась 12 декабря, ее участники упрекнули власти в игнорировании их требований