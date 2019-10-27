Организаторы протестов в Элисте констатировали рост числа противников Трапезникова

27 октября 2019, 19:33

Сегодняшний митинг в Элисте показал рост числа участников акций против назначения Дмитрия Трапезникова главой города, сообщили организаторы.

Как писал "Кавказский узел", митинг против назначения Дмитрия Трапезникова главой Элисты собрал сегодня, по данным организаторов, не менее 3,5 тысячи человек. Участники акции потребовали отставки Трапезникова, роспуска горсобрания и референдума о прямых выборах мэра. При этом, по данным активистов, противники проведения митинга помешали использовать сцену, организовав ее ремонт.

Жители Элисты с конца сентября проводят акции с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова, который летом 2018 года возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа потребовал от генпрокурора России проверить гражданство нового главы города, его образование и стаж работы. 5 октября глава Калмыкии встретился с протестующими, но те не добились конкретных объяснений причин назначения Трапезникова.

Митинг продолжался 2,5 часа, на нем выступали как активисты и депутаты, так и простые горожане. Участники митинга держали несколько плакатов с надписями: "Trapeznikov, go home", "Трапезников, уходи", "Просыпайтесь, пробуждайтесь, калмыки", "Мэра должен выбирать народ", передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Сегодня митинг в Элисте собрал еще больше людей, чем предыдущая акция протеста, на которую 13 октября пришли около 3000 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" организатор митинга, председатель исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Валерий Бадмаев. "Мой товарищ пообщался с полицейскими, и ему сказали, что было 4200 человек. Но я сомневаюсь, что они упомянут это число в официальной сводке. Сократят раза в два. Но лично я убедился, что число людей, которые поддерживают активистов, не уменьшается, а наоборот, увеличивается", - сказал Бадмаев.

Людей на митинге было не меньше, чем 13 октября, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" активист Бадма Бюрчиев. "Точно сказать, сколько было, сложно, так как мы все стояли на одном уровне. Но все, кто пытался подняться на какое-то возвышение, говорят, что как минимум не меньше было, чем две недели назад", - сказал он.

Площадь сегодня была заполнена, уточнил активист Церен Басангов. "В какой-то момент, между 12.00 и 13.00, площадь точно была забита полностью. 13 октября такого не было", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Церен Басангов.

Он подтвердил, что проведению митинга пытались помешать ремонтными работами. "У меня в "Инстаграме" несколько тысяч подписчиков. Вчера ночью один из подписчиков позвонил мне и сказал, что нескольких досок нет в сцене. Он увидел это и мне сообщил. Я приехал, поднялся на сцену и увидел, что да, несколько досок оторваны. С утра приехали несколько наших активистов и обратно доски вставили. Специально купили доски сами, чтоб забить", - рассказал Басангов.

Перед митингом рабочие начали ремонт крыши сцены, уточнил Бадма Бюрчиев. "Приехала машина, какая-то от городского хозяйства, с помощью которой ремонтируют крыши. Они ее поставили сначала прямо перед сценой, еще до митинга. Но потом убрали, поставили сбоку. И начали снимать с крыши покрытие, жестяные листы. Пока шел митинг, они эти листы прибили назад", - отметил Бюрчиев.

Сотрудник МБУ "Городское хозяйство", участвующий в ремонте сцены, пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что с той стороны, где стояла аппаратура и планировали выступать участники митинга, "часть кровли постоянно протекала". "Нас неоднократно просили ее разобрать и собрать, мы сейчас герметиком промазали стыки, швы", - рассказал рабочий. На вопрос о том, почему кровлю решили чинить именно сегодня, член бригады ответил: "Такая поступила команда".

Организатора митинга предупредили о правонарушении

Во время митинга к Валерию Бадмаеву подошли полицейские и вручили ему предупреждение о правонарушении. "Подошли полицейские и вручили предупреждение, что я буду привлечен к административной ответственности за то, что провожу несогласованный митинг. Я ответил: "Хорошо, привлекайте". Тут же подошли два адвоката наших известных и сказали, что будут бесплатно представлять мои интересы в суде", - рассказал Валерий Бадмаев.

Бадмаев уточнил, что накануне получил предупреждение из прокуратуры о том, что митинг не согласован. "Мол, есть решение Верховного суда, и митинг ваш не согласован. Я взял, подписал, написал там, что я с этим не согласен, и что мы встретимся в суде", - сообщил он.

Отказ мэрии согласовать сегодняшнюю акцию был обжалован в горсуде, который обязал власти не мешать митингу. Однако 25 октября Верховный суд Калмыкии отменил это решение. По мнению активистов, итоговый вердикт суда не делает митинг незаконным.

На площади присутствовали не менее двух десятков полицейских, они стояли по двое или небольшими группами среди собравшихся и вокруг площади. Сотрудники полиции отказались назвать корреспонденту "Кавказского узла" численность участников, посоветовав обращаться в пресс-службу.

Несколько десятков митингующих приняли участие в шествии

После митинга часть собравшихся отправилась к пагоде Семи дней, которая находится у здания администрации главы республики. Один из полицейских предупредил активистов, что шествие также не одобрено властями, но несколько десятков человек все равно направились к пагоде, выкрикивая по дороге "Уралан" (Вперед). Часть полицейских отправилась за ними. Около пагоды участники акции вращали молитвенный барабан.

Один из них, представившийся Евгением Николаевичем, пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что пришел к барабану, потому что сегодня день рождения Шаджин-ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. "У нас, калмыков, так принято - поздравить человека и пожелать ему долгих лет, здоровья. И мы крутим барабан. Но, с другой стороны, это и потому, что мы были на митинге, и это еще молитва за то, чтобы наши пожелания, чего мы добиваемся, то, что прозвучало на митинге, тоже сбылись", - сказал он.

"Я уже третий раз прихожу, после каждого митинга, - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник митинга Виталий, крутивший барабан. - Сегодня это и в честь дня рождения Шаджин-ламы, но и чтобы сбылись наши пожелания. Чтобы у нас, в Калмыкии, да и во всей России, всё нормализовалось уже".

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" Бадма Бюрчиев участвует в организации акций протеста против назначения Дмитрия Трапезникова и.о. главы Элисты и не освещает эти мероприятия в качестве журналиста.