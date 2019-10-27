Противники Трапезникова потребовали референдума о выборах мэра Элисты

27 октября 2019, 16:20

Митинг против назначения Дмитрия Трапезникова главой Элисты собрал сегодня не менее трех с половиной тысяч человек, сообщили организаторы. Противники Трапезникова потребовали его отставки, роспуска горсобрания и референдума о прямых выборах мэра.

Как писал "Кавказский узел", жители Элисты с 29 сентября проводят акции с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. Не дождавшись реакции от властей, активисты заявили на сегодня митинг на 5000 участников. Отказ мэрии согласовать эту акцию был обжалован в горсуде, который обязал власти не мешать митингу. Однако 25 октября Верховный суд Калмыкии отменил это решение. По мнению активистов, итоговый вердикт суда не делает митинг незаконным.

26 сентября депутаты горсобрания Элисты утвердили решение назначить врио мэра Дмитрия Трапезникова, который летом 2018 года возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа потребовал от генпрокурора России проверить гражданство нового главы города, его образование и стаж работы. 5 октября глава Калмыкии встретился с протестующими, но те не добились конкретных объяснений причин назначения Трапезникова.

В митинге против назначения Дмитрия Трапезникова приняли участие сегодня не менее 3,5 тысячи человек, сообщил один из инициаторов акции Бадма Бюрчиев.

"Митинг прошел успешно, несмотря на препятствия... Вчера ночью [противники проведения акции] вырвали несколько досок на сцене, на которой мы хотели выступать, и облепили все лентой - типа ремонтные работы. Мы утром приехали, забили доски назад. Тогда они пригнали машину, сказали, что крышу будут ремонтировать. Тогда мы спустили всю аппаратуру на площадь, а выступающие поднимались на скамейку. Пришло не меньше, чем в прошлый раз, 3,5-4 тысячи [человек]", - приводит слова Бюрчиева "МБХ Медиа".

Участники митинга приняли резолюцию, в которой объявили о создании инициативной группы по проведению референдума о введении прямых выборов главы города. "Мы требуем немедленной отставки Трапезникова и рекомендуем ему покинуть Калмыкию, поскольку его пребывание в регионе дестабилизирует обстановку. Требуем распустить элистинское городское собрание, поскольку его депутаты не оправдали доверия. Также требуем от [бывшего главы Калмыкии Алексея] Орлова досрочно прекратить свои полномочия члена Совета Федерации от Калмыкии", - цитирует резолюцию издание.

Алексей Орлов возглавлял Калмыкию с 2010 по 2019 год. 21 октября глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о назначении Алексея Орлова представителем Калмыкии в Совете Федерации.

После начала митинга сотрудники полиции предупредили собравшихся о том, что мероприятие не одобрено властями, и предложили им разойтись. Однако митингующие продолжили акцию протеста, сообщает "ФедералПресс".

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" Бадма Бюрчиев участвует в организации акций протеста против назначения Дмитрия Трапезникова и.о. главы Элисты и не освещает эти мероприятия в качестве журналиста.