Дело об участии Бюрчиева в митинге возвращено на пересмотр

17 февраля 2020, 19:49

Верховный суд Калмыкии отменил решение Элистинского горсуда о 20 часах обязательных работ Бадме Бюрчиеву за участие в митинге против Трапезникова.

Как писал "Кавказский узел", журналист Бадма Бюрчиев был обвинен в участии в митинге 27 октября 2019 года против назначения Дмитрия Трапезникова главой Элисты, и в декабре Элистинский горсуд назначил ему 20 часов обязательных работ. По данным организаторов, митинг собрал не менее 3,5 тысячи человек. Участники акции требовали отставки Трапезникова, роспуска горсобрания и референдума о прямых выборах мэра. Эта акция показала рост числа противников назначения Трапезникова главой города, сообщили организаторы.

Мэрия Элисты в ответ на уведомление организаторов митинга 27 октября дала двусмысленный ответ. По мнению активистов, в нем содержался завуалированный отказ в согласовании митинга, в связи с чем они обратились в суд. Городской суд встал на сторону активистов, признав ответ мэрии незаконным, а Верховный суд Калмыкии, отменив решение Элистинского горсуда – встал на сторону властей. Прямо на митинге к организатору мероприятия Валерию Бадмаеву подошла полиция и вручила предупреждение об ответственности. Активисты настаивают на том, что митинг 27 октября был согласован с властями, так как в ответе мэрии не было прямого отказа в согласовании, однако после митинга его участников начали штрафовать.

Сегодня Верховным судом Калмыкии отменено решение Элистинского горсуда, назначившего Бюрчиеву 20 часов обязательных работ за участие в митинге 27 октября.

"Наши доводы (в суде) были уже традиционные - мы говорили, что считаем, что этот митинг был санкционирован, и что Верховный суд (в октябре) отменил решение Элистинского горсуда с формулировкой о том, что письмо мэрии (в ответ на уведомление о митинге 27 октября) не содержит запрета на проведение митинга. Но решение по мне отменили не поэтому", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Бадма Бюрчиев.

Он добавил, что его дело в Элистинском горсуде рассматривалось 13 декабря. "Меня об этом не известили, суд провели без меня - и выписали мне 20 часов обязательных работ", - пояснил Бадма Бюрчиев.

По словам активиста, сегодня суд принял такое решение, так как представители горсуда не смогли доказать, что извещали его о заседании надлежащим образом. "Это является безусловным основанием для отмены решения, и поэтому дело вновь отправили на рассмотрение в горсуд", - добавил Бадма Бюрчиев.

По его словам, сегодняшнее заседание суда было заключительным. "На первом заседании при рассмотрении апелляции в Верховном суде я предоставил распечатку звонков, которую сам запросил у сотового оператора, по своему номеру, и в этой распечатке номера суда не было. На прошлой неделе прошло второе заседание по апелляции, но тогда еще им не удалось получить данные от Ростелекома, поэтому суд отложили на сегодня. Они запросили данные, куда звонила секретарь суда в тот день с рабочего номера. И вот пришла распечатка, но там ни время разговора не совпадает, ни минуты", - рассказал Бадма Бюрчиев.

В результате удалось доказать, что активиста не известили о судебном заседании. И в итоге Верховный суд Калмыкии вернул дело обратно в городской.

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" Бадма Бюрчиев участвует в организации акций протеста против назначения Дмитрия Трапезникова и.о. главы Элисты и не освещает эти мероприятия в качестве журналиста.

Напомним, ранее Бюрчиев уже был оштрафован на 5000 рублей за участие в народном сходе против Трапезникова 29 сентября, также ему был назначен штраф на 20 000 рублей за организацию молебна 1 октября.

Протесты против назначения Дмитрия Трапезникова стали одной из главных тем в Калмыкии в 2019 году, говорится в материале "Кавказского узла" "ЮФО-2019: пытки, массовые протесты, технологии "точечных репрессий".

Стоит отметить, что ранее суды принимали различные решения по делам участников митинга 27 октября. Так, 20 января Элистинский горсуд прекратил производство в отношении Валерия Бадмаева, который был обвинен в организации этого митинга. Верховный суд Калмыкии 8 февраля оставил в силе штраф в 10 тысяч рублей для активиста Аркадия Горяева, а 12 февраля – отменил штраф его супруге Валентине Горяевой за участие в митинге. 5 февраля Верховный суд Калмыкии оставил в силе решения о 30 часах исправительных работ, назначенных участникам митинга активистам Саналу Молоткову и Батыру Боромангнаеву.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка". Материалы о протестах против назначения врио мэра Элисты публикуются на тематической странице "Элиста против мэра из Донецка". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".