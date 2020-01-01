ЮФО-2019: пытки, массовые протесты, технологии "точечных репрессий"

01 января 2020, 06:23

Минувший год в Южном федеральном округе запомнился вытеснением правозащитников из состава общественных наблюдательных комиссий, массовыми протестами в Калмыкии против мэра-назначенца из ДНР, жалобами на пытки и преследованием активистов за сотрудничество с нежелательными организациями. Ростовские шахтеры добились выплаты компенсаций и долгов по зарплате, в Адыгее активисты отбились в судах от Минюста, а правозащитники добились смягчения закона о пикетах.

Следственный азарт

Следователи Юга России оказались впереди своих коллег из других регионов страны - ростовская активистка Анастасия Шевченко стала первой в стране, против кого было возбуждено дело о сотрудничестве с нежелательной организацией, а краснодарская активистка Яна Антонова стала первой, чье дело по этой статье дошло до суда.

Первое в России уголовное дело по статье "Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной" было возбуждено против ростовской активистки, члена федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасии Шевченко, которая находится под домашним арестом с 23 января. За 11 месяцев ограничений у Шевченко умерла старшая дочь, с которой суд не разрешил встретиться до ее гибели. На последних заседаниях о продлении срока ареста Шевченко суд разрешил ей звонить детям, а потом матери. Замдиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Татьяна Локшина считает, что в деле Шевченко проявляется технология «точечных репрессий». "Мемориал" признали активистку политзаключенной. 23 мая Шевченко была присуждена премия Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.

В ноябре суд в Краснодаре начал рассматривать дело бывшего координатора реготделения «Открытой России»* Яны Антоновой, которой предъявлено обвинение по статье об участии в нежелательной организации. Краснодарские следователи раньше своих ростовских коллег довели дело до суда, и именно дело Антоновой создало прецедент в судебной практике России.

Калмыкия: смена главы республики и протесты против мэра Элиста из Донецка

Бату Хасиков победил на выборах главы республики 8 сентября, набрав 82,57% голосов. При этом выдвиженец КПРФ Намсыр Манджиев, которого поддержали представители шести партий, не был допущен к выборам.

Главной темой в регионе стали протесты против назначения исполняющим обязанности мэра Элисты бывшего руководителя Донецкой народной республики Дмитрия Трапезникова. Горсобрание Элисты 26 сентября утвердило временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году возглавлял ДНР. На должность его рекомендовал новый глава Калмыкии Бату Хасиков. Жители Калмыкии встретили решение протестами, заявив, что Трапезников - посторонний для региона человек. После ряда протестных акций 1 октября был проведен молебен о благополучии Элисты на территории культурного комплекса «Пагода семи дней». Несмотря на предостережение полиции о «недопустимости нарушений законодательства», число участников молебна составило несколько сотен.

На санкционированный властями митинг 13 октября пришло уже более трех тысяч человек. Собравшиеся заявили, что протестуют не столько против назначения Трапезникова, сколько против политики Бату Хасикова и ситуации в России в целом. Акция 27 октября не была согласованной, однако на нее вышли, по оценке организаторов, не менее 3,5 тысячи человек. Протесты продолжились в ноябре как в форме пикетов, также был организован онлайн-митинг, трансляцию которого в Youtube смотрели более 1 500 пользователей. После первых акций начались суды над активистами. В большинстве случаев судьи назначали штраф.

Отметим, что место сити-менеджера Элисты оказалось вакантным после того, как в мае главе горадминистрации Окону Нохашкиеву было предъявлено обвинение по делу о б использовании денег с личных счетов воспитанников городского дома-интерната. Следствие сообщило, что Нохашкиев объявлен в розыск. В ноябре по делу о взятке был арестован бывший глава города Вячеслав Намруев.

В ночь на 24 марта в одном из ресторанов Элисты произошла драка между сотрудниками правоохранительных органов. В конфликте участвовали до 40 человек. В ходе драки применялось травматическое оружие, было как минимум двое пострадавших. Участники драки были выходцами из одного села, заявили источники "Кавказского узла" в силовых ведомствах Калмыкии. 27 марта МВД заявило, что после драки четыре силовика были уволены, восемь полицейских, занимающих руководящие должности, привлечены к "строгой дисциплинарной ответственности", а материалы проверки переданы следователям.

Во втором по величине городе Калмыкии Лагани 22 сентября была открыта статуя Будды Грядущего – Майтрейи. Церемония собрала около двух тысяч человек, приехавших в Лагань со всей республики и других регионов России. Статуя высотой 13,5 метра и весом 30 тонн возведена исключительно на пожертвования верующих и является самой большой в Европе статуей Будды Майтрейи.

Волгоград: выборы с судебными разборками, арест Музраева

Выборы, которые прошли 8 сентября, привели как минимум к четырем судебным процессам: наблюдатели, кандидат в областные депутаты от КПРФ, а также члены избиркомов потребовали отменить подсчет голосов или признать нарушения на избирательных участках. По трем искам суд отказал, один судебный процесс еще продолжается.

В июне о делу о покушении на волгоградского губернатора, которое произошло в 2016 году, был задержан бывший глава регионального управления Следкома генерал Михаил Музраев (руководил управлением в 2007-2018 годах). Музраеву предъявили обвинения в терроризме и незаконном обороте оружия, но сам силовик их полностью отверг. Музраев до сих пор находится в изоляторе, несмотря на заявление адвоката о заболеваниях силовика.

Покушение на Андрея Бочарова произошло в ноябре 2016 года, когда неизвестные перебросили горящий предмет через забор его дома. По данным источника, причастность Музраева к покушению на главу области основана на показаниях местного бизнесмена. За попыткой поджога дома губернатора Бочарова могут стоять представители преступного мира и бизнес-структур, предположили политологи.

Скандально завершилась карьера депутата облдумы для Гасана Набиева после его слов о получателях минимальной пенсии - их он назвал «алкашам и тунеядцами». Это заявление вызвало большой резонанс: жители региона провели акции протеста, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах ответил Набиеву, вступившись за пенсионеров и малоимущих. «Единая Россия» исключила Набиева из своих рядов, несмотря на его публичные извинения за сказанное. Итогом стало заявление Набиева о досрочном прекращении полномочий депутата. Спустя месяц стало известно, что сын Набиева, судья райсуда Волгоградской области Рашад Набиев, был досрочно отстранен от должности за наличие гражданства другой страны.

В ноябре к Владимиру Путину с жалобами обратились работники бюджетных учреждений региона. Так, сотрудники райбольницы Волгограда обратились с петицией с просьбой провести проверку по поводу неоплаченной работы в выходные и праздники, низких зарплат, а также массового увольнения врачей. Волгоградский облздрав поспешил отчитаться о зарплатах медперсонала от 27 до 54 тысяч рублей, а также заявил об отсутствии дефицита врачей.

Тренер по боксу училища олимпийского резерва в Волгограде Павел Дешевов пожаловался Путину на коррупцию в детском спорте. При этом тренер написал заявление об увольнении, после чего за него вступились родители юных спортсменов. Конфликт был разрешен за несколько дней: тренера устроили в волгоградскую спортшколу, куда за ним последовало 13 его воспитанников.

Астрахань: отставка Морозова, аресты чиновников

Для Астраханской области минувший год запомнился отставкой врио губернатора, приговором участникам "астраханского джамаата" и арестами высокопоставленных чиновников.

В июне Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, который ушел с должности с формулировкой "по собственному желанию". Морозов занимал эту должность с сентября 2018 года. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи указали, что за восемь месяцев Морозов не отметился какими-либо заметными действиями, однако его шансы победить на выборах были достаточно высоки. На место Морозова был назначен Игорь Бабушкин. 8 сентября он победил на выборах. Активисты сочли выборы нечестными, заявив, что с помощью "муниципального фильтра" были отсеяны конкуренты Бабушкина.

Эхо астраханского террора

Участников "астраханского джамаата" осудили со второй попытки. В феврале суд было повторно направлено дело семерых обвиняемых по делу об убийстве сотрудников ДПС и нападении на сотрудников Росгвардии в Астрахани. По версии обвинения, Намик Агарзаев, Ахмед Магамедов, Магомед Хитанаев, братья Абрик и Атлухан Насрулаевы, Расул Усманов и Ифрат Джалилов были участниками подпольной группировки, члены которой в ночь на 4 апреля 2017 года застрелили в Астрахани двух сотрудников ДПС. В тот же день в Астрахани были ранены трое бойцов Росгвардии, силовики отчитались об убийстве четырех нападавших. Следствие предположило, что оба нападения совершила одна и та же вооруженная группа. Ответственность за оба нападения взяла на себя запрещенная судом в России террористическая организация "Исламское государство". Дело было передано в суд в мае 2018 года. Однако суд вернул дело в прокуратуру, заявив о допущенных следствием нарушениях. В итоге суд признал виновными всех семерых обвиняемых и приговорил их к лишению свободы на сроки от девяти до 11 лет. Все подсудимые отказались признать свою вину. Защита сочла, что их вина не доказана и обжаловала приговор. Однако коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России в ноябре оставила приговор без изменений.

Обновление элиты по-астрахански

В июле стало известно о задержании по подозрению в злоупотреблении полномочиями бывшего главы правительства области Расула Султанова и главы областного Минфина Виталия Шведова. При оформлении областного кредита они, по данным следствия, нанесли ущерб региону на сумму 212 миллионов рублей. Они находятся под арестом.

После проверок в сфере капремонта многоквартирных домов и переселения из аварийного жилья в регионе было возбуждено 43 уголовных дела, в деле было 32 подозреваемых. Обвинения, в частности, были предъявлены главе Минстроя Астраханской области, его предшественнику и бывшему замминистра. В сентябре было направлено в суд дело Василия Корнильева, задержанного в августе 2018 года после ухода в отставку с поста министра строительства и ЖКХ Астраханской области. Он был обвинен в превышении полномочий при перечислении из бюджета почти 20 миллионов рублей. В ноябре суд приговорил исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского к трем годам условного лишения свободы. В декабре следователи сообщили об уголовном деле в отношении заместителя министра строительства Астраханской области Тамары Бровиной. Ей предъявлено обвинение в превышении полномочий.

В уходящем году Ахтубинский районный суд за аферы с землей приговорил к двум годам условного лишения свободы бывшего главу города Амангу Нарузбаева.

Протесты врачей и жильцов общежитий

Резонанс во врачебном сообществе вызвал приговор врачу-психиатру Александру Шишлову. По распоряжению Шишлова было отменено принудительное лечение пациенту. Мужчина покинул клинику, а спустя два месяца ранил родственницу, убил ее ребенка, а при задержании оказал сопротивление и был смертельно ранен. Следствие утверждало, что врач знал об отсутствии положительной динамики в состоянии пациента. В июне суд признал Шишлова виновным в халатности приговорил к двум годам колонии-поселения. Приговор спровоцировал акции врачей в защиту Шишлова.

В течение года несколько протестных акций в Астрахани провели бывшие жильцы аварийного общежития. Их отселили на время ремонта, однако ремонт оказался сделан некачественно, общежитие осталось аварийным. Бывшие обитатели отказались возвращаться на прежнее место. 25 сентября областной суд поддержал их жалобу, в которой они настаивали на то, что мэрия не должна была признавать их общежитие пригодным для проживания.

Ростовская область: перестрелка в Чернозубове, студенты-политзеки, "дело архитекторов"

О земельном споре двух ранее дружественных между собой семей чеченских фермеров Бациевых и Дакишвили стало известно 22 октября, когда конфликт на хуторе Чернозубов Орловского района вылился в перестрелку. Погибли пять человек, еще двое были ранены. Хутор был взят под охрану силовиков. К 14 ноября усиленную охрану хутора сняли, однако местные жители заявили, что примирение между чеченскими фермерами маловероятно. Трое подозреваемых в убийстве арестованы. 17 декабря были задержаны еще трое предполагаемых участников перестрелки.

Суд признал виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону , они получили 6 лет и 7 месяцев и 6 лет и 6 месяцев колонии соответственно. Адвокаты заявили о цинизме приговора, указав на угрозы во время следствия как свидетелям, так и подсудимым. По словам матери Владислава Мордасова Марины, ее сын и Ян Сидоров взяли на пикет только плакаты в поддержку жертв пожара в Ростове-на-Дону, листовки и мегафон, «насилием» угрожали только силовики после задержания. Активисты по всей стране развернули кампанию в поддержку осужденных: создан сайт "Ростовское дело", а также одноименные группы в социальных сетях и мессенджере Telegram. Пикеты против «ростовского дела» прошли в Ростове-на-Дону, Волгограде, Санкт-Петербурге, Москве. 30 ноября в Сахаровском центре в Москве в поддержку Сидорова и Мордасова было собрано более 170 тысяч рублей. Сидоров и Мордасов признаны "Мемориалом" политзеками.

Трехлетнее противостояние бывших шахтеров из Гуково с руководством угольных компаний закончилось частичной победой горняков. В декабре стало известно, что задолженность по зарплате бывшим сотрудникам «Кингкоула» и «Замчаловского антрацита» погашена. Однако пенсионеры остались недовольны: они требуют компенсаций за просрочку выплаты заработной платы, за утрату профессиональной трудоспособности, за время простоя, за работу в угольной промышленности, а также за невыдачу пайкового угля. Они заявили, что намерены продолжать акции протеста.

Аграрии получили хорошие урожаи, но рекорды не поставили. В этом году было собрано 11,140 миллиона тонн зерновых, то есть 7% прироста к результатам прошлого года. При этом рекордные показатели 2017 года 13,6 миллиона тонн зерновых преодолеть не удалось.

Аресты ростовских чиновников

2019 год в Ростовской области также запомнился задержаниями высокопоставленных чиновников, большая часть арестов связана с расследованием земельных афер.

Череду арестов начали дела о самостроях против главных архитекторов Ростова-на-Дону Романа Илюгина и региона - Алексея Полянского, через два дня был задержан главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига, которого суд 6 июня оштрафовал на 50 тысяч рублей за превышение полномочий. О задержании четвертого с начала года архитектора из Ростовской области стало известно в декабре. 21 мая был арестован заместитель губернатора области Сергей Сидаш в связи с делом министра строительства региона Николая Безуглова, подозреваемых в махинациях с 223 миллионами рублей при строительства стадиона к чемпионату мира по футболу.

Следователи добрались и до заместителей губернатора и областных министров. Обвинение в махинациях с налогами выдвинуто против бывшего замгубернатора области и гендиректора "ТНС Энерго" Александра Гребенщикова. Задержана, а позже помещена под домашний арест глава Минздрава области Татьяна Быковская. По версии следствия, чиновница и ее заместитель лоббировали интересы коммерческой фирмы по заключению контрактов с Минздравом.

Кубань: пытки и политические скандалы

2019 год на Кубани запомнится не только рекордным урожаем и успешным выступлением футбольного клуба "Краснодар", но и резонансными инцидентами, в числе которых конфликт между чеченцами и дагестанцами у Вишняковского рынка, преследованием активистов и политическими скандалами, а также расследованием дел о пытках и спором армянской диаспоры против аэропорта Сочи. "Кавказский узел" подвел итоги года на Кубани.

В августе работники аэропорта в Сочи заявили, что руководство пытается избавиться от людей с армянскими корнями. Сотрудники аэропорта решили создать альтернативный профсоюз и обратиться в прокуратуру с жалобами на дискриминацию по национальному признаку. После того, как скандал получил большой резонанс, увольнения прекратились.

Электрошокеры, избиения, пакеты на голову и поливание кипятком вошли в перечень способов, которыми сотрудники правоохранительных органов пытаются получить нужные им показания. Сообщения о пытках в уходящем году поступали от жителей Краснодара, Геленджика, Анапы. Гулькевичей. Ранее возбужденные уголовные дела о пытках закрывались. Так, в конце года пришло сообщение, что в очередной раз приостановлено уголовное дело о пытках четверых жителей Анапы.

В ноябре в соцсетях распространилась запись приватного разговора губернатора Вениамина Кондратьева и его зама Андрея Алексеенко, обсуждавших обстановку в регионе. Внимание пользователей привлекла фраза "Единая Россия сдохла, её нет", сказанная Алексеенко. По мнению активиста Евгения Витишко, факт слива записи доказывает, что активизировалась команда, противодействующая Кондратьеву. "Полагаю, это бывшие чиновники, связанные с предыдущим губернатором", - считает Витишко. По его мнению, публикация записи приватного разговора - это "первая ласточка" кампании по возвращению Ткачева в губернаторы.

Напряжение, возникшее между Дагестаном и Чечней из-за попытки согласовать границу, отозвалось в Краснодаре массовой дракой и стрельбой. Инцидент произошел 21 августа у Вишняковского рынка, в драке участвовали не менее 30 человек. Погиб уроженец Дагестана, два человека пострадали. Были арестованы не менее пять человек. Выходцы из Чечни и Дагестана рассказали о напряженных отношениях между их национальными общинами из-за пограничных споров между республиками и высказываний Рамзана Кадырова об имаме Шамиле. Подобные инциденты приведут к росту кавказофобии, предупредили аналитики.

Адыгея: смягчение законов, поражения чиновников в спорах с активистами

Уходящий год запомнился для Адыгеи паводками, подтоплениями домов, тяжбой Минобороны с муфтиятом, и безуспешными попытками властей оштрафовать активистов за сотрудничество с нежелательной организацией.

Правозащитники добились смягчения закона о пикетах. Федеральный закон о митингах разрешает регионам вводить территориальные ограничения для митингов, шествий, собраний и демонстраций, однако власти Адыгеи распространили эти ограничения и на одиночные пикеты. После обращения Правозащитного центра "Мемориал" в прокуратуру власти республики с 18 июля отменили ограничения, касавшиеся мест проведения одиночных пикетов. При этом о полной либерализации отношения властей к публичным акциям говорить не приходиться, чиновники как и ранее не желают согласовывать массовые акции.

В марте суд обязал Минобороны передать историческое здание мечети в Майкопе в собственность Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края. Муфтият требовал безвозмездно передать здание, поскольку оно возводилось для богослужений и имеет духовную ценность для верующих. Военное ведомство попыталось обжаловать это решение, однако суд не внял доводам Минобороны. В возвращенном здании ДУМ планирует создать музей истории жизни мусульман региона и перенести туда архив.

Черкесские репатрианты столкнулись с волокитой чиновников. По госпрограмме "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Адыгея соотечественников, проживающих за рубежом", в 2019 году в республику прибыло всего 20 человек ( пять семей). Сама программа забуксовала и-за нечетких формулировок в нормативных актах и волокиты, которую устраивают чиновники. Госпрограммы помощи репатриантам рассчитаны лишь на малую часть приехавших в Адыгею черкесов и не решают их основных проблем, считают активисты.

В июле после сильных дождей в Тахтамукайском районе были подтоплены жилые дома, дворы, участки улиц и дорог. Больше всего пострадали поселки Яблоновский, где было подтоплено более 50 домовладений, и Энем, где пострадало 28 домовладений. Спасательные службы медленно реагируют на заявки, и пострадавшим приходится самим расчищать дворы, пожаловались местные жители.

Победы "Эковахты"

Активисты из «Эковахты» успешно отбились в суде от попыток оштрафовать их за сотрудничество с нежелательной организацией, а также добились решения по тяжбе вокруг строительства дороги на охраняемых землях.

В апреле Майкопский горсуд оштрафовал на 80 тысяч рублей организацию "Экологическая вахта по Северному Кавказу" за причастность к деятельности "Открытой России"*. Нарушение закона суд увидел в том, что экоактивисты размещали в блогах на сайте "нежелательной организации" свои тексты, а на собственных ресурсах - публикации с ее логотипом.

В октябре Верховный суд Адыгеи отменил решение суда оштрафовать "Эковахту".

В этом же месяце Верховный суд Адыгеи счел обоснованным иск активистов "Экологической вахты по Северному Кавказу" о запрете строительства дороги по территории природного памятника "Верховье рек Пшеха и Пшехашха". Майкопский горсуд в июле отказался рассматривать иск экологов, но Верховный суд Адыгеи согласился с их аргументами и постановил принять иск.

ОНК потеряли правозащитников

Состав общественных наблюдательных комиссий по контролю за обеспечением прав человека в местах лишения свободы в ряде регионов Южного федерального округа - в Краснодарском крае, Ростовской области, Адыгее обновился почти полностью. На место людей, следивших за соблюдением прав человека в изоляторах, колониях и тюрьмах, пришли отставные силовики и ветераны правоохранительных органов. Нельзя считать, что все, кто вошел в новые составы наблюдательных комиссий, получают коммерческую выгоду, однако тренд на коммерциализацию работы в ОНК становится очевидным, предупредили правозащитники.

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.