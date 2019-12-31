Итоги-2019 на Кубани: преследование активистов, политические скандалы, рекордный урожай и успех «Краснодара»

2019 год на Кубани запомнится не только рекордным урожаем и успешным выступлением футбольного клуба «Краснодар», но и резонансными инцидентами, в числе которых конфликт между чеченцами и дагестанцами у Вишняковского рынка, преследованием активистов и политическими скандалами, а также расследованием дел о пытках и спором армянской диаспоры против аэропорта Сочи. "Кавказский узел" подвел итоги года в Краснодарском крае.

Краснодарское эхо перекройки кавказских границ

Напряжение, возникшее между Дагестаном и Чечней из-за попытки согласовать границу между республиками, отозвалось в Краснодаре массовой дракой и стрельбой. Инцидент произошел 21 августа у Вишняковского рынка. В драке участвовали не менее 30 человек, погиб уроженец Дагестана Ильяс Ванатов, еще два человека пострадали. После перестрелки были арестованы не менее пяти человек.

По версии правоохранителей, перестрелка стала следствием "криминальных разборок". Однако пользователи соцсетей раскритиковали власти за попытку заретушировать национальную подоплеку инцидента. Выходцы из Чечни и Дагестана рассказали о напряженных отношениях между их общинами. Эта напряженность усилилась из-за высказываний Рамзана Кадырова об имаме Шамиле, заявили опрошенные "Кавказским узлом" представители дагестанской общины Краснодара. Инциденты, подобные тому, что произошел на Вишняковском рынке, приведут к росту кавказофобии, предупредили аналитики.

Бульдоги под ковром

В ноябре в соцсетях распространилась запись приватного разговора губернатора Вениамина Кондратьева и его зама Андрея Алексеенко. Публикация произвела большой резонанс. Внимание пользователей соцсетей привлекла фраза "Единая Россия" сдохла, её нет", сказанная Алексеенко. Губернатор и его зам также обсуждали планы к предстоящим выборам по созданию штаба против КПРФ, и активность ряда чиновников, которых можно связать с бывшим губернатором Александром Ткачевым. Публикация записи вызвала претензии коммунистов, потребовавших объяснений - как документы партии, которые не находились в открытом доступе, стали предметом обсуждения.

По мнению активиста Евгения Витишко, факт записи и последующего слива доказывает, что активизировалась команда, противодействующая Кондратьеву. «Я полагаю, что это бывшие чиновники, связанные с предыдущим губернатором Ткачевым", - считает Витишко. По его мнению, публикация записи приватного разговора - это "первая ласточка" кампании по возвращению Ткачева в губернаторы.

Пытки - обычный метод работы правоохранителей

Электрошокеры, избиения, пакеты на голову и поливание кипятком вошли в перечень способов, которыми сотрудники правоохранительных органов пытаются получить нужные им показания. Сообщения о пытках в уходящем году поступали от жителей Краснодара, Геленджика, Анапы, Гулькевичей.

В начале марта двое полицейских избили жителя Краснодара Евгения Манченко, который поздним вечером пытался перелезть через забор во двор своего дома. По словам матери Евгения, Снежаны Манченко, ее 23-летний сын - инвалид с особенностями развития. Во время задержания он получил сложный перелом бедренной кости.

20-летний житель Гулькевичей Никита Хацкевич 18 марта был задержан силовиками и избит после того, как отказался признаваться в краже кабеля. С телесными повреждениями он был госпитализирован. Суд подтвердил незаконность его задержания. Однако в июле ему и еще трем жителям Кубани, которые пожаловались на выбивание показаний местными силовиками, было отказано в возбуждении дела.

В июне супруги Ольга Швецова и Валерий Малахов пожаловались правозащитникам, что их пытали силовики в Гулькевичском районе, требуя признаться в убийстве пожилой соседки. Швецова рассказала, что ее били по голове и по телу, выкручивали руки, скованные наручниками. Малахов сообщил, что один из сотрудников поливал его кипятком. Супругов отпустили, но 2 июля Швецова была задержана и созналась в убийстве пожилой соседки под давлением, но позже отказалась от показаний. Заявление Швецовой и Малахова о пытках не расследовалось, а прокуратура не настояла на проверке. В декабре Швецова была приговорена к семи годам колонии за убийство пенсионерки.

Житель Гулькевичского района Артем Данилов в июле сообщил, что правоохранители его избивали и поливали кипятком, заставляя написать явку с повинной в нанесении "тяжкого вреда здоровью его сожительнице, повлекшего ее смерть".

Житель Геленджика Максим Тимошенко в августе подвергся пыткам. Его избивали, надевали пакет на голову и били головой о стол, применяли электрошокер. Силовики потребовали признаться в организации незаконной миграции, а также настаивали на даче показаний на гендиректора фирмы, в которой он работает. Следователь отказался возбудить дело по заявлению Тимошенко.

Уроженцы Чечни Шамал Мадаев и Халид Хамидов, арестованные в августе в Краснодаре после массовой драки со стрельбой, сообщили, что силовики избивали их и пытали током.

Ранее возбужденные уголовные дела о пытках закрывались. Так, в конце года пришло сообщение, что в очередной раз приостановлено уголовное дело о пытках четверых жителей Анапы.

В октябре в очередной раз было приостановлено следствие о пытках силовиками жителя Туапсинского района Евгения Бунина. Однако в декабре по требованию прокуратуры дело было вновь открыто.

Силовики как альтернатива правозащитникам

Состав общественных наблюдательных комиссий по контролю за обеспечением прав человека в местах лишения свободы в крае обновился почти полностью. На место людей, следивших за соблюдением прав человека в изоляторах, колониях и тюрьмах, пришли другие - отставные силовики и ветераны правоохранительных органов. Нельзя считать, что все, кто вошел в новые составы комиссий, получают коммерческую выгоду, однако тренд на коммерциализацию работы в ОНК становится очевидным, предупредили правозащитники.

Известные правозащитные организации выдвинули своих кандидатов, но их проигнорировали, заявил сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв. "Подавляющее большинство новых членов ОНК не имеет никакого опыта защиты прав в местах лишения свободы", - сказал он. По мнению Борщева, Общественная палата проявила несостоятельность в деле формирования наблюдательных комиссий.

Армянская диаспора против аэропорта Сочи

Часть служащих аэропорта в Сочи заявили, что руководство пытается избавиться от работников с армянскими корнями. 2 августа прошли собрания работников аэропорта и армянской диаспоры "Севан", в которых приняли участие более 30 человек. Сотрудники аэропорта решили создать "альтернативный профсоюз", а участники собрания диаспоры приняли решение обратиться в прокуратуру с коллективными жалобами на дискриминацию работников по национальному признаку. Руководство аэропорта исключило национальный мотив увольнений. После того, как скандал получил большой резонанс, увольнения прекратились.

Процесс Антоновой - прецедент для активистов всей России

В ноябре в Краснодаре начался процесс по делу бывшего координатора реготделения «Открытой России» Яны Антоновой, которой предъявлено обвинение по уголовной статье об участии в нежелательной организации. Это дело стало прецедентом в судебной практике России. Ранее активисты штрафовались по аналогичной административной статье. Однако два административных протокола могут стать основанием для возбуждения уголовного дела, что и произошло с Антоновой. Первый штраф она получила в 2017 году за флагом "Открытой России" на митинге. Второй - в феврале 2019 года за публикацию видео о нехватке школ в регионе.

Если суд вынесет Антоновой обвинительный приговор, это станет фактическим введением цензуры в России, указали адвокаты активистки. Сама Антонова считает, что подвергается политическому преследованию, и заявила о давлении, которое оказывается и помимо данного уголовного дела: она проходит свидетелем по делу Фонда борьбы с коррупцией, к которому, по ее словам, не имеет никакого отношения, а у ее-матери-инвалида арестован счет со всеми накоплениями.

С зерном и рисом

Край в минувшем году собрал рекордное количество пшеницы и риса. "Собраны рекордные 11,117 млн тонн зерна. Это на 700 тыс тонн больше, чем в прошлом году", - отрапортовал Вениамин Кондратьев.

Риса аграрии собрали около 950 тыс тонн, что почти на 30% больше показателя прошлого года, сообщила пресс-служба администрации края. Посевные площади риса на Кубани в 2019 году превысили 125 тыс. га, это на 10% больше, чем в прошлом году.

Подъем «Краснодара», возвращение «Кубани»

Краснодар, в котором несколько лет назад в премьер-лиге играли два футбольных клуба, болельщики называли футбольной столицей России. Однако после банкротства «Кубани» в премьер-лиге остался только «Краснодар». В сезоне 2019-2020 на зимний перерыв клуб ушел, занимая второе место в чемпионате. Край в премьер-лиге представлена еще одним клубом - «Сочи». Перед зимним перерывом клуб занимает последнее место в таблице и находиться в зоне вылета, ему грозит возвращение в Футбольную национальную лигу.

Возрожденный после банкротства в 2018 году клуб «Кубань» 27 апреля в дебютировал в Высшей лиге чемпионата края. Клуб был воссоздан на базе общественной организации, в которую вошли болельщики и бывшие игроки команды.