Защита усомнилась в показаниях свидетелей обвинения по делу Антоновой

19 декабря 2019, 22:29

Адвокат краснодарской активистки Яны Антоновой предположил, что понятые являются друзьями силовиков, поэтому скрыли допущенные при обыске нарушения. Защита потребовала вернуть дело в прокуратуру, а сама Антонова сообщила, что оспорила блокировку банковских счетов.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 мая бывшему координатора краснодарского отделения «Открытой России»* Яне Антоновой было предъявлено обвинение по уголовной статье об участии в нежелательной организации. Если суд вынесет Антоновой обвинительный приговор, это станет фактическим введением цензуры в России, указала защита. На заседании 26 ноября сторона обвинения пригласила в суд бывшего соратника Антоновой, который не дал никаких показаний против нее, отметил адвокат.

Адвокаты Антоновой попросили суд проверить уголовную статью об участии в нежелательной организации на соответствие Конституции, но получили отказ. По словам защиты, судебной практики по этой статье до сих пор нет, ее содержание явно нуждается в доработке.

На сегодняшнее заседание по делу Яны Антоновой в Ленинский райсуд Краснодара поддержать активистку пришли журналисты местного Интернет-издания, а также активисты и юристы. В суде были допрошены два понятых, которые присутствовали при обыске в квартире Антоновой, рассказал адвокат Александр Валявский. По его словам, показания понятых не могут быть признаны допустимыми доказательствами, поскольку свидетели не смогли пояснить, что они делали в том районе, где находится квартира Антоновой, в 6.00 мск.

«Мы поставили их показания под сомнение, предположив, что это друзья (силовиков), потому что один сейчас работает (в силовом ведомстве), поэтому они прямо заинтересованы в исходе дела. Мы говорили о том, что эти заинтересованные понятые специально были приглашены для того, чтобы скрывать нарушения, которые были допущены при обыске»,- рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Валявский.

Адвокат заявил ходатайство о признании протокола обыска недопустимым доказательством, которое будет рассмотрено на следующем заседании.

«Яне Антоновой не дали возможности вызвать адвоката, не разъяснили права, по сути, она находилась захваченная без юридической помощи. Мы говорили о том, что нарушено конституционное право на защиту, поэтому доказательства являются недопустимыми»,- отметил Валявский.

Также защитой было заявлено ходатайство о возвращении дела прокурору, поскольку во всех постановлениях по административным делам судья написала, что отягчающих обстоятельств нет, в то время как, по словам адвоката, «повторность административного дела – это отягчающее обстоятельство». По словам адвоката, он попросил суд вернуть дело, чтобы устранить эти нарушения.

Уголовное дело против Антоновой возбуждено после штрафов по аналогичной административной статье. Первый штраф Яна Антонова получила в июне 2017 года после того, как стояла на митинге, прошедшем 29 апреля 2017 года в Краснодаре, с флагом "Открытой России"*. Второй раз суд оштрафовал Антонову по этой же статье за публикацию видео о нехватке школ в регионе в феврале 2019 года.

«Судья при рассмотрении дела обязан выяснить, есть ли отягчающие обстоятельства, есть повторность или нет. Если есть повторность, тогда судья должна прописать это в постановлении. В нашем случае этого сделано не было, раз этого сделано не было, никто не может подвергать сомнению решение суда, и следователь не вправе говорить, что Яна (Антонова) дважды совершила правонарушение», - отметил Валявский, добавив, что подобная практика была по делу адвоката Михаила Беньяша.

Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре 9 сентября 2018 года вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам адвоката, после задержания его избили. Беньяш был обвинен в нападении на полицейских, суд позволил ему выйти на свободу под залог. 11 октября суд в Краснодаре постановил оштрафовать адвоката на 30 тысяч рублей с учетом месячного пребывания в СИЗО. Беньяш возразил, что свидетели дали достаточно показаний, доказывающих его невиновность.

«Тогда мы говорили, что Беньяш привлечен к административной ответственности за неповиновение, и тут же его привлекают к уголовной ответственности, что недопустимо. Сначала нас не слушали, но потом прокурор обратился с кассационным представлением, и они это административное постановление отменили, согласившись с нами», - отметил Валявский.

Если прокуратура считает, что в действиях Антоновой есть повторность, то они, по словам адвоката, обязаны «отменить постановление по административному делу, найти этот признак, зафиксировать в постановлении суда и только потом можно возбуждать уголовное дело, так как сейчас для него нет никаких оснований».

30 июля силовики провели обыск в офисе "Эковахты". Активисты связали обыски с уголовным делом о сотрудничестве члена "Эковахты" Александра Савельева с "нежелательной организацией". Сам Савельев пояснил, что в качестве журналиста сотрудничает со СМИ "МБХ медиа", которое силовики считают проектом "Открытой России"*.

На сегодняшнем заседании как свидетель обвинения был допрошен активист Александр Савельев, в отношении которого также возбуждено уголовное дело за участие в нежелательной организации. «Я не понимаю, зачем его пригласили, по моему мнению, только для того, чтобы сделать вид, что у обвинения есть свидетели, на самом деле их нет», - заключил Валявский.

Следующее заседание по делу Антоновой назначено на 21 января, когда планируется продолжить допрос свидетелей, а также представление доказательств защиты. Адвокат надеется, что на это заседание будет доставлен несколько раз судимый свидетель обвинения, который, по его словам, видел, как Антонова проводила одиночный пикет и предлагала ему вступить в организацию.

Антонова считает, что подвергается политическому преследованию, и заявила о давлении, которое оказывается и помимо данного уголовного дела: она проходит свидетелем по делу Фонда борьбы с коррупцией, к которому, по ее словам, не имеет никакого отношения, а у ее-матери-инвалида арестован счет со всеми накоплениями.

Счета матери Антоновой и ее самой остаются заблокированными, поскольку активистка проходит по уголовному делу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в качестве свидетеля, рассказала сама Яна Антонова. По ее словам, по вопросу блокировки счетов была подана апелляция в Московский городской суд, которая еще не была рассмотрена. Активистка также отметила, что с банковской карты ее матери сняли 5 миллионов рублей – «все, что было накоплено за жизнь, и деньги от продажи квартиры».

«Ситуация, конечно неприятная, поскольку эти деньги для брата-инвалида, для его будущего. Маме сначала было очень плохо, она очень эмоционально реагировала на это. Сейчас она надеется, что удастся опротестовать и вернуть деньги», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла», Антонова, отметив, что ее мать в помощи не нуждается, поскольку получает хорошую пенсию.

Дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, который признан Минюстом иностранным агентом, было возбуждено в августе. Обыски по делу об отмывании денег в ФБК 15 октября прошли в 30 регионах страны. На юге России обыски состоялись в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Краснодаре. Матери Яны Антоновой приписан долг в 75 миллионов рублей.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.