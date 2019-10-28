Яна Антонова. Скриншот с личной страницы https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1816240661801845&set=pb.100002477858110.-2207520000.1572279577.&type=3&theater

28 октября 2019, 18:47

Арестованы счета матери активистки Антоновой

Суд в Краснодаре вынес решение об аресте счетов матери бывшего координатора краснодарского отделения "Открытой России"* Яны Антоновой. Активистка связала решение суда с делом об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября у Яны Антоновой прошел обыск по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), ее тяжелобольная мать была допрошена. Силовики, которые пришли к Антоновой, не представились и не оставили копию протокола обыска. Адвокат Антоновой заявил, что обжалует действия силовиков. Он также рассказал, что дал следователям подписку о неразглашении, которая, по его словам, мешает ему оказывать полноценную юридическую помощь Антоновой и может рассматриваться как попытка давления на защиту.

Дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, который признан Минюстом иностранным агентом, было возбуждено в августе. В материалах этого дела речь идет о сумме до 75 млн рублей. Обыски по делу об отмывании денег в ФБК 15 октября прошли в 30 регионах страны. На юге России обыски состоялись в Ростове-на-Дону, Ставрополе и в Краснодаре.

Скриншот сообщения Яны Антоновой на ее странице в Facebook. https://www.facebook.com/lady.michruk/posts/2541359949289909О том, что суд в Краснодаре арестовал счета матери, Яна Антонова сообщила сегодня на своей странице в Facebook.

«Суд арестовал банковские счета моей матери по делу ФБК и приписал ей долг в 75 миллионов, который власти приписывают ФБК. Ей 70 лет, и она в большом шоке. Всю жизнь она работала. Деньги собирала для моего брата. Он инвалид первой группы», - написала Яна Антонова.

По словам активистки, на счетах матери арестована сумма около пяти миллионов рублей. «Средства, вырученные от продажи квартиры, и накопления за всю жизнь», - отметила Яна Антонова. Дату судебного решения она не назвала.

В составленном Минюстом списке "нежелательных организаций" значатся две британские организации со схожими названиями: Open Russia Civic Movement, Open Russia* (общественное сетевое движение "Открытая Россия"*) и OR (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*) (с 8 ноября 2018 года – Human Rights Project Management). По состоянию на 23 декабря 2018 года, в России официально зарегистрирована межрегиональная общественная организация "Открытая Россия"*, следует из данных сайта Минюста. На конференции "Открытой России"*, прошедшей в Риге 30-31 марта, было принято решение о ликвидации движения в России.

Напомним, 21 мая Яне Антоновой было предъявлено обвинение по уголовной статье об участии в нежелательной организации. 29 августа суд в Краснодаре приступил к рассмотрению дела Антоновой, что стало первым прецедентом в судебной практике России, заявил адвокат. Сама Антонова свою вину не признала. Защита требовала вернуть дело прокурору, однако 3 сентября суд отказался удовлетворить это ходатайство. 

Новости о преследовании активистов в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

Примечание:

"Активистка Антонова вызвана в полицию", "Активистка Яна Антонова сообщила о допросе пожилой матери", "Защита Яны Антоновой указала на нарушения при обыске".

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