Адвокат Антоновой счел давлением на защиту подписку о неразглашении

17 октября 2019, 03:10

Адвокат краснодарской активистки Яны Антоновой дал следователям подписку о неразглашении по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. Запрет оглашать информацию по делу мешает оказывать полноценную юридическую помощь Антоновой, и может рассматриваться как попытка давления на защиту, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября в 30 регионах страны начались обыски по делу об "отмывании денег" в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), который признан Минюстом "иностранным агентом". На юге России обыски прошли в Ростове-на-Дону, Ставрополе и у бывшего координатора краснодарского отделения "Открытой России"* Яны Антоновой. Силовики, которые пришли к ней, не представились и не оставили копию протокола обыска. Адвокат Антовой заявил, что обжалует действия силовиков. В тот же день тяжелобольная мать Антоновой два часа провела на допросе после обыска, силовиков интересовало ее отношение к Владимиру Путину.

Адвокат Александр Валявский рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что поздно вечером 16 октября он и бывшая координатор краевого отделения "Открытой России"* Яна Антонова побывали на допросе в следственном управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю, следователь взял у него подписку о неразглашении сведений по делу. Валявский считает, что тем самым было нарушено конституционное право Антоновой на защиту. "Я не могу обратиться к независимому специалисту с копиями каких-либо документов, жалоб, чтобы провести независимые исследования",- сказал адвокат. Валявский отметил, что обжалует подписку о неразглашении в суде.

"Адвокат не имеет права отказаться расписываться под подпиской о неразглашении. Я подписал, но указал в ней, что это незаконные действия и я буду обжаловать их в суде. Если я вам расскажу фабулу обвинения, или какую-то информацию по делу, теоретически меня за это могут привлечь к уголовной ответственности", - отметил Валявский. Он считает, что тем самым на него пытаются оказать давление.

До того, как дать подписку о неразглашении, Валявский рассказал, что в квартирах у Антоновой и ее матери проводился неотложный обыск, санкции суда на который не требуется. "Мы намерены это обжаловать",- сказал он. Валявский отметил, что неотложный обыск проводится исключительно по решению следователя, если он неожиданно выявил преступление и у него нет времени получить санкцию суда на обыск.

"Здесь таких обстоятельств явно не было... у Яны ничего не изъяли", - сказал Валявский. По его словам, в статье о "Судебном порядке получения разрешения на производство следственного действия" (165 УПК РФ) есть понятие "достаточные основания", и их достаточность определяет сам следователь.

Он рассказал, что не удалось выяснить, какой следователь допрашивал мать Антоновой. "Ей не разъяснили права, например, что она в праве не давать показания против своей дочери... Что там за показания, мы не знаем, может, ее заставили там все исказить",- предположил Валявский.

Яна Антонова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что отказалась 16 октября дать подписку о неразглашении. Она отметила, что проходит по делу Фонда борьбы с коррупцией в качестве свидетеля и имеет возможность отказаться от подписывать документ.

По словам Антоновой, следователь спрашивал о ее образовании, о том, какие должности занимала, каким имуществом владеет сама Антонова и ее родственники. Она отметила, что первый вопрос следователя касался финансовых документов Фонда борьбы с коррупцией и показывала ли их Антонова журналистам. "Спрашивали, знакома ли я с Навальным и с Волковым (соратником Навального, - прим. "Кавказского узла") и еще с какими-то лицами, которых я не знаю, знакома ли я с деятельностью каких-то ОАО, о которых я не слышала", - рассказала активистка. По ее словам, лично она не знакома ни с Навальным, ни с Волковым, "но Волкова однажды видела". По словам Антоновой, на всё вопросы она отказалась отвечать, сославшись на статью 51 Конституции РФ о том, что "Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников".

"Еще спросили меня про найденное при обыске письме к крымско-татарскому правозащитнику Эмиру-Усейну Куку, находящемуся в СИЗО в Ростове. Я писала ему по обычной почте, так как считаю, что он находится там по ложному обвинению уже три года. Я писала ему с целью взять у него интервью",- рассказала Антонова.

Член "Крымской контактной группы по правам человека" Эмир-Усеин Куку был арестован в феврале 2016 года, его заключили под стражу на время предварительного следствия. Правозащитная организация Amnesty International потребовала освободить Эмир-Усеина Куку. В январе 2019 года в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону прошли предварительные слушания по делу "ялтинской ячейки" организации "Хизб ут-Тахрир"**. Согласно данным одного из адвокатов, подсудимые организовали ячейку запрещенной организации в Ялтинском регионе и, помимо этого, подготавливали конституционный переворот. 26 июня 2018 года Эмир-Усеин Куку предупредил администрацию изолятора о голодовке с требованием освободить граждан Украины. Уполномоченный по правам человека в Ростовской области в июле 2018 года назвал состояние Эмир-Усеина Куку удовлетворительным, в то время как защита заявила об ухудшении его состояния.

По словам Антоновой, во время допроса не были представлены для ознакомления материалы дела и какие-либо постановления, касающиеся дела. Она отметила, у нее изъяли не только телефон, но и банковские карты, тем самым лишив ее средств к существованию. Сама Антонова находится без средств связи, сегодня ее матери передали телефон знакомые, чтобы пожилая больная женщина была на связи.

"У мамы здоровье плохое: тяжелый диабет, высокое давление. Она мне сказала, что вчера с трудом понимала, что происходит. К ней также пришли в 6.00 мск, что-то искали. Но я с ней не могу нормально поговорить, ей тяжело разговаривать, а у меня нет телефона, рассказала активистка. Она отметила, что 16 октября узнала об обысках в квартире, которую ее родственники продали 15 лет назад и сейчас в ней живут чужие люди.

Антонова рассказала, что судебное заседание по ее уголовному делу Ленинский районный суд перенес на 7 ноября, поскольку оба защитника Антоновой Александр Валявский и Илья Новиков были заняты в других процессах.

Комментариями от следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю относительно заявлений активистки и ее адвоката "Кавказский узел" пока не располагает.