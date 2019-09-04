Суд в Краснодаре отказался вернуть дело Яны Антоновой в прокуратуру

04 сентября 2019, 02:07

Слушание по делу бывшего координатора краснодарского отделения "Открытой России"* Яны Антоновой прошло в закрытом режиме. Суд отказал защите в ходатайстве вернуть дело в прокуратуру, рассказал адвокат Александр Валявский, который опасается, что процесс будет носить обвинительный характер.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая бывшему координатору краснодарского отделения "Открытой России"* Яне Антоновой было предъявлено обвинение по уголовной статье об участии в нежелательной организации после обыска. 28 мая суд по ходатайству следствия предписал Антоновой за несколько дней ознакомиться с делом, однако проанализировать дело объемом в полторы тысячи страниц за этот срок невозможно, заявила защита. 29 августа суд в Краснодаре приступил к рассмотрению дела Антоновой, что стало первым прецедентом в судебной практике России, заявил адвокат. Защита потребовала вернуть дело прокурору, сама Антонова свою вину не признала.

В составленном Минюстом списке "нежелательных организаций" значатся две британские организации со схожими названиями: Open Russia Civic Movement, Open Russia* (общественное сетевое движение "Открытая Россия"*) и OR (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*) (с 08.11.2018 года – Human rights project management). На конференции "Открытой России"*, прошедшей в Риге 30-31 марта, было принято решение о ликвидации движения в России.

В Ленинском районном суде Краснодара 3 сентября прошло последнее предварительное закрытое заседание по уголовному делу в отношении бывшего координатора краснодарского отделения запрещенной в России организации "Открытая Россия" Яны Антоновой, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Александр Валявский.

По его словам, предварительным и закрытым было и первое заседание по делу Антоновой, на котором защита заявила ходатайство о возвращении дела в прокуратуру, так как следствие не установило дату исполнения административного наказания в отношении нее. На втором заседании прокурор высказал свои возражения.

Прокурор заявил в своих возражениях на ходатайство защиты, что дата исполнения административного наказания является существенным фактом, но устанавливать эти даты в ходе следствия необязательно, рассказал адвокат.

"Суд решил, что эти даты можно установить в ходе судебного следствия. То есть мы будем иметь дело с активным судом, который, подменяя предварительное следствие, будет дополнять обвинение в ходе судебного разбирательства", - сообщил Валявский.

Он назвал дело Антоновой искусственным. "Развернула флаг на согласованном митинге, постояла в пикете и сделала несколько репостов. За это ей светит от трех до шести лет", - отметил Валявский.

Он заявил, что опасается, что процесс будет носить обвинительный характер. Он также отметил, что следствие учитывает административный штраф Антоновой за 2017 год, хотя по закону уголовное дело за участие в нежелательной организации возбуждается за три административных штрафа в течение года.

"У Антоновой два штрафа - в феврале и марте этого года. После этого она практически прекратила свою деятельность. Подтверждением ее преступной деятельности обвинение считает одиночный пикет в день памяти Немцова, репост с призывами на санкционированный митинг в Ростове - тоже в память о Немцове - и репост фотографии Листьева с его цитатой, где он называет Россию "тоталитарным государством", - рассказал Валявский.

Первый штраф по статье "Участие в деятельности организации, признанной на территории России нежелательной" Яна Антонова получила в июне 2017 года после того, как стояла на митинге, прошедшем 29 апреля 2017 года в Краснодаре, с флагом "Открытой России"*. Второй раз суд оштрафовал Антонову по этой же статье за публикацию видео о нехватке школ в регионе в феврале 2019 года. На видео была опубликована символика "Открытой России"*, утверждали силовики.

При этом он отметил, что за одиночный пикет в день памяти Бориса Немцова Антонова не привлекалась.

Кроме того, по словам адвоката, Антонова готова к борьбе и активно участвует в судебных заседаниях.

"Будем биться. Жаль, что сегодняшнее (от 3 сентября) судебное решение можно будет обжаловать только после приговора", - заключил Валявский.

Он отметил, что следующее судебное заседание, назначенное на 17 сентября, будет открытым, на нем планируется рассмотреть дело по существу.

Антонова рассказала о своей оппозиционной деятельности

Яна Антонова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что начала свою оппозиционную деятельность в 2010 году, когда ее, как врача поликлиники, отправили на встречу с мэром Краснодара Владимиром Евлановым. Встреча проходила в микрорайоне Юбилейном. На ней задали вопрос о строительстве в микрорайоне новых детских садов, на что Евланов ответил, что власти пока не планируют строительства.

"И тогда мне пришла в голову мысль, что стоит как-то надавить с точки зрения общественности, может быть, политики... Мы несколько лет в День защиты детей проводили пикеты с требованием построить детские сады в Юбилейном", - рассказала Антонова.

Она отметила, что в 2012 году было собрано 2,5 тысячи подписей под требованием построить детский сад в микрорайоне.

"Евланов на встрече с общественностью заявил, что в микрорайоне будет построен детский сад на триста мест... Детский сад не построен до сих пор", - отметила Антонова.

По ее словам, только с приходом нового губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева были возведены пристройки к существующим детским садам в Юбилейном.

Затем Антонова вступила в организацию "Открытая Россия"*. Она рассказала, что административный штраф за проведение одиночного пикета возле мэрии Краснодара с требованием достроить бассейн в лицее №90 она получила в 2017 году как член "Открытой России"*.

"Бассейн строится с 2012 года", - сообщила Антонова.

Уголовное преследование серьезно не отразилось на ее семье, заявила она. По ее словам, живет она с сыном-шестиклассником, который стойко перенес обыск в их квартире.

"После этого спокойно пошел в школу, хотя я ему предложила поехать к бабушке. Он больше расстроился, что у него изъяли телефон", - рассказала она.

Напомним, что первое уголовное дело по статье о деятельности нежелательной организации в России было возбуждено в январе 2019 года, но до суда дело не дошло. В качестве обвиняемой суд арестовал оппозиционную активистку, ростовчанку Анастасию Шевченко, с 23 января Шевченко находится под домашним арестом. 27 августа Ростовский облсуд смягчил меру пресечения и разрешил Шевченко звонить детям.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.