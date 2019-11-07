Защита Антоновой заявила об угрозе введения цензуры

07 ноября 2019, 20:39

Если суд вынесет краснодарской активистке Яне Антоновой обвинительный приговор, это станет фактическим введением цензуры в России, указала защита. Адвокаты попросили суд проверить уголовную статью об участии в нежелательной организации на соответствие Конституции, но получили отказ.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая Яне Антоновой было предъявлено обвинение по уголовной статье об участии в нежелательной организации. Когда дело передали в суд, защита потребовала вернуть его прокурору, но 3 сентября получила отказ.

Ленинский районный суд Краснодара приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. Интересы Антоновой представляют адвокаты Александр Валявский и Илья Новиков, поддержать активистку в суде пришли восемь человек, в том числе журналисты.

Сегодня представитель прокуратуры зачитал обвинительное заключение, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Яна Антонова.

По мнению обвинения, доказательством участия Антоновой в деятельности нежелательной организации являются ее одиночные пикеты и репосты публикаций "Открытой России"*. В обвинительном заключении говорится, что Антонова на акции "Надоел" развернула три желтых флага с надписью "Открытая Россия"*, а в 2018 году провела одиночный пикет с требованием завершить строительство бассейна в Краснодаре. Прокуратура считает, что Антонова специально создала информационный повод, чтобы распространить в СМИ сведения об "Открытой России". В том же 2018 году Антонова организовала в краснодарском офисе партии "Яблоко" семинар экологической активистки Евгении Чириковой, на котором демонстрировалась символика "Открытой России", а также сделала репост ролика "Открытой России"*, посвященном нехватке школ в Краснодаре, указало обвинение.

В 2019 году Антонова разместила на своей странице в Facebook репост с анонсом согласованного с ростовской мэрией митинга в годовщину убийства Бориса Немцова, а сама в Краснодаре в этот день провела одиночный пикет в память об убитом политике и дала интервью изданию "Голос Кубани", а также сделала репост картинки "МБХ-медиа" с цитатой из убитого журналиста Владислава Листьева.

Уголовное дело против Антоновой возбуждено после штрафов по аналогичной административной статье. Первый штраф Яна Антонова получила в июне 2017 года после того, как стояла на митинге, прошедшем 29 апреля 2017 года в Краснодаре, с флагом "Открытой России"*. Второй раз суд оштрафовал Антонову по этой же статье за публикацию видео о нехватке школ в регионе в феврале 2019 года.

Антонова заявила о политическом преследовании

Яна Антонова заявила корреспонденту "Кавказского узла", что не признает своей вины и даже не понимает претензий обвинения. "В обвинительном заключении Борис Немцов указан как оппозиционный политик. Почему не указали, что он бывший губернатора Нижегородской области, или вице-премьер правительства, или бывший депутат Государственной думы?" - отметила Антонова.

Активистка считает, что подвергается политическому преследованию, и заявила о давлении, которое оказывается и помимо данного уголовного дела. Антонова указала на то, что проходит свидетелем по делу Фонда борьбы с коррупцией, к которому не имеет никакого отношения, а у ее-матери-инвалида арестован счет со всеми накоплениями. "У меня брат-инвалид первой группы. Мама всю жизнь откладывала, чтобы ему было, на что жить, если ее не станет. А еще на карте были деньги от продажи квартиры - она ее недавно продала. Она в таком ужасе, просто не понимает, куда делись ее деньги", - рассказала Антонова. Она добавила, что намерена обжаловать решение суда, который постановил заблокировать банковские карты ее матери.

Дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, который признан Минюстом иностранным агентом, было возбуждено в августе. Обыски по делу об отмывании денег в ФБК 15 октября прошли в 30 регионах страны. На юге России обыски состоялись в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Краснодаре. Матери Яны Антоновой приписан долг в 75 миллионов рублей.

Защита полагает, что Антонова была трижды необоснованно оштрафована за одиночные пикеты и репосты, которые законом не запрещены. Адвокат Александр Валявский назвал обвинительное заключение размытым и неконкретным, а это, как подчеркнул он, мешает эффективной защите. "Антонову называют лицом, дважды привлеченным к административной ответственности, и вместе с тем описывают три оконченных административных правонарушения. На наши вопросы прокурор не ответил", - отметил адвокат.

Прокурор отказывается давать пояснения по фабуле обвинения и отвечать на вопросы защиты, называя их провокационными, заявил Валявский. Так, оказалось невозможным опровергнуть неконкретизированное обвинение об анонсе пикета. "Наша подзащитная не размещала никакой информации о пикете. При этом прокурор отказывается называть СМИ, в которых якобы Антонова распространяла информацию. Говорит, во всех. Мы не можем пригласить в суд журналиста, который бы доказал, что Антонова ничего не распространяла", - пояснил Валявский.

Адвокат уверен, что дело Антоновой политическое. "Никакой общественной опасности она не представляет, никакого преступления нет, фактически этим приговором в России будет введена цензура", - заявил Валявский. На следующем заседании, которое назначено на 26 ноября, допросят свидетелей, заключил он.

Адвокат Михаил Беньяш назвал применение к Антоновой административной статьи об участии в деятельности "нежелательной организации" репрессивным и не соответствующим этой норме. "Я не знаю ни одного случая, когда 20.33 применяли в соответствии с ее содержанием. Итак норма статьи порочная, но я, тем не менее, ни знаю не одного случая, чтобы ее применяли в соответствии с этой нормой, чтобы там реально был состав преступления. Репосты и пикеты - не преступление", - сказал Михаил Беньяш корреспонденту "Кавказского узла".

Защита настаивает на неконституционности статьи 284.1

Адвокат Новиков заявил ходатайство о запросе в Конституционный суд России с просьбой проверить, насколько уголовная статья "Осуществление деятельности нежелательной организации" соответствует Основному закону. Судья отклонил это ходатайство.

Защита считает эту статью антиконституционной, пояснил Новиков корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что судебной практики по этой статье до сих пор нет, ее содержание явно нуждается в доработке.

"Должна быть криминальная окраска для уголовного дела, иначе нет основания для привлечения. В деле Антоновой нет никакой криминализации - она никому не причинила моральный, физический вред, не возникло опасности охраняемым Конституцией ценностям", - указал Новиков.

Адвокат Александр Валявский пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что защите было важно получить разъяснение о конституционности статьи 284.1 из-за размытости ее формулировок. Он отметил, что в Уголовном кодексе есть 10 статей, которые предполагают так называемую административную преюдицию, когда после повтора административных правонарушений наступает уголовная ответственность. По статье 284 УК нет судебной практики, и непонятно, является ли Антонова лицом, подвергнутым административному наказанию, или лицом, привлеченным к уголовной ответственности. По словам Валявского, это разные вещи, и в уголовной статье они не прописаны.

Руководитель Центра защиты прав СМИ Галина Арапова указала, что привлечение к ответственности за публикации в соцсетях, которые инкриминируют Антоновой, явно не свидетельствуют о ее участии в деятельности организации, даже если публикации прямо или косвенно касались этой организации. "Наказание за публикации в соцсети, включая ролик о нехватке школ в Краснодаре, будет чрезмерным ограничением права на свободу выражения мнения и распространение информации по общественно-значимым вопросам, это войдет в противоречие со статьей 10 Европейской Конвенции, гарантирующей каждому право свободно высказываться", - отметила Арапова.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.