Защита Антоновой указала на отсутствие у обвинения реальных свидетелей

26 ноября 2019, 18:45

Сторона обвинения пригласила сегодня в суд бывшего соратника краснодарской активистки Яны Антоновой, который не дал никаких показаний против нее, отметил адвокат обвиняемой. Свидетель пояснил, что не имел права отказаться от вызова в суд, и назвал ситуацию комичной.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 мая Яне Антоновой было предъявлено обвинение по уголовной статье об участии в нежелательной организации. Если суд вынесет краснодарской активистке Яне Антоновой обвинительный приговор, это станет фактическим введением цензуры в России, указала защита. Адвокаты попросили суд проверить уголовную статью об участии в нежелательной организации на соответствие Конституции, но получили отказ.

Сегодня в Ленинском районном суде Краснодара начали допрашивать свидетелей обвинения, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Яна Антонова. Судья позволил выступить и самой обвиняемой. Она заявила суду, что не имела никакого отношения к британской организации, деятельность которой признана в России нежелательной.

Антонова добавила, что вместе с кубанскими активистами добивалась решения местных проблем. "В 2017 году мы собирали подписи под обращением к президенту с просьбой остановить застройку Рождественского парка Краснодара, с жителями микрорайона Новый город проводили одиночные пикеты и требовали построить детский сад", - привела Антонова свои слова, сказанные на суде. Она также пояснила суду, что направила депутатам Госдумы 400 обращений о нехватке школ в Краснодаре. На вопросы суда и обвинения Антонова, по ее словам, отвечать отказалась.

У обвинения нет доказательств, считает свидетель

В качестве свидетелей обвинения в суд пригласили активистов Леонида Запрудина и Александра Савельева, в отношении которого также возбуждено уголовное дело по уголовной статье "Осуществление деятельности нежелательной организации", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Антоновой Александр Валявский. По его словам, Александр Савельев отказался давать свидетельские показания без адвоката, и его допрос перенесли на следующее судебное заседание.

Допрос Леонида Запрудина ничего не дал, считает Валявский. "Он вообще ничего не знает, ни про «Открытую Россию»*, ни про Яну Антонову - зачем его привели в суд, нам непонятно. Свидетели обвинения - это те лица, которым что-то известно и которые реально обвиняют. Вот увидите, потом в приговоре будет написано: вина Антоновой подтверждается, в том числе, показаниями Запрудина. Который вообще ничего не знает", - сказал Александр Валявский.

Он считает, что в деле Антоновой нет реальных свидетелей обвинения. Так, обвинение заявило свидетелями двух понятых, которые присутствовали при обыске в квартире Антоновой и видели, как оперативники изымали ее компьютер, указал адвокат. "Самый интересный свидетель - Савин, пять раз судимый за грабеж и наркотики. Он якобы когда-то проходил и видел, как она стояла в одиночном пикете. Она его якобы подозвала к себе и предложила участвовать в «Открытой России»*", - рассказал Александр Валявский. Всех оставшихся свидетелей обвинения планируют допросить на следующем заседании, которое назначено на 18 декабря, добавил адвокат.

По словам активиста Леонида Запрудина, на допросе он рассказал, что познакомился с Яной Антоновой в краснодарском отделении партии "Яблоко" семь лет назад. Судья попросил его охарактеризовать личность Антоновой и поинтересовался, нет ли у Запрудина конфликта с Антоновой, чтобы исключить возможность ее оговора. "Действительно, ситуация комичная, как и все это уголовное дело. Меня как свидетеля заявила прокуратура, отказаться я не имел права. Формально я должен быть обличать Яну Геннадьевну в смертных грехах", - сыронизировал Запрудин. Он предположил, что идея привлечь в качестве свидетеля обвинения единомышленников подсудимой возникла у прокуратуры из-за отсутствия доказательств.

Активист отметил, что на него самого дважды составлялись протоколы по административной статье о причастности к нежелательной организации. "Оба случая развалились в суде на апелляции ввиду вопиющего брака в материалах прокуратуры. Также у меня весной был обыск в тот же день, когда завели дело на Яну. Тогда у моих родственников нашли плантацию конопли. В тот же день меня доставили на опрос в МВД. Так что меня опрашивали и допрашивали уже многократно", - сказал Запрудин корреспонденту "Кавказского узла".

Осуждение Антоновой станет прецедентом, указал адвокат

Судебный процесс проводится формально, хотя суд обязан проверить, насколько законно Антонова привлекалась ранее к административной ответственности, указал Александр Валявский. "Так буква закона говорит, но по сути, это формализм. Для судей, к сожалению, это решенный факт - по сути никто пересматривать не будет, они уже будут брать за основу эти решения, и на них опираться. Мы, конечно, об этом будем вопрос ставить, но, скорее всего, они нам скажут: уже есть вступившие в законную силу решения", - сказал Валявский.

Уголовное дело против Антоновой возбуждено после штрафов по аналогичной административной статье. Первый штраф Яна Антонова получила в июне 2017 года после того, как стояла на митинге, прошедшем 29 апреля 2017 года в Краснодаре, с флагом "Открытой России"*. Второй раз суд оштрафовал Антонову по этой же статье за публикацию видео о нехватке школ в регионе в феврале 2019 года.

Вынесение Антоновой обвинительного приговора может привести к возбуждению тысяч аналогичных уголовных дел уже в ближайшее время, предположил адвокат. "Моей подзащитной вменяют три репоста. Я провел свой анализ, и оказалось, что эти новости также были опубликованы другими лицами. В одном случае 190 человек сделали аналогичный репост, в другом 200. Всех этих людей могут привлечь к уголовной ответственности", - заявил Валявский.

Он считает, что уголовная статья о нежелательных организациях будет использоваться против активистов и оппозиционеров. "Те же самые действия, которые сделала Яна Антонова, сделали еще 200 человек. Она самая активная из них, она открыто высказывает свою позицию, недовольство работой местных властей. По такому же принципу будут и дальше привлекать. И на моей странице есть точно такие же репосты, где можно найти логотип «Открытой России»* - кто за этим следит? Я не слежу. Мне новость понравилась, я и сделал ее репост или лайк поставил", - отметил Александр Валявский.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.