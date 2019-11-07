Коммунисты потребовали объяснений от вице-губернатора Кубани

07 ноября 2019, 05:10

Краснодарский краевой комитет КПРФ счел вмешательством в дела партии планы губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и его заместителя Андрея Алексеенко создать штаб по противодействию коммунистам, озвученные на опубликованной в соцсети видеозаписи их приватного разговора. Активист Евгений Витишко назвал публикацию видеозаписи началом губернаторский избирательной кампании.

Видеозапись приватного разговора губернатора Кубани Вениамина Кондратьева со своим первым замом Андреем Алексеенко была опубликована на Youtube-канале "Советская Кубань" 29 октября, по данным на 05.10 мск 7 ноября, она набрала 238 350 просмотров. "Подробности внутренней политики Краснодарского края губернатор Кондратьев и его первый заместитель Андрей Алексеенко обсуждали на прошлой неделе в Армавире, сидя в президиуме на публичном мероприятии, под объективами видеокамер", - говорится в аннотации к видео. В частности, на видео Кондратьев и Алексеенко обсуждают планы по созданию штаба против КПРФ к предстоящим выборам, документы партии, называются имена чиновников и активистов, говорят о "Единой России". Отметим, что в опубликованной в сети записи не слышны многие реплики, сама запись смонтирована. Ряд реплик, которые оппоненты губернатора ставят ему в вину, может быть, вырваны из контекста разговора.

В краснодарском отделении партии внимательно изучают видеозапись и анализируют ее, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член бюро краевого комитета КПРФ Александр Сафронов. То, что удалось расслышать, настораживает, отметил Сафронов. "Мы будем в этой (выборной) кампании участвовать. Вдруг выясняется, что руководство края приготовилось уже вмешиваться во все эти процессы", - сказал он.

В единый день голосования 13 сентября 2020 года в Краснодарском крае пройдут выборы губернатора и депутатов городской думы Краснодара.

Сафронов пояснил, что Кондратьев и Алексеенко обсуждали договор с юристом и членом партии Игорем Шибалкиным, который помогал коммунистам на всех выборах, начиная с 2015 года, поскольку краевой комитет КПРФ часто оспаривает результаты голосования в судах.

Из видеозаписи следует, что этот договор Алексеенко где-то скачал. Сафронов отметил, что депутаты Госдумы от КПРФ готовят запрос в Генеральную прокуратуру с требованием дать правовую оценку высказываниям вице-губернатора.

По его словам, после высказываний Алексеенко к нему у партии возник "вопрос о персональных данных, вопрос о взломе информационных ресурсов партии, с которых договор был скачан". "Все это похоже на вмешательство в дела политической партии", - отметил он. По мнению Сафронова, губернатору следует объясниться "про штаб, про участие в нем руководителя департамента информационной политики Краснодарского края Владимира Пригоды, руководителя департамента внутренней политики Сергея Пуликовского".

"Мы живем в правовом обществе. Вышло так, что этот разговор предан гласности, потому потрудитесь объяснить, даже ради приличия. Там было большое количество камер... Давайте мы послушаем вашу версию, если вы считаете, что записалось не так", - отметил Сафронов. Он также сказал, что в договоре с юристом кроме персональных данных нет ничего секретного, это стандартный договор на оказание услуг, но коммунистов беспокоит то, что документ, не находящийся в открытом доступе, оказался у вице-губернатора.

Вопрос в том, что у них есть доступ к нашим документам. Сегодня это договор, а завтра - список наших наблюдателей", - сказал "Сафронов.

Избирательная кампания еще не стартовала, но коммунисты уже ощутили давление со стороны властей, заявил он. "Нам не разрешили провести праздничную демонстрацию 7 ноября. Мы подавали заявку... Нас послали в сквер Кленовый на краю города", - рассказал Сафронов.

Автор видео назвал случайностью запись разговора

Редактор телепрограммы "Советская Кубань" Вячеслав Потапов, записавший это видео, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сделал это случайно на встрече с жителями Армавира 23 октября. "Мы приехали туда узнать о проблемах Армавира... Когда губернатор узнал, что я в зале, это испортило ему настроение", - сказал Потапов.

Он рассказал, что разговор был записан на накамерный микрофон с расстояния 10 метров, современная техника позволяет это сделать. "Единственное препятствие - это был внешний шум, который забивал разговор. У нас эта запись есть в подлинном виде, три канала звука на этой записи, то есть подделать ее невозможно», - утверждает Потапов. Запись разговора Кондратьева и Алексеенко началась случайно, когда он решил снять реакцию первых лиц региона на выступления людей, рассказал редактор.

"Я увидел, что... они обсуждают совершенно другие вопросы. Никакой специальной целенаправленной провокации в отношении них никто не планировал", - сказал Потапов. Он сказал, что опубликовал видеозапись исключительно для того, чтобы остановить распространение цензуры в период предвыборной кампании, о которой в приватной беседе говорят руководители региона.

"Они препятствуют распространению информации о публичных мероприятиях. Обсуждают, как не пускать туда, по их мнению, лишних", - рассказал Потапов.

"Советская Кубань" просто опубликовала видеозапись, для удобства восприятия снабдила ее титрами. Потапов рассказал, что всего записано более двух часов разговора губернатора и его зама, который время от времени возобновлялся, но были опубликованы только те моменты, на которых можно разобрать слова.

Слова Алесеенко, где он говорит, что "Единая Россия" сдохла", не могут быть вырваны из контекста, считает он.

"Фраза о "Единой России" в разговоре с губернатором полностью звучала: "Оппозиция считает, что "Единая Россия" сдохла, её нет"... Один из тезисов моего доклада был – как оппозиция настроена по отношению к партии власти. Что оппозиционеры по каким-то известным только им причинам считают "Единую Россию" мёртвой политической силой", - написал 31 октября Алексеенко на своей странице в Facebook.

Редактор утверждает, что видеозапись анализировали много раз, слушали в разных режимах и с разной скоростью, но слов, что "оппозиция считает, что "Единая Россия" сдохла" Алексеенко сказано не было. "Если будут привлечены специалисты... администрации президента не составит труда разобраться. Там называется еще ряд фамилий, и если эта запись будет окончательно расшифрована до конца, то это приведет к еще большему конфликту", - сказал Потапов.

Этот приватный разговор не мог быть записан на накамерный микрофон, считает профессиональный звукорежиссер из Санкт-Петербурга, имеющий 20 летний стаж работы на государственном канале Игорь Губарев. "Писали специально, был где-то рядом с ними микрофон. Судя по качеству звука, на столе лежал - это слышно, когда они по столу руками стучат. Накамерная пушка так отработать не может, тем более в зал идет звук с колонок, который должен был все забить", - считает Губарев. Он указал на то, что они - люди в президиуме - очень тихо разговаривали, тогда как голоса выступающих на трибуне усиливались с помощью микрофонов. "Думаю, специально радиомикрофон в стол положили или рекордер. Мог и звукорежиссер записать на микрофоны, которые в президиуме есть, их видно на видео. Потом видео со звуком склеили... добились синхронизации", - сказал он.

Активист связал публикацию видеозаписи с предстоящими выборами губернатора

Краснодарский активист Евгений Витишко считает разговор губернатора и его зама обычным обсуждением текущих внутриполитических проблем. Высказывания Алексеенко о "Единой России" он считает вырванными из контекста. "Алексеенко, скорее всего, действительно цитировал чужие мысли", - сказал Витишко корреспонденту "Кавказского узла".

В разговоре также упоминался координатор "Эковахты по Северному Кавказу" Андрей Рудомаха, но "ничего критического сказано не было". По его словам, на одном из последних совещаний по памятникам природы был заслушан доклад Рудомахи. "Алексеенко на этом совещании не было, поэтому он вполне мог переспросить, уточнить", - считает Витишко.

В апреле Майкопский горсуд оштрафовал на 80 тысяч рублей организацию "Экологическая вахта по Северному Кавказу" за причастность к деятельности "Открытой России"*. Нарушение закона суд увидел в том, что экоактивисты размещали в блогах на сайте "нежелательной организации" свои тексты, а на собственных ресурсах - публикации с ее логотипом. 10 октября кассационная инстанция отменила решение суда о штрафе. Ранее, 30 июля, силовики провели обыски в офисе "Экологической вахты по Северному Кавказу" и в домах активистов Александра Савельева и Леонида и Марины Запрудиных. По словам активистов, все обыски связаны с уголовным делом о сотрудничестве члена "Эковахты" Александра Савельева с "нежелательной организацией". Силовики провели обыски в домах активистов и офисе "Эковахты", чтобы получить доступ к материалам расследования нарушений природоохранного законодательства, предположил эколог Андрей Рудомаха.

Витишко считает, что создание штаба против КПРФ - это нормальный политический процесс в преддверии выборов.

"Вижу, что активизировалась противодействующая команда нынешнему губернатору. Я полагаю, что это бывшие чиновники, связанные с предыдущим губернатором Ткачевым", - считает Витишко. По его мнению, публикация видеозаписи приватного разговора - это "первая ласточка" кампании по возвращению Ткачева в губернаторы, дальше методы будут еще грязнее.

Александр Ткачев в 2000-2015 годах занимал должность губернатора Кубани, а 22 апреля 2015 года возглавил Минсельхоз России, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке об Александре Ткачеве. Вениамин Кондратьев 22 апреля 2015 года был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Краснодарского края, а в сентябре того же года стал губернатором Кубани. Ранее он работал в должности заместителя управляющего делами президента России.

Он считает, что публикация этой видеозаписи серьезно не повлияет на имидж Кондратьева, который достаточно высок. "Если сейчас какие-то репрессии попытаются применить к вице-губернатору, я бы на месте губернатора все же его защищал до конца, здесь это покажет его нравственные позиции и поднимет его рейтинг", - уверен Витишко. Он считает, что мэр Краснодара Евгений Первышов, КПРФ и команда Ткачева не станут объединяться против команды Кондратьева для участия в выборах, это принципиально разные коалиции, а у губернатора есть много рычагов давления на мэра Краснодара. По мнению Витишко, интересно то, что борьба за кресло губернатора начинается в структуре одной партии, поскольку Ткачев и Кондратьев являются членами "Единой России".