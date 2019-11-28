Суд утвердил приговор по делу "астраханского джамаата"

28 ноября 2019, 17:13

Верховный суд России отказался удовлетворить апелляции семи жителей Астраханской области, признанных боевиками "астраханского джамаата" и осужденных на длительные сроки.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 июля окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил семерых обвиняемых по делу об "астраханском джамаате" к срокам от 9 до 11 лет. Защита заявила, что их вина не доказана.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России оставила приговор без изменений, проинформировали сегодня корреспондента "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

По версии обвинения, семь человек - Намик Агарзаев, Ахмед Магамедов, Магомед Хитанаев, братья Абрик и Атлухан Насрулаевы, Расул Усманов и Ифрат Джалилов - были участниками подпольной группировки, члены которой в ночь на 4 апреля 2017 года застрелили в Астрахани двух сотрудников ДПС. В тот же день в Астрахани были ранены трое бойцов Росгвардии, силовики отчитались об убийстве четырех нападавших. Следствие предположило, что оба нападения совершила одна и та же вооруженная группа. Подсудимые не признали причастности к "астраханскому джамаату", а защита просила переквалифицировать их действия по статье о несообщении о преступлении (205.6 УК РФ).

Ответственность за оба нападения взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Новости о влиянии этой организации на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

Комментариями осужденных и их представителей "Кавказский узел" пока не располагает.