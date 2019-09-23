Открытие статуи Будды в Лагани собрало около двух тысяч человек

23 сентября 2019, 23:30

В калмыцком городе Лагани установлена самая большая в Европе статуи Будды Грядущего – Майтрейи, сообщили в местном хуруле. Возведение культовых сооружений поможет республике привлечь туристов, считает востоковед Андрей Парибок.

Идея возведения статуи Майтрейи в Лагани появилась в 2011 году

Церемония открытия статуи Будды Майтрейи прошла 22 сентября во втором по величине городе Калмыкии Лагани. По словам пресс-секретаря Центрального хурула Амур-Санана Кензеева, статуя высотой 13,5 метра и весом 30 тонн является «самой большой в Европе статуей Будды Майтрейи».

«Идея возведения такой статуи появилась в 2011 году, когда Шаджин-лама (верховный лама) Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче приезжал в Лагань. Верующие спросили у него: что нужно сделать, чтобы еще больше развить учение Будды на Лаганской земле? Шаджин-лама посоветовал возвести статую Будды Майтрейи. После этого настоятель Лаганского хурула Зунду-багш вместе с представителем буддийской общины Лаганского района отправился в Индию, где получил благословение Его Святейшества Далай-ламы XIV. Авторство проекта статуи принадлежит выдающемуся буддийскому учителю современности Сопа Ринпоче», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Амур-Санан Кензеев.

По словам представителя центрального хурула, статуя Будды Майтрейи возведена «исключительно на пожертвования верующих». «Обряд освящения статуи провели Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, высокий буддийский учитель, досточтимый Еше Лодой Ринопче, настоятель Центрального хурула Анджа-багш, настоятель Лаганского хурула Зунду-багш, а также монахи Центрального и Лаганского хурулов», - уточнил Амур-Санан Кензеев.

Церемония открытия статуи Будды Майтрейи собрала около двух тысяч человек, приехавших в Лагань со всей республики и других регионов России, заявил пресс-секретарь Лаганского хурула Эльвек Эрдни-Горяев.

«Статуя будет приносить благо не только жителям Лаганского района или тем, кто ее видит. Самим своим присутствием в пространстве она дарит благословение всем живым существам. Как сказал большой буддийский учитель Сопа Ринпоче, чем больше мы установим статуй Будды Майтрейи, тем быстрее придет в этом мир сам Будда Грядущего. Согласно предсказаниям, перед его приходом мир погрязнет в хаосе, начнутся раздоры, последние храмы, ступы будут разрушены. Установка статуй Будды Майтрейи приближает время его прихода. И чем быстрее это время настанет, тем меньше потрясений переживет человечество в период хаоса и раздоров», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Эльвек Эрдни-Горяев.

Возведение культовых сооружений поможет республике привлечь туристов

Будда Майтрейя – единственный бодхисаттва (просветленный), который почитается во всех буддийских регионах, в том числе там, где исповедуют Тхераваду, сообщил востоковед, специалист по языкам и философской традиции Древней Индии, доцент СПбГУ Андрей Парибок.

Тхеравада («учение старцев» / «учение старейших» или «учение старейшин») — старейшая школа буддизма, учение которой основывается на «Палийском каноне» - единственном дошедшем до нашего времени собрании буддийских текстов, записанных на священном для буддистов классическом индийском языке пали. Считается, что Тхеравада более консервативна и ближе к раннему буддизму, чем другие существующие буддийские традиции. В наши дни Тхервада распространена в основном в Юго-Восточной Азии. В Калмыкии исповедуют так называемый «северный буддизм» – буддизм Махаяны.

«Майтрейя – единственный бодхисаттва, который упоминается в «Палийском каноне». При этом о нем говорится во множестве махаянских текстов. Считается, что Майтрейя продиктовал великому философу Асанге (жил в IV веке – прим. «Кавказского узла») пять трактатов, которые буддологи предпочитают называть пятикнижием Асанги-Майтрейи. Это весьма глубокая философия. Так что, несмотря на то, что Майтрейя – Будда Грядущего, он уже проявился в этом мире, его учение в значительной степени нам известно. В ряде махаянских сутр (лаконичное и отрывочное высказывание, афоризм, в которых излагались различные отрасли знания, почти все религиозно-философские учения Древней Индии – прим. «Кавказского узла») он выступает с наставлениями», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Андрей Парибок.

По его словам, во всех буддийских текстах указывается, что Майтрейя придет «после очень больших невзгод». «Например, в учении Калачакры приход Майтрейи прогнозируется после шамбалинской войны (решающая битва сил света против сил зла – прим. «Кавказского узла»). А в одной сутре говорится, что сперва люди дойдут до абсолютной безнравственности, они не будут никого уважать, будут видеть друг в друге скотов. Человеческое общество временно распадется. Но постепенно время упадка подойдет к концу, жизнь станет улучшаться. И в этот период придет Майтрейя», - рассказал востоковед.

Андрей Парибок обратил внимание, что в иконографии Майтрейи заметно иранское влияние. «Я видел статую Майтрейи в Лагани на фотографии. Отмечу, что он сидит в традиционной для иконографии Майтрейи позе. То есть, в отличие от других Будд, он сидит на троне. Иногда Майтрейя изображается обутым в сапоги. В Индии этот вид обуви не был известен. При этом в Иране сапоги были распространены повсеместно», - указал Парибок.

По его мнению, сами по себе размеры статуи не так уж важны, однако возведение больших статуй может быть оправданным, поскольку крупные культовые сооружения привлекают внимание мирян.

«Думаю, упоминания о том, что статуя – самая большая в Европе, нужны для того, чтобы обратить на нее внимание. Это может быть полезно, потому что у людей появляется возможность пойти дальше почитания статуй. Например, взять на себя основные благие обеты – не пить алкоголь, не воровать и так далее. В общем, пойти по пути Будды. От поклонения статуе проку не так много. Это не путь. Но статуя может подвигнуть на продвижение по пути. В этом ее назначение», - сказал ученый.

Парибок также считает, что Калмыкия сегодня является привлекательным местом для буддистов, «но по простой и отчасти печальной причине: другие буддийские регионы находятся далеко и, чтобы туда добраться, нужно очень много денег». При этом эксперт полагает, что возведение культовых сооружений поможет республике привлечь туристов, «в том числе людей, не исповедующих буддизм».

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2005 году в Ростовской области изготовили статую Будды высотой 9 метров, предназначенной для храмового комплекса в Элисте.