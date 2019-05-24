Около 300 человек в Элисте посетили молебен за здоровье Далай-ламы

24 мая 2019, 04:43

В Элисте специальный молебен о долголетии и здоровье Далай-ламы XIV прошел на фоне обсуждения договоренностей с духовным лидером буддистов провести телемост с Калмыкией и даровать калмыцкому народу особую молитву.

Как информировал "Кавказский узел", 29 мая 2018 года по случаю дня рождения Будды в центральном хуруле "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в Калмыкии прошел праздничный молебен, участие в котором приняли около 2000 человек. Жители республики призывали власти России выдать визу Далай-Ламе, которую МИД страны не выдает ему с 2004 года.

Далай-лама XIV родился 6 июля 1935 года в бедной семье в деревне Такцер провинции Амдо. Ему дали имя Лхамо Дхондуп. Когда ему исполнилось три года, он был признан новым Далай-ламой. До 27 апреля 2011 года возглавлял Тибетское правительство в изгнании, расположенное в индийском городе Дхарамсала, пишет Dalailama.ru.

23 мая с 9.00 до 11.00 в молельном зале центрального хурула собралось около 300 человек для участия в утреннем молебне, посвященном долголетию и здоровью Далай-ламы, передает корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший во время проведения ритуала.

Далай-лама в настоящее время восстанавливается после болезни, поскольку месяц назад перенес легочную инфекцию и был вынужден лечиться в больнице, сообщил верующим перед молебном верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

«В этом году Далай-ламе исполнится 84 года. Если говорить о физическом теле, то оно, конечно, соответствует возрасту. У Его Святейшества появляются жалобы на боли в коленных суставах, на другие физические недомогания. Но если говорить об уме Далай-ламы, то он, как всегда, ясен, сострадателен и добр. Поэтому я хочу подчеркнуть, что у нас нет больших опасений о состоянии здоровья Его Святейшества», - заявил он.

С 10 по 12 мая Далай-лама провел в Индии учения для паломников, на которые приехало более тысячи буддистов из России, в том числе 219 человек из Калмыкии, отметил верховный лама республики. «Во время учений в Дхарамсале Далай-лама подарил калмыцкому народу статуэтку Будды Шакьямуни, которая сегодня установлена в центре нашего зала», - добавил он.

Молебны о здоровье Далай-ламы проводятся «в буддийских регионах и буддийских центрах по всему миру по просьбе офиса Его Святейшества», сказал корреспонденту «Кавказского узла» исполняющий обязанности министра культуры и туризма Калмыкии Хонгор Эльбиков, выступивший перед молебном в роли переводчика Тэло Тулку Ринпоче. «Было рекомендовано начитывать коренную [личную] мантру Его Святейшества. Мы сегодня [23 мая] читали специальное молитвенное обращение, в тексте которого есть раздел, где звучит мантра Далай-ламы», - пояснил Эльбиков.

По его словам, благоприятный день для проведения «конкретно этого молебна» определили монахи центрального хурула.

Далай-лама отозвался на идею даровать калмыкам особую молитву

21 мая на пресс-конференции в РИА «Калмыкия» стало известно, что журналист и переводчик буддийских текстов на калмыцкий язык Геннадий Корнеев во время учений в Индии попросил Далай-ламу даровать калмыцкому народу «особую молитву» и провести к празднику Зул (калмыцкому Новому году) телемост для буддистов в Калмыкии, получив одобрение этой идеи со стороны Далай-ламы.

Особая молитва, посвященная калмыцкому народу, укрепит кармическую связь воплощений Далай-ламы с калмыками, пояснил Геннадий Корнеев «Кавказскому узлу» 23 мая. Кроме того, по его словам, молитва станет «ценным научным материалом».

«Процесс создания такой молитвы довольно длительный. Надо будет по тибетским источникам подробно изучить историю взаимодействия тибетцев с ойратами, монголами, чтобы перечислить в молитве всех наиболее значимых калмыцких буддийских учителей и упомянуть о подвигах калмыков, которыми они прославились, когда защищали буддийское учение в Тибете и у себя дома. Помимо духовного значения молитвы, для меня было важно, чтобы ученые прошерстили тибетские материалы, которые нам сейчас практически недоступны», - рассказал Корнеев.

Тибетские рукописи, «которые ныне хранятся в библиотеке тибетских рукописей и архивов», мало изучены калмыцкими учеными, потому что они не владели тибетским языком, отметил он.

По его словам, особая молитва станет уникальной, поскольку будет «возможно первой молитвой, которую Далай-лама напишет для какого-то народа». «По крайней мере для России это точно будет впервые, - пояснил переводчик буддийских текстов. - Первым буддийским учителем, скажем так, не тибетского происхождения, которому Далай-лама посвятил особую молитву, стал ойрат Зая-Пандита (1599-1662). Далай-лама V (1617-1682) посвятил ему целых две особых молитвы: одну – когда Зая-Пандита умер, другую – для восхваления статуи, которая была создана 16 непальскими мастерами по распоряжению Далай-ламы. Его Святейшество Далай-лама XIV, конечно, посвящал молитвы выдающимся личностям, но чтобы какой-то народ просил его написать особую молитву – я о таком не слышал».

Зая-Пандита Намкхай Гьямцо – ойратский деятель буддизма школы гелуг, создатель ойратского (калмыцкого) алфавита «тодо-бичиг», переводчик сутр и других текстов, поэт, ученый и просветитель, видный политический деятель Центральной Азии середины XVII века, сообщается на сайте "Архивы Российской академии наук".

Пользователи соцсетей раскритиковали ответ Путина о возможности визита Далай-ламы в Россию

За неделю до молебна о здоровье Далай-ламы, 16 мая, журналистка из Калмыкии на медиафоруме региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» задала президенту вопрос о том, возможен ли в скором времени приезд Далай-ламы в Россию.

«У нас не запрещен въезд в Россию Далай-ламе. У нас не самое большое количество буддистов в России живет, но мы относимся ко всем одинаково: и к христианам, и к иудеям, и к представителям ислама. Отдельно поговорим на эту тему. Есть страны, где буддистов очень много, и у них отношения с Далай-ламой не в самом лучшем состоянии находятся. Но тем не менее мы подумаем», - приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Пользователи Facebook в группе "Республика Калмыкия (текущее состояние и развитие)", которая насчитывала к 04.20 мск 24 мая 4537 участников, негативно отреагировали на такой ответ Путина. "Путин против визита... Далай-ламы в Россию", - написал руководитель калмыцкого отделения партии «Яблоко» Батыр Боромангнаев.

«Совершенно невнятный и скользкий ответ. При чем тут количество исповедующих буддизм и приезд нашего лидера Далай-ламы XIV?» - недоумевает пользователь Эрдни Манджиев. «Смысл один: мы не хотим портить отношения с миллиардным Китаем из-за небольшого количества буддистов в России», - полагает Oirat Kalmyk.

Пользователь с ником Dunkan Idaho отметил, что в 2012 году президент Путин обещал «работать» над приездом в Россию Далай-ламы. "Духовный лидер буддистов, поздравляя Путина с избранием на пост президента, направлял письмо, в котором напоминал о «тесных духовных связях» с буддийскими регионами: Калмыкией, Тувой и Бурятией, а также о своем отказе от политического правления, которое ранее становилось препятствием для визита в Россию. Однако, несмотря на это, въезд в страну для Далай-ламы по-прежнему закрыт", - написал он в Facebook.

В конце ноября 2004 года Далай-лама совершил двухдневный визит в Калмыкию, после чего МИД России перестал выдавать ему визу, несмотря на регулярные просьбы российских буддистов. В июле 2012 года Путин, отвечая на вопрос участника форума «Селигер» о возможности приезда духовного лидера буддистов в Россию, выразил готовность «работать в этом направлении». Но уже в августе 2014 года на очередном форуме в Селигере министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о наличии аспектов, препятствующих визиту лидера буддистов и касающихся "проблемы Тибета и проблемы политической вовлеченности Далай-ламы в эти процессы", передает "Интерфакс".

Глава издательства «Океан мудрости» Анатолий Джуджиев после молебна о долголетии Далай-ламы 23 мая признался, что привык «не обращать внимания на высказывания политиков». «Мы делаем то, что в наших силах, чтобы визит Далай-ламы в Россию состоялся, а кто там что сказал, неважно», - сказал Джуджиев "Кавказскому узлу".

По его словам, последними проектами издательства стали две аудиокниги «Мой сын Далай-лама. Рассказ матери», которую озвучила режиссер Галина Волчек, и «Свобода в изгнании», озвученная актером Валентином Гафтом.

Джуджиев считает,что визиту Далай-ламы мешают «в первую очередь, внутренние препятствия». «Если бы каждый житель Калмыкии, каждый буддист по-настоящему осознал необходимость присутствия Его Святейшества на этой земле, на этой территории, все препятствия исчезли бы.. У меня нет сомнений, что визит в конце концов состоится», - заявил он.

Согласно данным региональных социологических исследований, буддисты составляют 53,3% религиозного состава населения Калмыкии, говорится в справочном материале "Общие сведения о Калмыкии", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".