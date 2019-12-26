Лидер калмыцкого "Яблока" рассказал о роли Кремля в преследовании активистов

26 декабря 2019, 13:25

За решениями судов по делам о протестах в Элисте стоят федеральные власти, считает глава отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев. Элистинский городской суд назначил ему в общей сложности 75 часов обязательных работ за три акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", Элистинский горсуд назначил Батыру Боромангнаеву за организацию народного схода 29 сентября и участие в протестном молебне 1 октября 45 часов обязательных работ. Активист обжаловал эти решения, но Верховный суд Калмыкии их утвердил.

29 сентября жители Элисты провели сход, на котором потребовали отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. 1 октября акция прошла на территории культурного комплекса "Пагода семи дней" перед Домом правительства. Накануне полиция предупредила активистов о "недопустимости нарушений законодательства", и в соцсетях горожан приглашали не на протестную акцию, а на "молебен о благополучии Элисты".

24 декабря Элистинский городской суд назначил Батыру Боромангнаеву еще 30 часов обязательных работ за митинг 27 октября. Активист признан судом организатором митинга, но сам Боромангнаев это отрицает. "На митинге 27 октября я был уполномоченным лицом. Когда подается уведомление о мероприятии, кроме [подписи] организатора нужны еще две подписи от уполномоченных. А сейчас суды взяли на вооружение такую практику - признавать организатором того, кто согласился быть уполномоченным и поставил свою подпись в этом качестве в уведомлении. Вторым уполномоченным был Владимир Довданов, он тоже оштрафован", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Батыр Боромангнаев.

Мэрия в ответ на уведомление организаторов митинга 27 октября дала двусмысленный ответ, в связи с чем они обратились в Элистинский городской суд. Городской суд встал на сторону активистов, а Верховный суд Калмыкии - на сторону властей. В результате прямо на митинге к активисту Валерию Бадмаеву подошла полиция и вручила предупреждение. Во время судом над участниками этого митинга Бадмаев подчеркивал , что даже судьи Верховного суда признавали тот факт, что мэрия не давала отказа в согласовании акции.

Представители МВД настаивали в суде, что митинг не был согласован городскими властями, отметил Батыр Боромангнаев. "Хотя их представитель говорил ранее на суде, что этот митинг был согласованным. Не было отказа со стороны городских властей в его проведении. Но суд счел, что письмо заместителя главы администрации более весомо, чем то, что содержится в [официальных] ответах на уведомление [о митинге]", - отметил Боромангнаев.

Администрация Элисты противоречит сама себе, чтобы добиваться нужных решений в судах, указал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Санал Убушиев, который представлял интересы Боромангнаева.

"Они признают митинг 27 октября несогласованным. Отказали якобы в согласовании. Хотя не отказывали. Там имеется справка мэрии - письмо о том, что данное мероприятие было проведено без согласования с органами местного самоуправления. Но мы знаем, что был суд по данному митингу - по иску Бадмаева, о признании отказа в согласовании мероприятия незаконным - и Верховный суд указал в судебном заседании, и представитель ответчика - администрации города Элисты - говорил, что они не отказывали в согласовании. Это абсурдная ситуация. Когда идет судебное заседание по одному делу, они говорят, что не отказывали, и судом установлено, что отказа не было в согласовании. А в другом суде, в другом документе администрация говорит о том, что данное мероприятие проведено без согласования. Все это делается специально, чтобы у органом внутренних дел имелись основания для привлечения участников и организаторов к ответственности", - считает юрист.

Боромангнаев заявил о политическом преследовании участников протестов

Батыр Боромангнаев подчеркнул, что считает все судебные решения по протестам против Дмитрия Трапезникова политически мотивированными. "[Эти решения] еще и напрямую нарушают законодательство РФ. Для них важнее мнение полиции, которая считает, что мы все, участники публичных мероприятий, являемся нарушителями закона, а не наши доводы - наших доводов вообще не слышат. Это кампания, которая была инспирирована Кремлем. Я думаю, что решение принималось в Москве и было спущено вниз, в Калмыкию. И исполняется всеми органами - правоохранительными и так далее - скоординированно", - заявил активист.

Решение суда о еще 30 часах обязательных работ Боромангнаев назвал "вопиющим". "Есть постановление Конституционного суда 14 февраля 2013 года, где говорится, что обязательные работы могут применяться в качестве административного наказания по статье 20.2, только если они повлекли причинение вреда здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, либо наступление иных подобных последствий. Судьи, которые меня наказывают и в виде наказания назначают мне обязательные работы, нарушают постановление Конституционного суда России", - заявил Боромангнаев.

"Признать взаимосвязанные положения <...> Федерального закона <...>, предусматривающие обязательные работы в качестве вида административного наказания за нарушения, связанные с организацией либо проведением собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования <...> в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования назначение данного вида административного наказания допускается не только в случае причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц либо при наступлении иных подобных последствий, но и при одном лишь формальном нарушении установленного порядка организации или проведения публичных мероприятий, не соответствующими Конституции Российской Федерации", - говорится в постановлении Конституционного Суда России № 4-П "По делу о проверке конституционности Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"".

Два активиста готовы дойти до ЕСПЧ

Бывшего министра спорта Калмыкии Владимира Довданова Элистинский горсуд признал организатором того же митинга еще 18 декабря. Довданову был назначен штраф в пять тысяч рублей. "Я был просто распорядителем [на митинге 27 октября]. Я как раз болел, давление было высокое - часа полтора постоял на митинге, даже не выступал, а потом уехал", - рассказал Довданов корреспонденту "Кавказского узла". Довданов подчеркнул, что не согласен с решением суда. "Я ни в чем не виноват, да и остальные тоже не виноваты. Мы же имеем право, по 31-й статье Конституции, свободно выражать свое мнение. Мы не призывали к свержению власти или каким-то еще агрессивным действиям. Мы просто выражали мысль, что Трапезников должен уйти", - добавил он.

По словам Довданова, штраф для него обременителен. "У меня двое несовершеннолетних детей. Я сам перенес инсульт и инфаркт, поэтому никакой активной деятельности я сейчас не могу вести, лечусь. Но на суде я говорил, что, если бы еще раз выпала возможность это сделать, подписаться [под уведомлением о митинге], я бы это сделал. Это не высокие слова, я правда так сделал бы", - заверил Довданов.

И Боромангнаев, и Довданов намерены обжаловать решения горсуда в Верховном суде Калмыкии. "Это неправосудные решения суда, и они имеют перспективу рассмотрения как в кассационной инстанции, в Краснодаре, так и в Верховном суде РФ, и в ЕСПЧ. Если дойдет дело до ЕСПЧ - а это, скорее всего, так и произойдет, - государству придется выплачивать компенсации за эти решения", - заявил Боромангнаев.

На Боромангнаева составлен новый административный протокол

В середине декабря Боромангнаев уезжал в Москву на съезд партии "Яблоко". По его словам, после этого служба судебных приставов составила административный протокол об отсутствии в городе во время выполнения обязательных работ "Хотя я написал заявление на имя начальника отдела, который занимается этим, отдела в ФССП. Я их заранее предупредил, что должен уехать на съезд политической партии "Яблоко", так как являюсь руководителем регионального отделения. Я указал дни, когда меня не будет в Элисте. Написал в заявлении, что по возвращению я оставшиеся три часа отработаю. Я не являлся лицом, которое намеренно избегает исполнения административного наказания, я поступал добросовестно, и вообще - работал добросовестно, не уклонялся от исполнения этого административного наказания", - сообщил Боромангнаев.

Активист подчеркнул, что 17 декабря вышел на работы и отработал оставшиеся часы. "Это было зафиксировано. Есть судебный пристав, который контролирует выполнение мною обязательных работ. Я как только отработал, поехал в службу судебных приставов и отрапортовал. Еще меня контролируют представители муниципального предприятия "Зеленое хозяйство", мастер оттуда. Я ему звоню, предупреждаю, что время наступило, и я ухожу. А рабочие потом приезжают и забирают мешки с мусором. Они у себя в табеле отмечают все это. Кроме того, бывает, что в течение тех часов, которые я работаю, они могут приехать", - сказал Боромангнаев.

Он пояснил, что обвинен в отсутствии на работе с 13 по 16 декабря. "Причем, это зафиксировано актами "Зеленого хозяйства", что я не вышел. Хотя они знали, что я уезжаю, я же мастера предупредил. Письменно я предупредил только судебного пристава, а мастера "Зеленого хозяйства" предупредил устно. И он не возражал. То есть руководство "Зеленого хозяйства" знало, что с 13 по 16 декабря меня не будет, а 17 декабря я выйду и доработаю оставшиеся 3 часа, но в итоге они вот так вот подло поступили

Выполнение работ строго контролируется, подчеркнул активист. "Я в "Зеленое хозяйство" приезжаю только в первый день, оформляю все бумаги, а в последующие дни я приезжаю сразу на место. 17 декабря я приехал в балку, которую убирал до этого. Она находится недалеко от центра города, но в заброшенном состоянии и очень замусоренная, и я просто стал собирать мусор. Я делаю только то, что говорит мастер, то есть он мне говорит подъехать туда-то, и я еду. 17 декабря меня зафиксировали, мы созванивались с мастером, он сказал мне, где убирать, после окончания работ я поехал в ФССП, отчитался о завершении", - рассказал Батыр Боромангнаев.

Суд по этому административному должен был состояться 19 декабря, но был перенесен.

9 декабря десять жителей Элисты откликнулись на призыв помочь с уборкой города руководителю республиканского отделения "Яблока" Батыру Боромангнаеву, который получил наказание в виде 45 часов обязательных работ. Проявление солидарности с Боромангнаевым стало новой формой протеста, отметили активисты.

По словам Боромангнаева, с 25 декабря началась отработка 20 часов, назначенных ему за участие в акции 1 октября. "Я убирался по улице Ленина на восточной окраине города, работал шесть часов. 25 декабря никто не приходил поддержать, потому что я никого не предупреждал", - сообщил активист.

Он считает, что люди, помогающие ему отрабатывать часы, не просто поддерживают активиста. "Люди поддерживают меня, это очень приятно. Но я рассматриваю это немного иначе. Мы - я и люди, которые меня поддерживают, - просто делаем свой город чище. Я исполняю наказание, которое мне назначено, а люди добровольно осуществляют работы по очистке, благоустройству города. Это своего рода флешмоб, придумал его, кажется, Бадма Бюрчиев. И это довольно успешно. В первую отработку никого не было в первые два дня. А потом, во все остальные дни, люди приходили, и довольно много - 10 и более, до 14-15 доходило", - рассказал Боромангнаев.

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