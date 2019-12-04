Второе решение об обязательных работах для лидера калмыцкого "Яблока" оставлено в силе

04 декабря 2019, 19:50

Верховный суд Калмыкии подтвердил решение о 20 часах обязательных работ для руководителя республиканского отделения "Яблока" Батыра Боромангнаева за участие в молебне 1 октября. Активист назвал решение суда предвзятым.

Как писал "Кавказский узел", Элистинский городской суд назначил Батыру Боромангнаеву как организатору народного схода 29 сентября 25 часов обязательных работ. За участие в молебне 1 октября он получил 20 часов обязательных работ. Активист заявил, что обжалует оба решения. 19 ноября Верховный суд Калмыкии подтвердил решение о 25 часах обязательных работ Боромангнаеву.

29 сентября жители Элисты провели сход, на котором потребовали отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа усомнился в законности назначения Трапезникова и попросил генпрокурора России проверить его гражданство, образование и стаж. 1 октября акция прошла на территории культурного комплекса "Пагода семи дней" перед Домом правительства. Накануне полиция предупредила активистов о "недопустимости нарушений законодательства", и в соцсетях горожан приглашали не на акцию, а на "молебен о благополучии Элисты".

Верховный суд Калмыкии сегодня рассмотрел апелляционную жалобу лидера регионального отделения партии "Яблоко" Батыра Боромангнаева на решение Элистинского городского суда, который приговорил его к 20 часам обязательных работ.

"Судья Сергей Говоров оставил в силе решение Элистинского городского суда, по которому мне было присуждено 20 часов обязательных работ за участие в молебне 1 октября, по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания)", - сообщил Боромангнаев корреспонденту "Кавказского узла".

Активист сам защищал свои интересы в суде. "По-моему, там всё предельно ясно: я в большей части этого мероприятия не участвовал. Я был у пагоды перед началом мероприятия, раздал листовки и ушел, потом минут через 40 вернулся, выступил, чуть-чуть пофотографировал и опять ушел. Мое участие в этом мероприятии заняло минут 10-15, все мое участие свелось к выступлению, я не нарушил ни одну из статей федерального закона №54. И судья также не смог привести ни одного довода в пользу того, что я нарушил хоть один из пунктов этого закона", - отметил Боромангнаев.

Представители МВД, которое возбудило это административное дело, в заседании суда не участвовали. "Я сослался на решение пленума Верховного суда РФ от июня 2018 года, в котором говорится, что нарушение участником мирного публичного мероприятия установленного порядка проведения публичного мероприятия, влекущее административную ответственность по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ, может иметь место только в случае невыполнения, нарушения участником публичного мероприятия обязанностей (запретов), установленных частями 3 и 4 статьи 6 федерального закона №54. Я не нарушил [ни одного]", - сказал он.

По словам активиста, он затребовал протокол заседания, так как в зачитанном судьей постановлении были "несоответствия и подтасовки". Судья в отсутствие доказательств вынес то решение, которое ему указали вынести, уверен Боромангнаев.

"Судья рассматривал все те доказательства, которые были рассмотрены в горсуде. Мы посмотрели видео с молебна 1 октября, которое, кстати, подтверждает мою версию, что меня там не было. Плюс никто не доводил до моего сведения - ни представители власти, ни Бадма Бюрчиев (суд признал его организатором молебна 1 октября и оштрафовал на 20 тысяч рублей - прим. "Кавказского узла") - что мероприятие несанкционированно, и никто не потребовал покинуть это место. Я не нарушал ничего. Никто от меня ничего не требовал, и никто ничего не говорил. Возможно, кто-то что-то такое и говорил в выступлениях, но я их не слышал, так как меня там не было в это время", - сказал Боромангнаев.

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" в Калмыкии Бадма Бюрчиев участвует в организации акций протеста против назначения Дмитрия Трапезникова и.о. главы Элисты и не освещает эти мероприятия.

В четверг, 5 декабря, Батыр Боромангнаев планирует начать отработку часов, назначенных ему по делу о народном сходе 29 сентября.

"Пойду оформляться в "Городское зеленое хозяйство" на отработку 25 часов за народный сход 29 сентября. После сегодняшнего решения мне, видимо добавят часов в "Зеленом хозяйстве". На штрафы можно скинуться, люди помогают [оштрафованным активистам] платить, а я буду обязан отработать до конца. Я считаю, что это целенаправленная политика властей именно против меня, потому что мои выступления самые острые, и меня рассматривают как непримиримого противника", - сказал он.

Помимо Боромангнаева, наказание в виде обязательных работ получил за участие в молебне 1 октября калмыцкий активист Валерий Бадмаев - ему назначили шесть часов.

"Возможно, буду обжаловать решения Верховного суда в кассационном порядке в Краснодаре, но я все равно не успею - часы придется отработать. Я не исключаю, что сразу подам жалобу в Европейский суд по правам человека, но надо проконсультироваться с юристами", - заключил Боромангнаев.