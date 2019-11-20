Суд подтвердил наказание лидеру "Яблока" в Калмыкии за народный сход

20 ноября 2019, 04:18

Верховный суд Калмыкии признал справедливым решение о 25 часах обязательных работ главе местного отделения партии "Яблоко" Батыру Боромангнаеву за организацию схода против назначения врио мэра Элисты Дмитрия Трапезникова. Суд в Элисте признал активистов Санала Молоткова и Бориса Очирова виновными в нарушении порядка проведения акции в связи с молебном 1 октября.

Как писал "Кавказский узел", Элистинский городской суд назначил Батыру Боромангнаеву как организатору народного схода 29 сентября 25 часов обязательных работ. За участие в молебне 1 октября он получил 20 часов обязательных работ. Активист заявил, что обжалует оба решения.

29 сентября жители Элисты провели сход, на котором потребовали отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа усомнился в законности назначения Трапезникова и попросил генпрокурора России проверить его гражданство, образование и стаж. 1 октября акция прошла на территории культурного комплекса "Пагода семи дней" перед Домом правительства. Накануне полиция предупредили активистов о "недопустимости нарушений законодательства", и в соцсетях горожан приглашали не на акцию, а на "молебен о благополучии Элисты".

Решение суда первой инстанции в отношении Боромангнаева оставлено без изменения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель активиста в суде Санал Убушиев. Боромангнаева посчитали виновным, хотя доказательств его вины представлено не было, отметил он.

"Площадь, где 29 сентября проводилось публичное мероприятие, является специально отведенным местом, и там для проведения акций подача уведомления не требуется [...] однако Боромангнаева все равно привлекают, поскольку, по их словам, на акции было более 100 человек", - сказал Убушиев. Боромангнаев не мог предугадать, что будет более 100 человек, отметил юрист.

Но даже в этом случае, сказал он, "ответственность наступает, только если возникла реальная угроза для общественной безопасности, для участников и для лиц, не принимающих участие в мероприятии, опасность причинения вреда физическим или юридическим лицам". "Суд это не учел и оставил без изменения решение суда первой инстанции", - продолжил Убушиев.

На видео, просмотренном в суде, есть момент, где Боромангнаев говорит собравшимся о просьбе чиновников разойтись, но участники проводят голосование и решают остаться, рассказал юрист.

Он указал, что Боромангнаев обязан был довести до сведения участников, что их просят разойтись, а в том, что люди не ушли, активист не виноват. "Он всё делал по закону, а его взяли и наказали. По моему мнению, это политический заказ... Я уверен, что остальных ребят всех будут признавать виновными [...] для того, чтобы сломить протест, его участников, ударить по их карману", - считает Убушиев.

По словам юриста, Боромангнаев не признает, что он был организатором мероприятия. Убушиев рассказал, что в суде силовики в качестве доводов виновности Боромагнаева сослались на видео и пост в соцсетях, где активист призывает идти на митинг. "В группе, где была размещена ссылка (на пост), он администратором не является, там другие администраторы. Распространение его поста, написанного в Facebook, от него не зависело", - отметил юрист. Силовики указали, что на мероприятии было около 180 человек, отметил он. При этом они не предоставили данных, какими техническими средствами пользовались для фиксации, и каким образом вели съемку. "Мы сказали, что этот подсчет нельзя считать законным. Мы считаем, что доказательств тому, что было более 100 человек, нет", - отметил Убушиев. Решение Верховного суда Калмыкии будет обжаловано в кассационном порядке, подчеркнул он.

"Меня предупреждали, что [...] никто не будет отменять решение первой инстанции. Я к этому был готов, хотя все равно надеялся, что к нашей аргументации прислушаются", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Батыр Боромангнаев.

"Аргументы с моей стороны проигнорировали, а к аргументам силовиков прислушались", - отметил он.

"Их доказательства состоят в том, что я сделал запись на своей странице в Facebook, где призывал прийти на митинг. А то, что такие же призывы к участию в митинге звучали на страницах многих других жителей Калмыкии [...] они во внимание не приняли", - сказал Боромагнаева .

Активист указал, что без уведомления можно проводить мероприятия в специально отведенном месте, если число участников не превышает 100 человек. Силовики не привели "никаких доказательств и никак не оформили документально то, что там более 100 человек [...] 180 - это субъективное мнение работников полиции", - сказал Боромагнаев. "И на фотографиях и на видео видно, что в этом народном сходе принимает участие меньше 100 человек", - отметил он.

Силовики составили рапорт, что целью народного схода было принять резолюцию против Дмитрия Трапезникова, но "никто ничего о резолюции не говорил", сказал активист.

"Видео скорее доказывает мою правоту, но оно было использовано для того, чтобы меня обвинить", - пояснил Боромангнаев.

"Я не признаю себя ни организатором, ни виновным в том, что я каким-то образом нарушил закон Калмыкии о порядке проведения публичных мероприятий в специально отведенных местах", - заключил он.

Двое активистов наказаны после молебна в Элисте

Убушиев рассказал, что 15 ноября Элистинский городской суд признал виновным жителя Калмыкии Санала Молоткова по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ч.5 ст.20.2 КоАП РФ) и назначил ему штраф в размере 5000 рублей, 18 ноября горсуд признал виновным по этой же статье 83-летнего Бориса Очирова. Дела обоих активистов касаются молебна 1 октября, отметил он.

"Очиров не явился на заседание, но суд рассмотрел дело без его участия, признал его виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия и назначил ему наказание в виде замечания" - сказал Убушиев.

"Доказательства все те же, что и у других. Но на видео Очиров никаких политических лозунгов не высказывал. Он говорил только о репрессированных (он и сам был репрессирован), о музее репрессированных", - отметил юрист.

По словам Убушиева, пожилого человека пришли поддержать в суд около восьми человек. "Для охраны общественного порядка прислали троих полицейских [...] Возможно, они думали, что придет много людей", - сказал он. В суде по делу Боромангнаева также была "группа поддержки" из шести-семи человек, добавил юрист.

По словам журналиста Бадмы Бюрчиева, всего по делу об акциях в Элисте привлекается около 20 человек. "Дела в отношении троих были прекращены, но полиция обжалует это в Верховном суде. Некоторым назначены штрафы и исправительные работы, у кого-то рассмотрение дела переносят - вплоть до декабря. Судов очень много, так что немудрено запутаться", - сказал журналист Бадма Бюрчиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, деньги на оплату его штрафа "собирали всем миром". "Мы объявили сбор на штрафы, так как я был первым, кто проиграл апелляцию и решение суда вступило в законную силу, я первым оплачивал штраф. Деньги собрали очень быстро. Думаю, и другим участникам, кому назначат штрафы, помогут собрать деньги", - сказал он.

"Многие получили протоколы по трем мероприятиям - 29 сентября, 1 октября и 27 октября. Суды пока что идут по 1 октября, по 29 сентября они только начинаются, а до 27 октября дело еще не дошло. Протоколы составляют в отношении одних и тех же людей, чтобы в результате были крупные штрафы и перспектива уголовного дела", - считает Бюрчиев.

27 октября в Элисте прошел крупный митинг против назначения Дмитрия Трапезникова исполняющим обязанности главы города. По словам организаторов, митинг показал рост числа участников акций. Проблема заключается не только в назначении Дмитрия Трапезникова, а в целом в политике как Бату Хасикова, так и его предшественников, заявили участники митинга.

Напомним, 7 ноября суд в Элисте оштрафовал на 3 тысяч рублей оператора одного из телеканалов Калмыкии Максима Цеденова за нарушения при проведении митинга против назначения врио мэра Дмитрия Трапезникова. За участие в молебне 1 октября также был оштрафован на 5000 рублей музыкант Эрдни Манцаев, Валерий Бадмаев приговорен к шести часам исправительных работ. 6 октября Верховный суд Калмыкии признал правомерным штраф, назначенный активисту Бадме Бюрчиеву за организацию той же акции. 11 ноября судья Элистинского горсуда назначила пять тысяч рублей штрафа бывшей учительнице Бадме Катаевой за участие в акции протеста. Административные дела в отношении участников акции Ивана Чучеева и Санала Убушиева, а также блогера Сота Амунова были прекращены.

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" в Калмыкии Бадма Бюрчиев участвует в организации акций протеста против назначения Дмитрия Трапезникова и. о. главы Элисты и не освещает эти мероприятия.

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