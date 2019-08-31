Избирком Калмыкии отказался поддержать претензии Атеева к Хасикову

31 августа 2019, 03:11

Правозащитник Семен Атеев попросил избирком Калмыкии через суд аннулировать регистрацию кандидата на должность главы республики Бату Хасикова. Врио главы Калмыкии использует в своей агитации лозунг, под которым Атеев баллотировался кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году, утверждает правозащитник. Кроме того, Семен Атеев заявил, что на агитационных баннерах Хасикова не указаны выходные данные и попросил избирком провести срочную проверку по его обращению. Рабочая группа избирательной комиссии не согласилась с Атеевым по обоим вопросам.

Как сообщал «Кавказский узел», 29 августа Верховный суд Калмыкии повторно вернул заявление Намсыра Манджиева, оспорившего решение об отказе в регистрации кандидатом в главы республики. Жалоба не должна рассматриваться по существу вопроса, а только соответствовать законодательству по форме, заявил адвокат Манджиева.

Слоган «Время пришло» уже звучал в 2016 году

Заявления Семена Атеева рабочая группа избиркома Калмыкии рассмотрела 30 августа, передает корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на заседании. Правозащитник попросил избирком Калмыкии обратиться в суд с требованием отменить регистрацию кандидата на должность главы республики Бату Хасикова. По мнению Атеева, врио главы Калмыкии нарушил закон об интеллектуальной собственности, воспользовавшись лозунгом «Цаг ирв! Время пришло!» в своей агитации.

«Под этим лозунгом ровно три года назад я баллотировался кандидатом в депутаты Государственной думы», - пояснил Атеев в своем заявлении (копия заявления есть в распоряжении «Кавказского узла»). В качестве доказательства Атеев представил свой предвыборный видеоролик 2016 года.

По словам Семена Атеева, он дважды обращался к Хасикову с требованием убрать агитационные материалы со слоганом «Цаг ирв! Время пришло!»: 2 августа через сайт главы Калмыкии и 8 августа – посредством открытого письма в газете «Элистинский курьер». «Но мои обращения были проигнорированы им», - констатировал Атеев.

Участники заседания ознакомились с видеороликом Семена Атеева, после чего руководитель рабочей группы избиркома Калмыкии Елена Поджиева зачитала объяснение кандидата Бату Хасикова по заявлению Атеева.

Представители Хасикова не согласились с тем, что слоган может быть «объектом авторских прав», поскольку он «не является ни аудиовизуальным или фотографическим произведением, ни произведением науки, искусства, литературы».

«Фраза «Цаг ирв» на калмыцком языке, как и фраза «Время пришло» на русском языке, еще задолго до 2016 года являлась общеупотребляемой, широко использовалась, как самостоятельно, так и в сочетании с другими словами. Эта фраза употребляется не только на калмыцком или русском языке, но и на многих других языках. Она употребляется как в бытовой речи, так и в публичных выступлениях», - сказано в объяснении Хасикова.

Поджиева также добавила, что слоган «Время пришло» использовался на выборах в других регионах в 2012, 2015, 2016 годах.

Атеев на это заметил, что рабочая группа не вправе давать оценку его претензиям, «так как избирательная комиссия не имеет соответствующей квалификации для полного и всестороннего исследования обстоятельств, квалификации деяния в качестве соответствующего правонарушения, изучения доказательств».

«Только суд как орган государственной власти… может оценивать все обстоятельства конкретного дела… и принимать решение о привлечении кандидата к конституционно-правовой ответственности за нарушение законодательства об интеллектуальной собственности в период предвыборной агитации», - зачитал он отрывок своего заявления.

Правозащитник также обратил внимание на то, что «круг субъектов, которые могут обращаться с заявлением в суд об отмене регистрации кандидата», ограничен избирательной комиссией и зарегистрированными кандидатами. «Именно поэтому я прошу вас обратиться в суд. Доказательства я предоставил – предвыборный видеоролик 2016 года. А прав я или нет – решит суд», - сказал Атеев.

«А с чем мы пойдем в суд?» - спросила Поджиева.

«Вам нужно решить: подаете вы иск или нет. Все. Остальное я изложу в суде», - заявил Атеев.

Часть спорных баннеров исчезла

Члены рабочей группы проголосовали против обращения в суд и перешли к рассмотрению следующего заявления Семена Атеева, в котором правозащитник утверждал, что на агитационных баннерах Хасикова не указаны выходные данные.

«Мы проехали, посмотрели [по указанным в заявлении адресам] – на всех баннерах имеются выходные данные. Кроме того, до начала распространения к нам поступили все агитационные материалы, предоставленные нам и на электронных носителях – со всеми выходными данными. Мы загружали файлы в задачу «Агитация» ГАС «Выборы». Если каких-то данных не хватает, задача «Агитация» их не принимает. Так что вы не правы. А то, что выходные данные должны быть написаны крупными буквами, законом это не предусмотрено», - заявила Елена Поджиева.

Один сотрудников избиркома показал Атееву увеличенные фото баннеров – с выходными данными. Члены рабочей комиссии признали обращение Семена Атеева необоснованным.

При этом сразу после заседания правозащитник сообщил, что «половина баннеров Хасикова», которые он фотографировал и снимал на видео (в заявлении указываются баннеры на проспекте Остапа Бендера, улицах Ленина и Клыкова – прим. ред.), были заменены на новые – со слоганом «Голосуй за будущее Калмыкии».

«Я решил перепроверить – до этого своими глазами видел, что на баннерах не было выходных данных. Поехал тем же маршрутом – а там теперь новые баннеры, с другим слоганом и без портрета Хасикова. Но несколько баннеров с Хасиковым остались – и там уже появились выходные данные», - рассказал Атеев корреспонденту «Кавказского узла».

Суд обязал избирком выдать финансовые документы кандидатов

После заседания рабочей группы прошло заседание избирательной комиссии, на котором член избиркома с правом решающего голоса Эрдни Бадмаев («Гражданская платформа») сообщил коллегам, что Элистинский горсуд 28 августа обязал председателя избиркома Калмыкии Александра Дикалова выдать Бадмаеву и Матвею Нурову (КПРФ) копии документов «учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидатов на должность главы Республики Калмыкия» (видео заседания избиркома есть в распоряжении «Кавказского узла»).

«Вы все знаете, что мы с Матвеем Нуровым неоднократно просили предоставить нам документы, которые обязан был предоставить избирком. Но нам не выдали те документы, которые мы просили. Поэтому я предупредил на коллегии, что мы вынуждены будем подать исковое заявление, что мы и сделали. Теперь, после решения суда, нам пообещали, что выдадут документы в кратчайшие сроки. Заявление об их истребовании мы уже подали», - рассказал Бадмаев.

Эрдни Бадмаев также напомнил собравшимся о том, что 16 августа Верховный суд Калмыкии отменил постановление избирательной комиссии республики от 26 июля, признавшей незаконной регистрацию Геннадий Кодлаева в качестве депутата Целинного райсобрания.

10 июня шесть оппозиционных партий по инициативе КПРФ объединились в блок народно-патриотических сил и объявили о поддержке единого кандидата, депутата Народного хурала от "Справедливой России" Намсыра Манджиева. Однако Намсыру Манджиеву было отказано в регистрации, поскольку, по словам представителя избиркома республики, он не представил пакет достоверных подписей депутатов, а также сведения об имуществе за рубежом. На тот момент ему не хватало двух подписей для регистрации в статусе кандидата. Одну из подписей, которую не зачел избирком, поставил депутат Целинного райсобрания Геннадий Кодлаев. Однако избирком решил, что Геннадий Кодлаев был незаконно зарегистрирован депутатом. Верховный суд Калмыкии 16 августа принял решение, которым восстановил подпись депутата Целинного района Геннадия Кодлаева в поддержку Манджиева.

«Верховный суд говорит, что «избирательная комиссия, выйдя за пределы своих полномочий, фактически проверила объективность и обоснованность предложения политической партии… избирательная комиссия нарушила права истцов (КПРФ и Геннадия Кодлаева – прим. ред.). Суд указал, что избирком нарушил закон – и федеральный, и республиканский. Как нам с Нуровым стало известно, проект постановления по Кодлаеву готовился ночью… Давайте действовать более ответственно, более самостоятельно», - добавил Бадмаев, обращаясь к членам избиркома.

Отвечая на вопросы коллег, Эрдни Бадмаев уточнил, что решения судов вступят в законную силу «после того, как пройдут сроки обжалования» (решение Верховного суда Калмыкии может быть обжаловано в течение месяца, решение Элистинского горсуда – в течение пяти дней, копии постановлений есть в распоряжении «Кавказского узла»).

Глава избиркома Калмыкии Александр Дикалов заявил, что решения судов будут обжалованы.