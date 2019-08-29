Суд вновь не принял жалобу Манджиева на отказ в регистрации на выборах

29 августа 2019, 14:53

Верховный суд Калмыкии повторно вернул заявление Намсыра Манджиева, оспорившего решение об отказе в регистрации кандидатом в главы республики. Жалоба не должна рассматриваться по существу вопроса, а только соответствовать законодательству по форме, считает адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа Верховный суд Калмыкии, а 23 августа и Верховный суд России поддержали отказ избиркома регистрировать Намсыра Манджиева в качестве кандидата на должность главы республики. 27 августа Манджиев обратился в Верховный суд республики с просьбой пересмотреть решение об отказе в регистрации, но суд вернул заявление, сославшись на то, что "до сих пор нет официальных результатов рассмотрения апелляционной жалобы", сообщил адвокат. 28 августа заявление было подано повторно.

Просьба пересмотреть решение Верховного суда Калмыкии связана с тем, что избирком 23 августа отменил свое постановление от 26 июля, согласно которому были признаны незаконными статус депутата Геннадия Кодлаева и, соответственно, его подпись в листе поддержки Манджиева, рассказал адвокат Санал Убушиев. "В своем заявлении мы также ссылаемся на вновь открывшиеся обстоятельства по подписи депутата Черноземельского района Петра Чемидова", - добавил Убушиев.

Верховный суд Калмыкии во второй раз отказался принять заявление Намсыра Манджиева о пересмотре решения об отказе в его регистрации в качестве кандидата на губернаторских выборах в регионе, сообщил сегодня Санал Убушиев.

"Текст постановления апелляционной инстанции и само административное дело в Верховный суд Калмыкии не поступили. Указание заявителем лишь даты и результата рассмотрения дела Верховным судом России не свидетельствует о возможности рассмотрения заявления без материалов административного дела", - говорится в определении Верховного суда Калмыкии от 28 августа.

В повторном заявлении Манджиева от 28 августа адвокат указал, что решение Верховного суда России вступило в силу, и вставил ссылку на соответствующее решение. "Нас убеждают в том, что у Верховного суда России и Верховного суда Калмыкии нет между собой связи", - считает Убушиев.

Адвокат Манджиева не согласился с таким обоснованием отказа в принятии заявления. "Мы сегодня (29 августа) подали частную жалобу на первый возврат (судом) заявления. Кроме того, мы подали очередное, уже третье, заявление о пересмотре отказа в регистрации (Манджиева)", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Убушиев.

По его мнению, поданное от Манджиева в суд заявление полностью соответствует требованиям Кодекса административного судопроизводства (КАС).

"В КАС РФ отсутствуют такие основания для возвращения заявления, как отсутствие текста судебного постановления и самого административного дела, то есть это не является основанием для возвращения заявления", - указал Убушиев в заявлении о пересмотре отказа в регистрации, поданном в Верховный суд Калмыкии сегодня. По мнению Убушиева, "имеющейся официальной информации о результате рассмотрения апелляционной жалобы более чем достаточно для принятия заявления".

В частной жалобе представитель Манджиева также указывает, что, рассматривая вопрос о принятии судом заявления о пересмотре судебного решения по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, "судья не принимает решение по существу заявления, а лишь проверяет соответствие его формы и содержания требованиям Кодекса административного судопроизводства". "Возможность суда вторгаться в суть заявления не предусмотрена", - подчеркивает Убушиев.

В соответствии с постановлением избиркома Калмыкии, кандидату на должность главы республики необходимо собрать 103 подписи депутатов не менее чем в 11 муниципальных районах и городских округах. В числе обязательных подписей должно быть 20 подписей депутатов районных и городских собраний. Согласно итоговому протоколу избиркома, Намсыр Манджиев представил 105 подписей, из них 19 подписей депутатов районных и городских собраний, "собранных в восьми муниципальных районах и одном городском округе".

Частная жалоба на отказ суда в принятии заявления - единственный способ "оспорить действие или бездействие судьи", считает руководитель избирательного штаба Манджиева Юрий Абушинов.

"Других законных механизмов нет", - сказал Абушинов корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте Верховного суда Калмыкии на 14.25 мск сегодня нет информации об отказе в принятии заявления от Манджиева и его представителей.

Напомним, что к выборам главы Калмыкии, назначенным на 8 сентября, допущены четверо: врио главы республики Бату Хасиков ("Единая Россия), Наталья Манжикова ("Справедливая Россия"), Петр Вышкварок (ЛДПР) и Батыр Мучаев ("Патриоты России").