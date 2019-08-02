Четыре кандидата допущены к выборам главы Калмыкии

02 августа 2019, 14:47

Избирком Калмыкии завершил сегодня регистрацию на выборы главы региона. К участию в голосовании допущены кандидат от «Единой России», врио главы республики Бату Хасиков, Наталья Манжикова - от «Справедливой России», Петр Вышкварок - от ЛДПР и Батыр Мучаев от – «Патриотов России», сообщили в избиркоме.

Как информировал "Кавказский узел", 24 июля завершился прием документов для регистрации кандидатов на должность главы Калмыкии. Документы приняты у пятерых претендентов: врио главы Калмыкии Бату Хасикова ("Единая Россия"), Натальи Манжиковой ("Справедливая Россия"), Намсыра Манджиева (КПРФ), Петра Вышкварока (ЛДПР) и Батыра Мучаева ("Патриоты России"). Выборы назначены на 8 сентября.

Чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков был назначен врио главы республики после отставки Алексея Орлова. 24 июля член рабочей группы избиркома Матвей Нуров заявил, что врио главы Калмыкии Бату Хасиков не являлся в избирком для подачи документов на регистрацию, но был зарегистрирован. Зампредседателя избиркома Калмыкии Данара Бадугинова утверждает, что лично принимала документы у Хасикова.

На сегодняшнем заседании избирательной комиссии Калмыкии кандидатом на выборы главы региона зарегистрирован врио главы республики Бату Хасикова, выдвинутый от регионального отделения "Единой России", со ссылкой на председателя комиссии Александра Дикалова сообщает ТАСС.

В регистрации было отказано кандидату от КПРФ, депутату регионального парламента Намсыру Манджиеву. "Есть основания (для отказа в регистрации), в том числе недостоверные подписи, также (Манджиев) предоставил неполную информацию об имуществе, находящемся за пределами России", - приводит слова Дикалова агентство.

29 июля претендент на пост главы Калмыкии Намсыр Манджиев сообщил, что лишился возможности пройти регистрацию на выборы из-за непризнания избиркомом трех подписей местных депутатов в его поддержку. Позиция избиркома оспорена, но власти намеренно затягивают разбирательство, заявил Манджиев.

Избирком завершил сегодня регистрацию кандидатов на выборы главы республики. Кроме Хасикова к голосованию были допущены Наталья Манжикова, выдвинутая "Справедливой Россией", Петр Вышкварок – от ЛДПР и Батыр Мучаев, выдвинутый партией "Патриоты России», отмечает РИА «Новости», ссылаясь на главы республиканского избиркома.

На сайте избирательной комиссии Калмыкии, по состоянию на 14.35 мск сегодня, нет информации о регистрации четырех кандидатов на выборы главы региона.