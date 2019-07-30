Избирком Калмыкии забраковал подписи за конкурента Хасикова

30 июля 2019, 19:31

Претендент на пост главы Калмыкии Намсыр Манджиев сообщил, что лишился возможности пройти регистрацию на выборы из-за непризнания избиркомом трех подписей местных депутатов в его поддержку. Позиция избиркома оспорена, но власти намеренно затягивают разбирательство, заявил Манджиев.

Как информировал "Кавказский узел", 24 июля завершился прием документов для регистрации кандидатов на должность главы Калмыкии. Документы приняты у пятерых претендентов: врио главы Калмыкии Бату Хасикова ("Единая Россия"), Натальи Манжиковой ("Справедливая Россия"), Намсыра Манджиева (КПРФ), Петра Вышкварока (ЛДПР) и Батыра Мучаева ("Патриоты России"). Выборы назначены на 8 сентября.

Чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков был назначен врио главы республики после отставки Алексея Орлова. 24 июля член рабочей группы избиркома Матвей Нуров заявил, что врио главы Калмыкии Бату Хасиков не являлся в избирком для подачи документов на регистрацию, но был зарегистрирован. Зампредседателя избиркома Калмыкии Данара Бадугинова утверждает, что лично принимала документы у Хасикова.

Избирком сообщил о недостатках в документах Манджиева и Манжиковой

В документах, предоставленных Намсыром Манджиевым и Натальей Манжиковой, выявлены недостатки, известил избирком республики на своем сайте 29 июля. Манджиев "с нарушением закона" предоставил сведения о принадлежащей ему и его супруге зарубежной недвижимости, полагают в избирательной комиссии. Избирком также утверждает, что в документах Намсыра Манджиева разнится информация о его должности и месте работы.

Наталья Манжикова нарушила нумерацию в графах с информацией о размере и источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату, а также некорректно заполнила графу "Место рождения", заявил избирком. Вопрос о регистрации кандидатов будет рассмотрен на заседании 2 августа, уточняется на сайте избирательной комиссии.

Наталья Манжикова назвала недостатки в оформлении документов техническими. "Это не критичные нарушения. В одном месте забыла указать район Красноярского края, где я родилась, в другом из-за сбоя в работе компьютера нарушилась нумерация в документе. Я уже исправила эти недостатки", - сказала Манжикова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, избирком уже проверил подписи депутатов, собранных в ее поддержку. "Из 108 подписей засчитали 107. Одна подпись не принципиальна, на регистрации в качестве кандидата она не скажется", - сообщила Манжикова.

Согласно постановлению избиркома Калмыкии, в поддержку выдвижения кандидата на должность главы республики нужно собрать 103 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований или глав муниципальных образований. 20 из этих подписей должны поставить депутаты или главы районов и городских округов. Число запасных подписей, которые можно собрать сверх 103, ограничено пятью.

Манджиев заявил о давлении чиновников на депутата

Намсыр Манджиев назвал недоразумением информацию о недостатках, выявленных в его документах. "Странно, что они опубликовали это у себя на сайте. Все необходимые документы мы им представили", - заявил Манджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Устранить указанные избиркомом недостатки будет несложно, но шансов на регистрацию кандидатом почти нет, поскольку избирком исключил из листов поддержки три подписи районных депутатов, сказал Манджиев. "Одна подпись признана недействительной и еще две не зачтены ввиду того, что подписи этих депутатов есть в листах поддержки кандидата Бату Хасикова", - пояснил он.

Претендент на пост главы Калмыкии заявил, что он и его сторонники намерены добиваться признания подписей в суде. "Одну подпись признали недействительной, потому что ее невозможно было признать повторной. 23 июля мы вывели коммуниста из состава депутатов Целинного района, на следующий день другой депутат получил освободившийся мандат и отдал мне свой голос. Но избирком отменил решение избиркома Целинного района и признал подпись недействительной. Будем судиться. Хотя, конечно, это займет время", - сказал Манджиев.

Один из депутатов, чья подпись признана избиркомом повторной, подал заявление в полицию, требуя наказать должностных лиц, принудивших его отдать голос в поддержку Хасикова, утверждает Намсыр Манджиев. "Этот депутат – пожилой человек, ему 67 лет. 12 июня, в выходной день, двое должностных лиц забрали его из республиканской больницы, прямо из-под капельницы, повезли в Троицкое (райцентр Целинного района. - Прим. "Кавказского узла") к нотариусу и там взяли у него подпись в поддержку Хасикова. Депутат перенес операцию. Сейчас ему уже лучше, он отказывается от подписи в поддержку Хасикова и отдает ее мне", - заверил Намсыр Манджиев.

По его словам, местные власти намеренно затягивают разбирательство по изложенным в заявлении фактам. "Согласно закону, он мог подать заявление либо в избирком, либо участковому. Мы подали заявление участковому на составление протокола о нарушении административного кодекса. Полицейский опросил депутата, опросил моего представителя, собрался опрашивать тех, кто принудительно собирал подписи, но тут дело было передано в избирком республики. Там выдержали паузу, после чего вернули дело обратно в РОВД. По-хорошему, на расследование нужно два дня: опросить обе стороны и передать материалы дела мировому судье. Но они намеренно затягивают", - сказал кандидат от КПРФ.

Намсыр Манджиев считает, что оспаривание итогов подписной кампании затянется до сентября. "Чувствую, нам придется до Верховного суда России дойти. Если докажем в судах свою правоту до 6 сентября, нас будут обязаны зарегистрировать. Но, судя по всему, мы в любом случае уже останемся без предвыборной кампании", - резюмировал Манджиев.

Напомним, что 17 июня Намсыр Манджиев направил жалобу в избирком республики и ЦИК страны, в которой указал, что депутатов райсобраний, в том числе коммунистов, вынуждают сдавать подписи в поддержку врио главы Калмыкии Бату Хасикова. Пресс-секретарь Хасикова заверила, что сбор подписей ведется в рамках закона. Намсыр Манджиев подал иск в Верховный суд республики, в котором потребовал принудить избирком проверить его жалобу.

В избиркоме Калмыкии не прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию с регистрацией Намсыра Манджиева.