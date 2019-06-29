Манджиев попросил суд заставить избирком Калмыкии проверить его жалобу

29 июня 2019, 03:29

Оппозиционный кандидат на должность главы Калмыкии Намсыр Манджиев подал иск в Верховный суд республики, в котором потребовал принудить избирком проверить его жалобу. Депутаты райсобраний сдали подписи в поддержку врио главы Калмыкии Бату Хасикова не по своей воле, утверждает он.

Как писал "Кавказский узел", выборы главы Калмыкии назначены на 8 сентября. "Единая Россия" решила поддержать на выборах действующего врио главы Калмыкии Бату Хасикова. 10 июня шесть оппозиционных партий, которые по инициативе КПРФ объединились в блок народно-патриотических сил, объявили о поддержке кандидата от "Справедливой России", депутата Народного хурала Намсыра Манджиева. 22 июня "Справедливая России" выдвинула кандидатом на должность главы Калмыкии председателя регионального отделения, депутата Народного хурала Наталью Манжикову. 25 июня региональное отделение партии "Защитники Отечества", которое входит в оппозиционный блок народно-патриотических сил, выдвинуло кандидатом на должность главы Калмыкии Эрдни Бодгаева. Его кандидатура была согласована с оппозиционной коалицией, заявил кандидат от КПРФ Намсыр Манджиев.

Намсыр Манджиев направил 17 июня в избирком республики и ЦИК страны жалобу, в которой указал, что депутатов райсобраний, в том числе коммунистов, вынуждают сдавать подписи в поддержку врио главы Калмыкии Бату Хасикова. Сбор подписей ведется в рамках закона, заверила пресс-секретарь Хасикова. Заявление Манджиева на фоне раскола оппозиции может повлиять на расстановку сил перед выборами, считает политолог Андрей Серенко.

Манджиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что подал иск в Верховный суд Калмыкии после того, как получил из избиркома республики ответ на свою жалобу. По его словам, ему отказали в проверке, сославшись на то, что не могут выяснить законность сбора подписей депутатов, пока им не будут предоставлены листы поддержки кандидатов. Манджиев считает, что уклонение избиркома Калмыкии от «рассмотрения и разрешения по существу» поданной им жалобы нарушает его избирательные права.

«В своей жалобе я ставил вопрос не о проверке достоверности подписей депутатов, а о нарушении порядка сбора подписей и создании препятствий в реализации моих избирательных прав. Следовательно, моя жалоба в избиркоме Калмыкии не рассмотрена в содержательной части, проверка достоверности указанных в ней сведений не проведена, вывод о наличии или отсутствии нарушений закона не сделан», - говорится в исковом заявлении, опубликованном 28 июня на сайте Манджиева.

Кандидат указал в документе, что его не пригласили на заседание комиссии, жалоба не рассматривалась «в коллегиальном порядке», голосование по ней не проводилось.

В ответе Манджиеву за подписью председателя избиркома Калмыкии Александра Дикалова от 20 июня говорится, что в соответствии с региональным законом «О выборах главы Республики Калмыкия», документы для регистрации кандидатов предоставляются «не ранее 14 июля и не позднее 24 июля» (Копия документа имеется в распоряжении корреспондента "Кавказского узла").

«В настоящее время осуществить проверку листов поддержки кандидата на должность главы Калмыкии не представляется возможным», поскольку ни один из кандидатов необходимые документы в избирком еще не подал, отмечается в документе.

Избирательная комиссия Калмыкии проводит проверку порядка выдвижения кандидата и документов, представленных для выдвижения и регистрации, включая проверку достоверности подписей депутатов, проставленных в листах поддержки кандидата… а также проверку даты и времени нотариального засвидетельствования подлинности подписи» после поступления соответствующих документов для регистрации кандидата, следует из ответа Дикалова.

При этом он подчеркивает, что комиссия не наделена правом «проверки сообщений о фактах совершения противоправных действий в отношении лиц, проставивших свои подписи в поддержку выдвижения кандидата».

«Указанные обстоятельства учитываются комиссией только в том случае, если в ее распоряжении имеется подтверждающее данный факт решение суда», - констатирует глава избиркома Калмыкии.

Избирком натравил 24 июня письмо Намсыру Манджиеву о том, что его обращение «направлено в избирательную комиссию Калмыкии " для рассмотрения во взаимодействии с правоохранительными органами».

Шесть канидатов выдвинуты на пост главы республики

28 июня срок выдвижения кандидатов на должность главы Калмыкии был завершен, на 02.00 мск 29 июня на сайте избиркома Калмыкии были указаны четыре кандидата: Петр Вышкварок от ЛДПР, Намсыр Манджиев от КПРФ, Батыр Мучаев от «Патриотов России» и Бату Хасиков от «Единой России».

Кандидатом от регионального отделения партии «Защитники Отечества» выдвинут Эрдни Бодгаев, на выдвижение кандидатом от регионального отделения «Справедливой России» сдает документы Наталья Манжикова, рассказал 28 июня корреспонденту "Кавказского узла" представитель республиканского избиркома. Манжикова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что у нее приняли все необходимые документы и выдали ей разрешение на открытие избирательного счета.