Жалоба оппозиции на админресурс обострила предвыборную интригу в Калмыкии

19 июня 2019, 12:15

Депутатов райсобраний, в том числе коммунистов, вынуждают сдавать подписи в поддержку врио главы Калмыкии Бату Хасикова, заявил 17 июня избиркому оппозиционный кандидат на должность главы республики Намсыр Манджиев. Сбор подписей ведется в рамках закона, заверила пресс-секретарь Хасикова. Заявление Манджиева на фоне раскола оппозиции может повлиять на расстановку сил перед выборами, считает политолог Андрей Серенко.

Как писал "Кавказский узел", выборы главы Калмыкии назначены на 8 сентября. "Единая Россия" решила поддержать на выборах действующего врио главы Калмыкии Бату Хасикова. 10 июня шесть оппозиционных партий, которые по инициативе КПРФ объединились в блок народно-патриотических сил, объявили о поддержке кандидата от "Справедливой России", депутата Народного хурала Намсыра Манджиева. В реготделении «Справедливой России» при этом сообщили, что планируют участвовать в предвыборной гонке самостоятельно.

В коалицию, по словам главы реготделения КПРФ Николая Нурова, вошли КПРФ, "Родина", "Гражданская платформа", "Союз защитников Отечества", "Народная партия" и "Партия добрых дел".

Об административном давлении на депутатов райсобраний говорится в жалобе Намсыра Манджиева, направленной в избирком республики и ЦИК страны.

"В ходе сбора подписей мною получены сведения о том, что должностные лица органов государственной власти РК и местного самоуправления совместно с представителями партии «Единая Россия»... потребовали от депутатов... оформить в нотариальном порядке подписи в поддержку выдвинутого партией «Единая Россия» кандидата Хасикова", - сообщил Намсыр Манджиев в своем заявлении, копия которого опубликована 17 июня на сайте кандидата.

Манджиев в своей жалобе попросил избирком провести проверку и, если факты подтвердятся, принять меры – «вплоть до отказа Хасикову Б.С. в регистрации и передаче материалов на виновных лиц в следственные органы».

По информации пресс-секретаря врио главы Калмыкии Аюны Анджукаевой, жалоб от депутатов на давление или попытки подкупа не поступало. "Уверена, что избирком рассмотрит ее [жалобу Манджиева] в отведенные законом сроки, установит достоверность или недостоверность приведенных фактов и вынесет решение в соответствии с законодательством", - сказала 18 июня корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь Хасикова, добавив, что сбор подписей в его поддержку "идет активно, и ведется он строго в рамках закона о выборах".

Сотрудник администрации врио главы Калмыкии, попросивший не указывать его имя, сообщил, что депутаты от КПРФ отказываются поддерживать Манджиева из-за того, что год назад он участвовал в выборах в Народный хурал от другой партии - «Справедливой России». "В своих агитматериалах он не стеснялся в выражениях, критикуя как раз КПРФ. Теперь рядовые коммунисты не понимают, как можно было выдвинуть кандидатом от партии политика со столь гибкой позицией", - пояснил собеседник «Кавказского узла».

По данным главы отделения КПРФ Николая Нурова, административное давление оказывается «не только на лидеров партий». "Сейчас «ломают» всех коммунистов. Пугали, что их дети, внуки останутся без работы. В пяти районах поголовно всех депутатов заставили расписаться в поддержке кандидата от «Единой России» Бату Хасикова и кандидатов от ЛДПР и «Патриотов России»", - сообщил 18 июня корреспонденту "Кавказского узла" Николай Нуров.

10 июня реготделение партии «Патриоты России» в качестве кандидата на пост главы Калмыкии выдвинуло Батыра Мучаева. 12 июня от калмыцкого отделения ЛДПР был выдвинут Петр Вышкварок. Таким образом, согласно сайту избиркома, на сегодня известны имена четырех претендентов на должность главы республики.

Главный редактор газеты «Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев назвал информацию о давлении на депутатов «ожидаемой». "Хасиков так и не отреагировал на мое личное предложение снизить до минимума муниципальный фильтр и разрешить самовыдвижение. А с этими предложениями к нему обращался не только я... Для него главное сейчас – оправдать доверие федерального центра", - сказал Бадмаев корреспонденту «Кавказского узла».

В апреле ЦИК России обратился к руководителям регионов, где осенью пройдут выборы, с предложением снизить порог муниципального фильтра до 5%. Эта мера должна "способствовать повышению реальной конкуренции" на выборах.

Жалоба Намсыра Манджиева на административное давление на депутатов «не вызвала никакого удивления, поскольку законы жанра требуют, чтобы она появилась», сказал корреспонденту «Кавказского узла» политолог, координатор «Клуба экспертов Нижнего Поволжья» Андрей Серенко.

По его словам, у Манджиева могли быть основания для жалобы, поскольку «административный ресурс в любом регионе проявляет чудеса изобретательности». Однако, по словам Серенко, пока неясно, является ли это заявление попыткой "сбить административный пафос с команды Хасикова" или же это предвестник того, что Намсыр Манджиев откажется от дальнейшей борьбы "под благовидным предлогом". "Мол, ему не дали собрать подписи, у него украли победу на выборах и так далее", - уточнил политолог.

По его мнению «слабым местом протестного электората в Калмыкии может стать сам Намсыр Манджиев». «Надеюсь, что Манджиевым движет все-таки желание вести игру на победу. В таком случае он заслужит уважение и почтение со стороны разных политических групп, даже если проиграет. Да и просто не хотелось бы, что он обманул ту немалую часть избирателей, которая ему поверила. Но поговаривают, что Манджиев – прежде всего бизнесмен, который тщательно просчитывает риски, затраты и прибыли. И если определенные показатели, выраженные в цифрах, его не устроят, он может просто сойти с дистанции... Для сторонников Манджиева это опаснее, чем... препятствия при сборе подписей», - пояснил Андрей Серенко.

Он также исключил возможность возвращения в региональную политику экс-главы республики Кирсана Илюмжинова. "Я пока не вижу его присутствия в калмыцких выборах. Это не значит, что он не появится, потому что для Илюмжинова важно, кто будет руководить республикой, которую он фактически создавал. То, что к нему ездят консультироваться самые разные люди, это факт: и как к арбитру, и как к хорошем советчику", - сказал Серенко.

Кирсан Илюмжинов возглавлял Калмыкию с 1993 года по 2010 год. В ноябре 1995 года Илюмжинов был избран президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Неоднократно переизбирался на этот пост (1996, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014), отмечается в размещенной на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" биографии Кирсана Илюмжинова.

"Гражданская платформа" отрицает участие в оппозиционной коалиции

Председатель реготделения «Гражданской платформы» Александр Болдырев опроверг информацию о том, что партия состоит в блоке народно-патриотических сил.

"Я уже говорил, что отношусь к нему [Намсыру Манджиеву] абсолютно индифферентно. Никаких обещаний устных или письменных поддержать его или КПРФ никогда не давал. Об этом речи не было. Общие знакомые говорили, что будет готовиться некий документ, но я его не видел. Мне совершенно непонятно, почему меня без моего ведома подписали под каким-то документом", - привело 13 июня слова Болдырева РИА «Калмыкия».

При этом в публикации от 11 июня на сайте реготделения КПРФ утверждается, что в блок вошли "пять региональных отделений политических партий – КПРФ, «Родина», «Защитники Отечества», «Гражданская платформа», партия «Добрых дел, защиты, детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров», а также более двадцати общественных организаций".

Пресс-служба реготделения КПРФ не указала «Народную партию» в числе участников коалиции «из-за того, что не были решены некоторые формальные вопросы», пояснил 18 июня Николай Нуров корреспонденту «Кавказского узла».

"Чтобы не получилось, как с «Гражданской платформой», мы не стали указывать в отчете с конференции «Народную партию». Но де-факто они в блоке. Кроме того, в поддержку коалиции высказались руководитель калмыцкого отделения партии «Яблоко» Батыр Боромангнаев и председатель исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Валерий Бадмаев. Мы ожидаем, что они тоже присоединятся к блоку народно-патриотических сил. Потенциально у нас есть еще одна партия, но мы боимся ее пока называть, чтобы не началось давление", - сказал представитель КПРФ.

18 июня стало известно о том, что Верховный суд России по искам Минюста ликвидировал за неучастие в выборах семь партий – «Народную партию России», «Социал-демократическую партию России», «Города России», «Партию пенсионеров России», «Народную партию «За женщин России», «Альянс зеленых» и «Союз горожан», сообщило ТАСС.

По словам Николая Нурова, переговоры Манджиева с Александром Болдыревым о поддержке единого кандидата были начаты в марте, а в мае «Гражданская платформа» подтверждала, что войдет в блок народно-патриотических сил.

"То, что Болдырев плотно работал с Намсыром [Манджиевым], могут подтвердить десятки человек. Насколько я знаю, юристы Манджиева знакомили Болдырева с текстом обращения – оставалось только подписать. Но после нашей конференции 10 июня Болдырева раз пять вызывали в администрацию врио главы [Калмыкии]. Поначалу он вроде бы стоял на своем, а потом вдруг сделал такое заявление", - сказал Нуров.

«Яблоко» решило выдвинуть собственного кандидата

Руководитель калмыцкого отделения партии «Яблоко» Батыр Боромангнаев сообщил, что на следующей неделе подаст в избирком документы для регистрации кандидатом на пост главы республики. «После того, как будут соблюдены все процедуры, я официально объявлю о своем выдвижении», - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

В связи с этим, уточнил Боромангнаев, реготделение «Яблока» не войдет в блок народно-патриотических сил. "Было бы нелогично и политически неверно, если бы партия вошла в блок и в то же время выдвинула меня кандидатом. При этом личность Намсыра [Манджиева] мне симпатична. Зная его профессиональный опыт и человеческие качества, я считаю, что такой лидер был бы для Калмыкии позитивным приобретением", - сказал председатель калмыцкого «Яблока».

Республиканское отделение ЛДПР не рассматривало возможность вступить в блок оппозиционных сил, хотя такое предложение им поступило, сказал корреспонденту «Кавказского узла» кандидат на должность главы Калмыкии Петр Вышкварок.

«Мы сразу ответили «нет». ЛДПР – сильная, самодостаточная партия, самая старая из ныне действующих. Так что в коалициях мы не нуждаемся», - пояснил кандидат.

Он воздержался от оценок своих шансов на выборах, но отметил, что «ЛДПР рассчитывает на поддержку молодежи и людей среднего возраста – до 50 лет».

Петр Вышкварок также заверил, что никакого административного давления партия пока не испытывает. «Работаем, собираем подписи. Относительные неудобства возникают только из-за того, что сейчас пора отпусков», - добавил он.

Кандидатам предстоит собрать по 103 подписи депутатов

Согласно постановлению избиркома Калмыкии от 8 июня, в поддержку выдвижения кандидата на должность главы республики должно быть собрано 103 подписи депутатов или глав муниципалитетов.

В числе этих подписей «должно быть 20 подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Республики Калмыкия», отмечается в постановлении, размещенном на сайте избиркома.

Кандидат должен быть поддержан депутатами или руководителями муниципалитетов не менее чем в 11 районах и городских округах, говорится в документе

По состоянию на 1 апреля, в Калмыкии было зарегистрировано 35 региональных отделений политических партий, информирует сайт избиркома республики.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Бату Хасикова.