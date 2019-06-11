Шесть партий выдвинули единого кандидата на пост главы Калмыкии

11 июня 2019, 03:17

По инициативе регионального отделения КПРФ шесть оппозиционных партий Калмыкии объединились в блок народно-патриотических сил и на конференции заявили о поддержке кандидата в главы республики Намсыра Манджиева. Реготделение "Справедливой России", депутатом которой в Народном хурале является Манджиев, планирует бороться за пост главы республики самостоятельно.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 марта стало известно, что указом Путина врио главы Калмыкии назначен чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, что Хасиков – управленец из президентского резерва, а источник во властных структурах рассказал, что у него "самый низкий антирейтинг" в республике. 19 апреля Хасиков принял отставку правительства республики. Председатель кабмина республики Игорь Зотов был уволен по собственному желанию, временно исполняющим обязанности премьера был назначен зампред правительства Боова Бадмаев. Калмыцкие оппозиционеры поддержали отставку правительства, но упрекнули Хасикова в том, что правительство было распущено только через месяц после его назначения.

Выборы главы Калмыкии официально назначены на 8 сентября на сессии Народного хурала, прошедшей 6 июня. 10 июня калмыцкое отделение "Единой России" провело конференцию, на которой было объявлено имя кандидата на пост главы республики. Партия поддержит врио главы Калмыкии Бату Хасикова, за которого проголосовали 102 из 125 членов партии, сообщило РИА "Калмыкия".

Региональное отделение КПРФ также провело 10 июня конференцию. Калмыцкие коммунисты выдвинут единого кандидата от блока народно-патриотических сил Намсыра Манджиева, заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава регионального отделения КПРФ Николай Нуров после конференции.

По его словам, в блок вошли шесть партий: КПРФ, "Родина", "Гражданская платформа", "Союз защитников Отечества", "Народная партия" и "Партия добрых дел".

"Кроме того, мы объединили множество общественных организаций: "Русский лад", "Женщины России", "Дети войны", "Родной край", спортивные федерации и так далее", - добавил Нуров.

Как пояснил глава калмыцкого отделения КПРФ, в начале работы над созданием блока народно-патриотических сил были выработаны критерии, которым должен отвечать единый кандидат, в частности, "быть патриотом, понимать, в каком состоянии находится республика, иметь план по выходу из сложившейся ситуации и уметь доходчиво объяснять свою позицию".

"Мы несколько раз возвращались к кандидатуре Намсыра Манджиева. Сначала он хотел выдвинуться от другой партии, и мы согласились даже на этот вариант. Но в конце концов Манджиев решил идти на выборы от КПРФ. И тогда мы решили заручиться поддержкой не только лидеров партий, но и лидеров общественных организаций, чтобы выступить единым блоком", - рассказал Николай Нуров.

По его словам, решение выступить единым блоком оппозиции обусловлено сложившейся в республике ситуацией.

"26 лет (время правления Кирсана Илюмжинова и Алексея Орлова, – прим. ред.) прошли бесследно. Экономика все время находится в состоянии стагнации. Она, во-первых, не стабилизируется. А во-вторых, нет никаких перспектив, что после стабилизации будет какой-то подъем. Это надоело всем. Когда пришел Хасиков, люди поначалу обрадовались - новый человек, молодой земляк. Но, к сожалению, все его шаги пока разочаровывают. Люди не понимают, что он вообще собирается делать. Команда до сих пор не сформирована, внятной политики нет", - сказал Нуров.

Он сообщил, что участникам конференции был предложен выбор из двух кандидатов.

"Была предложена моя кандидатура и кандидатура Намсыра Манджиева. Я взял самоотвод – и выбрали Манджиева", - заявил Нуров.

"Идея выступить единым блоком - правильный ход"

За Намсыра Манджиева проголосовали 54 из 65 участников конференции, уточнил главный редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев, присутствовавший на конференции.

"Меня пригласил Намсыр (Манджиев) как журналиста и председателя исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа. Коммунисты представителей нашей организации официально не приглашали", - рассказал Бадмаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа "в ближайшее время" соберется, чтобы обсудить вопрос поддержки единого кандидата от оппозиции.

"В исполком входят 12 человек. В разговорах со мной семеро уже заявили о поддержке Намсыра Манджиева, один выступил против альянса с Нуровым. С остальными я еще не виделся – они живут в районах. Я тоже считаю, что идея выступить единым блоком – чисто прагматически правильный ход. Манджиев играючи преодолеет муниципальный фильтр – в районных и сельских советах у нас много коммунистов", - заявил Бадмаев.

Главред "Современной Калмыкии" также прокомментировал распространившиеся в соцсетях сообщения о возможном возвращении в калмыцкую политику бывшего главы республики Кирсана Илюмжинова.

"Возможно, он попытается каким-то образом вернуться. Но сам он совершенно точно не будет выдвигать свою кандидатуру. Думаю, он попробует использовать выборы, чтобы извлечь какие-то дивиденды. Например, окажет помощь какому-нибудь кандидату, чтобы в будущем усилить свои позиции в республике", - предположил Бадмаев.

Кирсан Илюмжинов возглавлял Калмыкию с 1993 года по 2010 год. В ноябре 1995 года К. Илюмжинов был избран президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Неоднократно переизбирался на этот пост (1996, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014), отмечается в размещенной на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" биографии Кирсана Илюмжинова.

Илюмжинов не сможет навязать борьбу основным кандидатам

Илюмжинов может поддержать кандидата от "Справедливой России", считает глава калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев.

"Это неподтвержденная информация, но в последнее время об этом ведутся разговоры все настойчивее. Хотя в любом случае на выборах главы будет два явных лидера – Намсыр Манджиев и Бату Хасиков", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, "Намсыр (Манджиев), вопреки информации, распространяемой телеграм-каналами, не является человеком Кирсана (Илюмжинова)".

"Хорошо известно, что, будучи главой Кетченеровского района, Манджиев не раз вступал в конфликт с Илюмжиновым. Да, они взаимодействовали, потому что должности обязывали их общаться. Но Намсыр никогда не был человеком Кирсана. Это абсолютно самодостаточный политик", - заверил Боромангнаев.

Руководитель калмыцкого "Яблока" заявил, что "положительно" относится к идее создания единого блока оппозиции.

"Благодаря многолетней деятельности партии "Единая Россия" и администрации президента РФ наши выборы перестали быть таковыми. В подавляющем большинстве случаев во время региональных выборов нет альтернативных кандидатов. И когда такая альтернатива появляется, появляется шанс на определенные перемены. У народа появляется возможность сделать свой, не навязанный властями выбор в пользу оппозиционного кандидата", - сказал Боромангнаев.

Он также добавил, что "в среде демократических активистов никто не верил", что Бату Хасиков прислушается к рекомендации ЦИК России и снизит муниципальный барьер с нынешних девяти до предусмотренных законодательством пяти процентов.

В апреле ЦИК России обратился к руководителям регионов, где осенью 2019 года пройдут выборы, с предложением снизить порог муниципального фильтра до 5%. Данная мера должна "способствовать повышению реальной конкуренции" на выборах, сообщает ТАСС.

"Думаю, Хасиков любые свои действия согласовывает с Москвой. А там сейчас понимают, что в условиях падения рейтингов доверия к действующей власти только запретительные меры могут способствовать победе нужных им кандидатов. Для проявления собственной воли любого губернатора сегодня остается очень мало пространства в политическом поле", - резюмировал Батыр Боромангнаев.

"Справедливая Россия" назовет имя своего кандидата в течение двух дней

Решение не снижать муниципальный фильтр принимал врио главы Калмыкии Бату Хасиков, уверена руководитель калмыцкого отделения "Справедливой России" Наталья Манжикова.

"Письмо главы ЦИК России Эллы Памфиловой с рекомендацией снизить барьер до пяти процентов было направлено во всех регионы. Наш хурал получил такое письмо, даже подготовил законопроект и отправил его на согласование врио главы республики. Но в повестке сессии хурала этот вопрос не появился. Поэтому я делаю вывод, что Хасиков этот вопрос не согласовал. Моя попытка внести в повестку дня рассмотрение этого законопроекта была отклонена в основном депутатами от "Единой России", - рассказала Манжикова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, "Справедливая Россия" определится со своим кандидатом на пост главы республики в течение ближайших дней.

"Буквально через пару дней мы проведем конференцию и объявим о своем решении", - заверила Манжикова.

Согласно информации избиркома Калмыкии, для выдвижения кандидатов на пост главы республики отведен срок с 8 по 28 июня, представить документы для регистрации они должны с 14 по 24 июля. Агитационный период продлится "со дня представления кандидатом в ИК РК заявления о согласии баллотироваться" - до 00.00 мск 7 сентября.