Суд в Элисте отклонил иск о защите чести и достоинства сити-менеджера

21 декабря 2018, 06:38

Элистинский горсуд отказал в иске главе администрации города Окону Нохашкиеву, который требовал оштрафовать председателя калмыцкого отделения партии «Яблоко» Батыра Боромангнаева на 100 тысяч рублей и обязать его удалить пост в соцсети.

«Кавказский узел» писал, что глава администрации Элисты Окон Нохашкиев обратился в суд с требованием обязать председателя калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыра Боромангнаева удалить пост в соцсети, где тот называет Нохашкиева обидным, по его мнению, словом. Боромангнаев в ответ заявил, что иск следует рассматривать в рамках политики городской администрации, "препятствующей проведению публичных мероприятий оппозиции".

Поводом для иска стал пост, опубликованный 1 сентября, в котором фотография Нохашкиева сопровождается надписью «Редиска». В сентябре, когда была опубликована фотография, Боромангнаев заявил, что в отношении него "возбуждается административное дело за проведение одиночного пикета" и обвинил в этом городские власти.

Элистинский городской суд согласился с доводами защиты и посчитал, что слово «редиска» не может порочить честь и достоинство госслужащего, заявил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Боромангнаева Семен Атеев после судебного заседания 20 декабря.

«Пришлось покопаться в толковых словарях, даже почитать научные трактаты, чтобы доказать то, что любому нормальному человеку кажется очевидным: слово «редиска» не может быть оскорбительным», - рассказал Атеев.

Еще одна претензия Нохашкиева, продолжил адвокат, заключалась в том, что «Боромангнаев якобы обвинил сити-менеджера в нарушении конституционных прав граждан на проведение публичных мероприятий и в том, что глава администрации города дал соответствующие указания сотрудникам ФСБ и МВД».

«Но Боромангнаев не вел речь о том, что именно Нохашкиев нарушал права граждан и давал указания ФСБ, МВД… В своем посте он пишет, что проведению митингов и пикетов препятствует администрация города. А то, что это действительно так, подтверждается фактами – решениями Верховного суда Калмыкии, который уже отменял штрафы, вынесенные горсудом в отношении организаторов митингов Валерия Бадмаева и того же Боромангнаева», - указал Атеев.

При этом он отметил, что даже если бы речь шла конкретно о Нохашкиеве, это не было бы административным правонарушением.

«Это мнение гражданина, он имеет право его высказывать. Тем более, что Нохашкиев является должностным лицом. А значит, априори соглашается быть объектом критики. По этому поводу и Европейский суд, и Верховный суд России разъясняют, что «критика деятельности лиц, осуществляющих публичные функции, допустима в более широких пределах, чем в отношении частных лиц», - подчеркнул Семен Атеев.

По его словам, представитель интересов сити-менеджера в суде просил судью провести закрытое заседание.

«Никаких законных оснований для этого не было, поэтому я выступил категорически против и суд меня поддержал. Но сама попытка характеризует этих людей. Они боятся публичности, открытости. И при этом хотят исключить любую критику в свой адрес», - добавил Атеев.

Боромангнаев: был готов и к иному результату

Батыр Боромангнаев заявил корреспонденту «Кавказского узла», что не решение Элистинского горсуда не дает ему поводов для оптимизма. «Я был готов и к иному результату», - сказал Боромангнаев.

«В целом у нас в стране явный тренд на репрессии и ограничение права на проведение публичных мероприятий... Сам факт, что такие абсурдные дела доходят до суда, говорит о том, что в нашей стране что-то идет не так», - добавил Батыр Боромангнаев.

Комментариями Окона Нохашкиева а также его представителей относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.