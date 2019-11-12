Суд в Элисте оштрафовал пенсионерку после акции протеста в Калмыкии

12 ноября 2019, 01:14

Бывшая учительница Бадма Катаева оштрафована на пять тысяч рублей за участие в акции протеста против назначения врио мэра Элисты Дмитрия Трапезникова. Сама пенсионерка не признала своей вины и уверена, что участвовала в молебне.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября суд в Элисте оштрафовал на 3 тысяч рублей оператора одного из телеканалов Калмыкии Максима Цеденова за нарушения при проведении митинга против назначения врио мэра Дмитрия Трапезникова. Цеденов заявил, что будет обжаловать решение суда. Ранее, 6 октября Верховный суд Калмыкии признал правомерным штраф, назначенный активисту Бадме Бюрчиеву за организацию той же акции. А 22 октября Элистинский городской суд признал главу регионального отделения партии "Яблоко" Батыра Боромангнаева виновным в организации несанкционированного публичного мероприятия и приговорил его к 25 часам обязательных работ.

Жители Элисты 29 сентября провели сход с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа усомнился в законности назначения Трапезникова и попросил генпрокурора России проверить его гражданство, образование и стаж. 1 октября акция прошла на территории культурного комплекса "Пагода семи дней" перед Домом правительства. Накануне полиция предостерегла активистов о "недопустимости нарушений законодательства", и в соцсетях горожан приглашали не на акцию, а на "молебен о благополучии Элисты".

На заседании 11 ноября судья Элистинского горсуда Елена Богзыкова признала виновной по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ «нарушение порядка проведения публичного мероприятия» бывшую учительницу Бадму Катаеву и оштрафовала ее на пять тысяч рублей, сообщил юрист Санал Убушиев, представлявший пенсионерку в суде. "Решение суда на руки еще не выдали. Мы его будем обжаловать", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Убушиев.

По его словам, оштрафованная не признала своей вины, так как уверена, что участвовала в молебне, а не в несанкционированном митинге. «В качестве доказательств со стороны обвинения приводились видеозаписи с мероприятия, где выступала Бадма Катаева, а также протоколы, объяснения других участников (акции). Их показания использовались, чтобы привлечь к ответственности и других людей. И эти показания не изобличают виновность Катаевой […]. И сама Бадма (Катаева) абсолютно уверена, что это был молебен. Но суд пришел к выводу, что она участвовала в несанкционированном митинге, и само участие в несанкционированном митинге уже есть правонарушение", - пояснил Убушиев.

Состава административного правонарушения в действиях Бадмы Катаевой нет, уверен юрист. «Поскольку само участие в несанкционированном митинге не является правонарушением. Правонарушение могло бы быть, если бы участник нарушил закон - не послушал сотрудника полиции, был бы в маске, был бы в состоянии алкогольного опьянения. Тогда да, но у Катаевой ничего этого не было. Более того - к нам сотрудники полиции не подходили, не предупреждали, что мероприятие не санкционировано", - отметил Убушиев.

Юрист пояснил, что по вышеуказанным основаниям прекратили административные дела против него и Чучеева. «А Валерию Бадмаеву, например, назначили обязательные работы - также за участие в молебне 1 октября. Кстати, у него была та же судья, что и у нас сегодня", - рассказал Убушиев.

Административные дела в отношении участников акции 1 октября Ивана Чучеева и Санала Убушиева были прекращены. Суд не нашел в действиях Убушиева и Чучеева состава административного правонарушения, рассказал участник акции Бадма Бюрчиев.

По его словам, помимо штрафа Катаевой, на 20 тысяч рублей оштрафован Бадма Бюрчиев, как организатор молебна 1 октября, участники молебна 1 октября Валерий Бадмаев и Эрдни Манцаев приговорены к шести часам исправительных работ и пяти тысячам рублей штрафа соответственно, Батыр Боромангнаев, как организатор народного схода 29 сентября, приговорен к 25-ти часам обязательных работ, и как участник молебна 1 октября – к 20-ти часам обязательных работ, Максим Цеденов также оштрафован на 3 тысяч рублей, уточнил текущую ситуацию Убушиев.

"Будем подавать апелляционные жалобы. Бадмаев и Манцаев уже подали апелляции, будем подавать и в отношении остальных и ждать рассмотрения дел в апелляционной инстанции", - заключил адвокат.

Оштрафованная пенсионерка назвала решение суда несправедливым

Бадма Катаева подтвердила, что «шла на молебен» и считает, что 1 октября «действительно был молебен». «Потому что мы действительно прочитали молитву, очень большую и сложную, на санскрите. Потом нам было предложено покрутить молитвенный барабан, мы поднялись на Пагоду, покрутили барабан, помолились там. Чем это не молебен?» - рассказала пенсионерка корреспонденту «Кавказского узла».

Решение суда Катаева назвала несправедливым. «Дело даже не в деньгах, и не в том, что мне придется выплачивать их из пенсии. А в том, что меня признали виновной. За что? Это несправедливо […] Что я там (на мероприятии 1 октября) такого особенного сказала? Я сказала, что хочу открыто обратиться к главе республики […] Я призвала его услышать свой народ и исправить свою ошибку. А в конце выступления я произнесла благопожелание на калмыцком языке. Это же был молебен - чтобы наши молитвы достигли небес, чтобы небеса нас услышали и помогли нам избавиться от плохих событий и плохих людей", - пояснила пенсионерка.

«Ошибкой» главы Калмыкии Катаева назвала назначение временного и.о. главы администрации Элисты Дмитрия Трапезникова. «Весь народ и возмущается. Я до всех этих событий была сторонницей (главы республики). Мы за него агитировали, переживали, болели, радовались. А теперь он нас разочаровал. И даже не тем, что он назначил Трапезникова, а тем, что не хочет признавать свою ошибку", - заключила Катаева.

Назначение Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году временно возглавлял непризнанную Донецкую народную республику, на должность временно исполняющего главы Элисты было утверждено депутатами городского собрания 26 сентября. Глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал назначение Трапезникова необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета "нестандартными решениями". Это решение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков. Трапезников - посторонний человек, назначенный по указанию сверху, отметили пользователи соцсети.

Глава калмыцкого «Яблока» пояснил мотивы судей при вынесении решений

Решение суда в отношении себя руководитель калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев назвал нелогичным. "По первому публичному мероприятию (как организатор народного схода 29 сентября Боромангнаев был приговорен к 25-ти часам обязательных работ. - Прим. "Кавказского узла"), мне как раз сегодня позвонили из Верховного суда, заседание по апелляции (назначено на) 19 ноября. По второму публичному мероприятию (за участие в молебне 1 октября. - Прим. "Кавказского узла") 8 ноября Элистинский городской суд осудил меня за участие и приговорил к 20 часам обязательных работ. Суд вообще не стал принимать никаких правовых доводов либо фактических доказательств. И та аргументация, которая была использована в отношении меня, логически означает то, что нужно привлекать к ответственности вообще всех участников", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Боромангнаев.

По его словам, различные наказания по схожим делам калмыцких активистов зависят от судей, которые рассматривали дела. "В отношении Бадмы (Бюрчиева) почему еще такое решение - его нужно привлечь в любом случае, как одного из наиболее активных... А молодых отпускают - того же Чучеева, давая понять, что в следующий раз будет строже […] Судьи назначают наказания по минимуму, так как они тоже боятся молвы, народного осуждения. Если бы протест не имел такого масштаба, и судьи были более уверены в своей правоте, они бы давали наказания по максимуму», - считает Боромангнаев.

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