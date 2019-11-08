Журналист в Элисте оштрафован после митинга за отставку главы города

08 ноября 2019, 01:29

Суд в Элисте штрафовал на 3 тысяч рублей оператора одного из телеканалов Калмыкии Максима Цеденова за нарушения при проведении митинга против назначения врио мэра Дмитрия Трапезникова. Цеденов намерен обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", жители Элисты 29 сентября провели сход с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа усомнился в законности назначения Трапезникова и попросил генпрокурора России проверить его гражданство, образование и стаж. 1 октября акция прошла на территории культурного комплекса "Пагода семи дней" перед Домом правительства. Накануне полиция предостерегла активистов о "недопустимости нарушений законодательства", и в соцсетях горожан приглашали не на акцию, а на "молебен о благополучии Элисты".

Назначение Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году временно возглавлял непризнанную Донецкую народную республику, на должность временно исполняющего главы Элисты было утверждено депутатами городского собрания 26 сентября. Глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал назначение Трапезникова необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета "нестандартными решениями". Это решение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков. Трапезников - посторонний человек, назначенный по указанию сверху, отметили пользователи соцсети.

Элистинский горсуд оштрафовал на заседании 7 ноября на три тысячи рублей Максима Цеденова за участие в акции протеста с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова, сообщил журналист, участник акции протеста Бадма Бюрчиев.

«Как сказал суд, Максиму было назначено наказание ниже низшего, но мы все равно будем обжаловать это решение», - процитировал 7 ноября Бюрчиева «МБХ-медиа».

По словам Бюрчиева, Цеденов работает оператором на одном из телеканалов республики, но суд не учел довода о том, что присутствие журналиста на акции нельзя воспринимать как участие в протесте, проинформировало 7 ноября издание «ОВД-инфо».

На сайте Элистинского горсуда отмечается, что дело Цеденова поступило 15 октября и рассматривалось судьей Гузелью Оляхиновой. По делу состоялось два заседания по существу, одно из которых прошло 7 ноября. Цеденов обвинялся по ч. 5 ст. 20.2 КоАП России «Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга», максимальная санкция которой предусматривает 40 часов обязательных работ. По состоянию на 00.55 мск сегодня, решения по делу Цеденова на сайте суда не опубликовано.

Напомним, что 6 октября Верховный суд Калмыкии признал правомерным штраф, назначенный активисту Бадме Бюрчиеву за организацию несогласованной акции протеста против назначения врио мэра Дмитрия Трапезникова. Административные дела в отношении участников акции Ивана Чучеева и Санала Убушиева были прекращены.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" в Калмыкии Бадма Бюрчиев участвует в организации акций протеста против назначения Дмитрия Трапезникова и.о. главы Элисты и не освещает эти мероприятия.