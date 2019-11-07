Суд в Калмыкии подтвердил штраф Бадме Бюрчиеву

07 ноября 2019, 02:16

Верховный суд Калмыкии признал правомерным штраф, назначенный активисту Бадме Бюрчиеву за организацию несогласованной акции протеста против назначения врио мэра Дмитрия Трапезникова. Административные дела в отношении участников акции Ивана Чучеева и Санала Убушиева прекращены.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября суд в Элисте назначил 20 тысяч рублей штрафа Бадме Бюрчиеву, обвиненному в организации несогласованной акции протеста против назначения врио мэра Дмитрия Трапезникова. Полиция составила протоколы в отношении еще двух участников акции.

26 сентября депутаты горсобрания Элисты утвердили решение назначить врио мэра Дмитрия Трапезникова, который летом 2018 года возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. Жители города 29 сентября провели сход с требованием отстранить его от должности. 1 октября акция прошла на территории культурного комплекса "Пагода семи дней" перед Домом правительства. Накануне полиция предостерегла активистов о "недопустимости нарушений законодательства", и в соцсетях горожан приглашали не на акцию, а на "молебен о благополучии Элисты".

Верховный суд Калмыкии 6 октября рассмотрел апелляцию Бадмы Бюрчиева на штраф за организацию несогласованной акции протеста, передает корреспондент "Кавказского узла". Заседание проходило с 10.00 мск до 12.30 мск, затем судья на два часа удалилась в совещательную комнату, после огласила решение - оставить приговор Элистинского горсуда в силе.

"Решение суда было во многом ожидаемым. Нужно найти крайнего, организатора протестов, и эту роль отвели мне. В полиции на меня уже составили протокол по акции 29 сентября. И теперь вызывают по митингу 27 октября. Неоднократное административное правонарушение наказывается строже и может закончиться уголовным делом. Но мы будем продолжать свои акции. И будем настаивать на законности своих действий во всех судебных инстанциях", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Бадма Бюрчиев.

27 октября прошел очередной митинг против назначения Дмитрия Трапезникова главой Элисты. По данным организаторов, он собрал не менее 3,5 тысячи человек. Участники акции потребовали отставки Трапезникова, роспуска горсобрания и референдума о прямых выборах мэра. Эта акция показала рост числа противников назначения Трапезникова главой города, сообщили организаторы.

Решение первого суда должно было быть отменено, считает представитель Бюрчиева в суде Семен Атеев. "Судья Элистинского горсуда [...] сослался в своем решении на показания, которые не исследовались в ходе судебного заседания. Это уже является безусловным основанием для отмены решения горсуда в апелляции. Верховный суд уже по этому основанию должен был отменить решение горсуда", - сказал Атеев корреспонденту "Кавказского узла".

Он также рассказал, что заявлял в суде ходатайство о том, чтобы из доказательств были исключены фото- и видеоматериалы, так как съемка велась оперативником в ходе проведения оперативно-разыскных действий. "Отснятые оперативником материалы не могут быть использованы как доказательства, потому что оперативная съемка производится только в отношении субъекта, который совершил или подозревается в совершении уголовного преступления. И делается это скрытно. А они скрытно снимали человека, который обвиняется в административном нарушении. Это категорически запрещено", - подчеркнул Атеев.

По его словам, на этой видеосъемке отсутствуют дата и время, не известен ее автор, а также то, на каком оборудовании она велась. "Если этого нет, то такие доказательства не должны приниматься судом. Плюс протокол об административном правонарушении составлен с нарушением: не указаны дата и время, когда было совершено административное правонарушение", - рассказал юрист.

"Поскольку обвинение строилось на этой видеосъемке, показаниях, протоколах, решение суда должно было быть иным", - сказал он. Атеев также отметил, что свидетели не указали прямо, что Бадма был организатором мероприятия. "Это были их предположения, размышления [...] А предположение - это не факт. В качестве доказательства принимаются только факты", - сказал он.

Результат сегодняшнего заседания был предсказуем, "теперь будем подавать кассацию", сказал Атеев.

По словам юриста, на текущий момент в целом по административным делам за митинги привлекаются 12 человек.

Суд в Элите прекратил дела в отношении двух активистов

"За последний месяц у меня было уже несколько судов. За участие в молебне 1 октября мне присудили шесть часов обязательных работ. Суд был 30 октября, завтра я подаю апелляцию в Верховный суд. Надеюсь, это решение будет отменено", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Валерий Бадмаев.

"Помимо этого, я судился с горадминистрацией, которая ответила на наше уведомление о проведении митинга 27 октября завуалированным отказом. Сначала Элистинский городской суд встал на нашу сторону, а потом Верховный суд Калмыкии отменил это решение. И теперь в отношении меня возбуждено новое производство - за то, что я якобы провел несогласованный митинг", - сказал он. Бадмаев указал, что в отношении него после этого митинга было возбуждено административное дело по статье об организации митинга (ч.2 ст.20.2 КоАП), а в отношении остальных - об участии, не уточнив количество человек.

"Это попытка запугать - они хотят самых активных "взять на крючок". Если два подряд будет административных наказания в течение года, то в третий раз могут привлечь уже по уголовной статье", - считает он.

Отказ мэрии согласовать сегодняшнюю акцию был обжалован в горсуде, который обязал власти не мешать митингу. Однако 25 октября Верховный суд Калмыкии отменил это решение. По мнению активистов, итоговый вердикт суда не делает митинг незаконным.

"Если человек принял участие в несогласованном митинге - он, во-первых, не знает, согласованный этот митинг или нет. Он пришел, принял в нем участие, и если при этом не нарушал общественный порядок, не выкрикивал антигосударственных лозунгов или разжигающих рознь, не прятал лицо, не ломал имущество, то он никакой ответственности нести не должен", - сказал Бадмаев.

За участие в молебне 1 октября также был оштрафован на 5000 рублей музыкант Эрдни Манцаев, рассказал Бадма Бюрчиев.

"У Эрдни суд был на прошлой неделе. Он пошел без адвоката, к сожалению, судья увидел, что он не подготовлен, ему запретили даже телефон с собой проносить [...] Он будет обжаловать это решение", - сказал активист.

В Элистинском горсуде 5 ноября прошли заседания по четырем делам - Санала Убушиева, Ивана Чучеева, Бадмы Катаевой и Бориса Очирова, в отношении которых после молебна 1 октября были составлены протоколы за участие в акции (ч.5 ст.20.2 КоАП), рассказал Бюрчиев. Суд не нашел в действиях Убушиева и Чучеева состава административного правонарушения и прекратил производство, отметил он.

"Суд производство по делу в отношении меня и Чучиева прекратил в связи с отсутствием состава административного правонарушения. При этом Валерия Бадмаева и Эрдни Манцаева за это же мероприятие, 1 октября у "Пагоды семи дней", признали виновными. Получается, что один и тот же суд, но разные судьи выносят противоречивые решения. Будем ждать апелляций", - сказал корреспонденту “Кавказского узла” Санал Убушиев.

Он рассказал, что 5 октября были назначены четыре заседания - по административным делам его, Ивана Чучеева, пенсионерки, бывшей учительницы Бадмы Катаевой и 83-летнего Бориса Очирова. В результате суд по Катаевой был перенесен на 11 ноября, суд по Очирову также был отложен, рассказал Убушиев.

Он назвал решение Элистинского горсуда по своему делу "верным". "Существует постановление пленума Верховного суда РФ по публичным мероприятиям, и там есть пункт 33, где написано, что ответственность участника публичного мероприятия по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение участником порядка проведения митинга) возникает в случае нарушения порядка [...] Если бы я это делал, тогда бы я подлежал ответственности по данной статье. А ко мне полицейские не подходили, не предупреждали, что это мероприятие незаконное, не говорили, что нужно разойтись. И в связи с этим мои действия не имели состава административного правонарушения", - отметил активист.

Убушиев также добавил, что 5 октября на заседаниях суда было много народа. "Залы были полные. По 20 человек приходило, даже больше. Причем я этих людей даже не знаю. Очень приятно, что люди поддерживают", - сказал он.

Бадма Бюрчиев подтвердил, что у него на заседании была довольно большая "группа поддержки" - 12-15 человек.

Иван Чучеев также считает, что решение суда в отношении него было справедливым. "Мы изначально не собирались нарушать какие-либо законы [...] думаю, что решение суда справедливо", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Иван Чучеев. Он рассказал, что в суде в качестве доказательства была представлена видеосъемка. "Засняли, как я выступал на молебне. Но эта доказательная база несостоятельна. По этой съемке нельзя было определить дату, время, когда снимали. А это должно быть. Ну и я в своем выступлении ни к чему не призывал, просто выразил свое мнение. И вообще это был не митинг, а молебен. Митинга не было - поэтому за участие в митинге осуждать нельзя. На мероприятии были сотрудники правоохранительных органов, но они никак не препятствовали проведению молебна, и мы были всецело уверены, что имеем право свободно собраться без каких-либо инцидентов. Никаких препятствий нам не учиняли, и мы никаких противоправных действий не совершали", - добавил активист.

"Из решения суда следует, что Бюрчиев выступал на сходе и в конце предложил всем разойтись. На мой взгляд, это не свидетельствует об организации мероприятия. Надо дальше обжаловать вынесенные судебные решения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист из Дагестана Марат Исмаилов, не принимающий участия в данных разбирательствах.

Напомним также, что Элистинский городской суд признал главу регионального отделения партии "Яблоко" Батыра Боромангнаева виновным в организации несанкционированного публичного мероприятия и приговорил его к 25 часам обязательных работ. Активист вину не признал.