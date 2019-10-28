Участники митинга в Элисте осудили политику Хасикова

28 октября 2019, 05:06

Проблема заключается не только в назначении Дмитрия Трапезникова, а в целом в политике как Бату Хасикова, так и его предшественников, заявили участники митинга в Элисте. По их словам, главными проблемами Калмыкии являются высокая безработица, коррупция властей, обнищание населения.

Как писал “Кавказский узел”, 27 октября в Элисте прошел крупный митинг против назначения Дмитрия Трапезникова исполняющим обязанности главы города. По словам организаторов, митинг показал рост числа участников акций.

Жители Элисты с конца сентября проводят акции с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова, который летом 2018 года возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа потребовал от генпрокурора России проверить гражданство нового главы города, его образование и стаж работы. 5 октября глава Калмыкии встретился с протестующими, но те не добились конкретных объяснений причин назначения Трапезникова.

Участники прошедшего в Элисте 27 октября митинга заявили корреспонденту "Кавказского узла" об общественно-политическом кризисе в Калмыкии. Проведенный опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения опрошенных.

"Я против Трапезникова... Но дело не только в Трапезникове. Меня не устраивает вся эта система целиком. Что Хасикова к нам прислал Кремль, что Орлова... Когда выбирали Орлова, не допустили очень популярного кандидата Владимира Мацакова... На этих выборах не допустили тоже популярного кандидата Намсыра Манджиева. Эта вся система идет из Кремля, и для меня что Орлов, что Хасиков - это ставленники Кремля. Я за то, чтобы народ сам выбирал себе и мэра, и главу республики”, - сказал участник митинга Алдар.

По его словам, назначение Трапезникова "только новые проблемы принесет".

"У нас и так полно проблем - высокая безработица, запредельная коррупция на всех уровнях. А нам еще такого персонажа, как Трапезников, прислали... Они обещают, что при Трапезникове будут инвестиции, но это чушь... Он не решит наших проблем - он нам только новые проблемы принесет", - считает он.

"Я не первый раз прихожу на эти митинги. Во-первых, я недовольна той политикой, которая проводится у нас в республике и вообще в государстве. Тотальное обнищание. У меня дочь - учитель. Она получает 14-15 тысяч, при этом уходит к восьми утра, а возвращается в шесть вечера. И двое детей. Если бы я не помогала, им было бы очень трудно. Я пенсионерка, мне много не надо, но как жить молодым? Так что я на митинги хожу. Но случай с Трапезниковым - особый. Я считаю, что все-таки руководитель должен быть из местных, из тех, кто живет в республике, живет ее интересами... Хасикова я не знаю. Боксер - и всё. Но те шаги, которые он сейчас делает, ненужные, он за счет этого теряет уважение людей. Вот уже который раз проходит митинг - пришел бы да поговорил с народом, чем они недовольны. А Трапезников пусть едет и в ДНР наводить порядок", - сказала участница митинга Тамара Натырова.

По словам Натыровой, главной проблемой в Калмыкии является безработица, а также то, из-за нее уезжает молодежь. Кроме того, она пожаловалась, что в республике "унижающие человеческое достоинство, низкие зарплаты".

Участник митинга Санал Молотков высказал возмущение в связи с тем, что власти игнорируют акцию.

"Чем больше власть нагнетает, тем больше будет собираться людей. Есть калмыцкая поговорка: "Когда сгибаешь прут, чем сильнее ты его согнул - тем больнее он ударит". Так и будет. Если на прошлом митинге я заметил, что люди выступали в основном против Трапезникова, то этот митинг уже как День гнева. Люди больше говорят о Бату (Хасикове), о самом главе республики. В соцсетях то же самое - если раньше про Бату не писали, то теперь начали говорить. И одиночные пикеты - в Москве, в Европе", - сказал он.

По словам Молоткова, он сам, "можно сказать, был фанатом Бату где-то до весны этого года".

"Когда Бату пришел к власти, он попытался организовать диалог с мелким и средним бизнесом. Но там отбирали предпринимателей, кто может с ним лично встретиться. Я туда попасть не смог. И более того - даже эта встреча так и не состоялась. Это первое было... Потом он не допустил на выборы Намсыра Манджиева. Я не хочу сказать, что победил бы Намсыр - может, победил бы и Бату. Но почему не дать посоревноваться? На выборах 8 сентября еще было много одномандатников, самовыдвиженцев, независимых от этой власти, которых не зарегистрировали. Все эти его неправильные действия и привели к тому, что я в нем разочаровался. Орлова сейчас выдвинули в сенаторы… На самом деле, это всё одна большая компания. Что Орлов, что Хасиков, что Илюмжинов. Они с одной команды. Конечно, первый повод прийти на митинг был Трапезников. Но причина сейчас другая. Я считаю, Бату не должен быть главой", - заявил он.

Алексей Орлов возглавлял Калмыкию с 2010 по 2019 год. 21 октября глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о назначении Алексея Орлова представителем Калмыкии в Совете Федерации.

"Город с каждым годом всё нищает и нищает. Закрываются предприятия. И это всё - результат действий нашей власти”, - описал Молотков проблемы Элисты. Он также подчеркнул, что ситуацию могли бы изменить прямые и честные выборы.

"Мэра должен выбирать народ. Мы его (Трапезникова) не выбирали - его нам откуда-то назначили. Я против этого. Они сами там втихаря всё решили, сказали народу, а мы должны всё "хавать", типа. И Трапезников из ДНР, зачем это? У нас своих людей талантливых много. Есть те, кто мог бы поднять город, и люди их знают. Я думаю, мы должны выбирать мэра из своих, и выборы должны быть честными", - сказала участница митинга Сяна. Она также выразила возмущение в связи с назначением представителем Калмыкии в Совета Федерации Алексея Орлова.

"Мне 87 лет. В десять лет я стала изменником родины, в 13 лет вернулась на родину - и я думала, что всё плохое кончилось, а оказывается тут свои даже больше обижают. Республику развалили не чужаки, а свояки. Нужен человек, который бы честно относился к нашему народу”, - сказала Мария Алексеевна Доржинова.

При этом, по ее словам, она не согласна с тем, что выступающие на митинге "делят на своих и на чужих".

"Победить плохое можно только вместе. Собрались правильно, но именно не нравится, что делят на чужаков и свояков. Трапезников еще не работал, не показал себя - почему же его так судят? Я, в принципе, не против. Вот когда покажет плохое - тогда можно человека судить", - сказала она.

По словам Александра Лота, его возмущает назначение Трапезникова. "Но в ходе всех этих событий в Совет Федерации был еще назначен господин Орлов, бывший глава республики... Лично меня то, что Орлова назначили сенатором, задело. Это можно было предполагать, конечно, но все равно. И, конечно, ответственность за это лежит на Бату Сергеевиче Хасикове”, - сказал Лот.

Главной проблемой республики он назвал "систему, которая установилась в администрации города и республики” и “малую осведомленность о делах республики".

"Народ должен иметь больше информации по тому, что происходит у нас. В плане финансов, в плане управления. Я за то, чтоб все важные дела делались открыто, чтобы каждый житель мог проконтролировать какие-то решения, действия властей", - заявил он.

"Я пришла на митинг, чтобы поддержать свой народ, свою республику. Я считаю, что назначение Трапезникова - это незаконно... Мы против его назначения и будем до конца отстаивать свою позицию. Потому что это наша республика, это наша земля и это наш город. Ситуация с Трапезниковым сейчас сплотила всех - и старых, и молодых, нас поддерживают из других городов и из-за рубежа", - сказала участница митинга Наталья Болданова.

Она также отметила, что многих разозлило назначение Орлова. "Он оказался несостоятельным, как руководитель. Он показал, что не может отстаивать наши интересы, интересы своего народа, и я считаю, что то время, которое он правил в нашей республике, было периодом застоя и упадка. Был сильный отток населения в эти годы, и это очень печально", - добавила она.

Депутаты предложили свои варианты решения проблемы

На митинге присутствовали два депутата Народного хурала - Намсыр Манджиев, который выступал на прошлом митинге, но в этот раз воздержался, и Наталья Манжикова. Она выступила на митинге. Также выступил депутат Госдумы РФ Олег Шеин.

"Я пришел не по личностям, а вообще мне не нравится ситуация с системой выборов. Я считаю, что выборы должны быть прямыми. Прямым волеизъявлением граждан мы должны выбирать главу администрации. А не так, что они назначаются кучкой заговорщиков от одной партии. Это, конечно, вызовет конкуренцию, и во власть в городе придут нормальные люди. Только выбор даст личность, которая справится с ситуацией, и которой будет верить народ. И которая будет ответственна перед народом - это самое главное”, - сказал Намсыр Манджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он также считает, что должен быть "отзыв избранных глав, если не потянул, не справился".

"Мы должны ему предъявить, и он должен спокойно покинуть свое место... Депутаты безвольно голосуют за представленную кандидатуру. Это тоже в корне неверно. И сами депутаты - поскольку они все однопартийцы - это тоже заговор. Они прогибаются перед своим заказчиком, перед хозяином, и поэтому ничего толкового не будет. Мы должны выбирать депутатов-одномандатников - тех, кто независимо от власти, сами прошли, и они ответственны перед народом. Тогда уже будет другая ситуация", - сказал он.

"Я посчитала своим долгом прийти. Я в соцсетях говорила, что буду на этом митинге, и что все неравнодушные к судьбе города должны прийти... Разрешить эту кризисную ситуацию можно буквально за несколько шагов. Дмитрий Трапезников на сегодня - временно исполняющий обязанности главы администрации города Элисты... Было заседание Элистинского горсобрания, на котором приняли новое "Положение о конкурсе на должность главы администрации", и там сформулированы требования к кандидату на эту должность - гражданство РФ и высшее образование. Наши депутаты пытались внести в это положение еще один пункт - требование некоего ценза оседлости, чтобы человек проживал в Калмыкии не менее пяти лет. Но это не прошло. Дальше будет конкурс. Я думаю, что в связи с этой ситуацией подадут много людей, и депутатам, наверное, нужно будет просто выбрать самого достойного. И я считаю, что это будет не Трапезников. То есть проблема вполне разрешима", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Манжикова.

По ее словам, "разумная власть так бы и поступила". "Мы выступаем за отставку Хасикова, поэтому я как руководитель регионального отделения партии “Справедливая Россия” обратилась к президенту России с предложением эту ситуацию разрядить и исправить кадровую ошибку в лице Хасикова", - сообщила депутат.

Олег Шеин также назвал проблему разрешимой. "Калмыкия для меня - регион практически родной, это западные соседи астраханцев... Я здесь имею много друзей, хороших товарищей, и нас связывает 20 лет совместной политической работы... Сегодня я не могу, как депутат, быть в стороне... С моей точки зрения, здесь должны быть все - и Бату Хасиков, и Трапезников, потому что если выходит несколько тысяч человек, то власть должна их слышать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Шеина, власть должна обратить внимание на реакцию людей. "Если власть рациональна и разумна, она должна сказать: "Мы видим реакцию людей, мы не хотим загонять ситуацию в конфликт"... Разумная власть должна сказать: “Мы совершили некий шаг и считаем его правильным. Но мы видим, что у вас, у людей, другая реакция. Давайте, мы вернемся к белому листу, и если вы, жители города, считаете, что должен быть кто-то из местных, то мы это поддержим", - сказал он.