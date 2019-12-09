Активисты разделили обязательные работы с лидером калмыцкого "Яблока"

09 декабря 2019, 20:12

Десять жителей Элисты откликнулись на призыв помочь с уборкой города руководителю республиканского отделения "Яблока" Батыру Боромангнаеву, который получил наказание в виде 45 часов обязательных работ. Проявление солидарности с Боромангнаевым стало новой формой протеста, отметили активисты.

Как писал "Кавказский узел", в Элисте проходят процессы по административным делам участников акций протеста против назначения на должности врио мэра бывшего главу ДНР Дмитрия Трапезникова. В большинстве случаев суды принимают решения о назначении штрафов активистам. Батыру Боромангнаеву Элистинский горсуд назначил как организатору народного схода 29 сентября 25 часов обязательных работ. За участие в молебне 1 октября он получил 20 часов обязательных работ. Активист обжаловал эти решения, но Верховный суд Калмыкии их утвердил.

29 сентября жители Элисты провели сход, на котором потребовали отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа усомнился в законности назначения Трапезникова и попросил генпрокурора России проверить его гражданство, образование и стаж. 1 октября акция прошла на территории культурного комплекса "Пагода семи дней" перед Домом правительства. Накануне полиция предупредила активистов о "недопустимости нарушений законодательства", и в соцсетях горожан приглашали не на акцию, а на "молебен о благополучии Элисты".

В Элисте придумали "новую форму протеста"

Калмыцкие активисты объявили "новую форму протеста" и призвали элистинцев прийти и поддержать Боромангнаева в ходе исполнения наказания, назначенного судами.

«В нашем городе объявлена новая форма протеста: в поддержку [Батыра Боромангнаева] с 9 по 13 декабря, с 9.00 до 13.00 все желающие могут принять участие в уборке города. Обязательные работы ему назначил суд за организацию схода против назначения Трапезникова», - говорится, в частности в сообщении от 7 декабря на странице Саглра Баахна в Facebook.

В итоге сегодня пришли 10 человек. "Человек 10, если считать только работавших, плюс подходили, приезжали люди, несколько человек, кто просто сочувствует, но не смог присоединиться. Постояли с нами, поговорили", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из инициаторов этой акции Бадма Бюрчиев.

"Для нас это акция солидарности. Во-первых, потому что нам всем скидываются на штрафы, а Батыр, получается, раз ему назначили работы, оказался один. И мы решили, что должны ему помочь. А во-вторых, любая форма солидарности раздражает власть. Мы хотим показать этой акцией, что мы не отказываемся от своих требований и что у нас по-прежнему есть поддержка. Сегодня народу было не так много со стороны - примерно 50/50, активисты и просто горожане. Но были выходные, и Батыр только в 9.00 узнал место, где он будет проводить уборку, и мы только утром смогли сообщить всем, а это время, когда людям на работу надо выезжать. Было мало шансов, что публикацию в соцсетях увидят. Сегодня мы выложим посты с уборки в соцсети и надеемся, что завтра будет больше людей. Завтра мы будем примерно в том же месте, где были сегодня", - рассказал Бадма Бюрчиев.

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" в Калмыкии Бадма Бюрчиев участвует в организации акций протеста против назначения Дмитрия Трапезникова и.о. главы Элисты и не освещает эти мероприятия.

Он также прокомментировал реакцию представителей власти на их акцию: "Приезжала девушка из ФССП, она отметила, что Батыр работает, записала в журнал, мы выступили в качестве понятых. Она отнеслась очень благожелательно к тому, что нас много убирается, предложила нам поговорить с администрацией - может, запишут больше часов отработанных, если больше людей работало. Но я думаю, это вряд ли. Да мы и не настаиваем на этом, чем больше дней мы будем работать, тем больше будет возможности привлекать к акции новых людей".

Боромангнаеву и его сторонникам понравилось работать на благо городу



Уборка шла в зеленых зонах около детского больничного комплекса в 10-м микрорайоне Элисты, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сам Батыр Боромангнаев.

"Мы завтра доработаем, а потом, видимо, начальство "Зеленого хозяйства" нас направит куда-то в другое место. Я начал работать в четверг, 5 декабря, работа по 4 часа в день, с 9 до 13, уже отработал 3 дня, осталось 5. Но это по первому приговору - 25 часов. А еще есть второй приговор, по которому 20 часов. Документы по нему, я так понял, уже ушли в ФССП, и там еще на 5 дней будет (работы). За ходом исполнения наказания следит судебный пристав", - сообщил Батыр Боромангнаев.

Ранее Боромангнаев прокомментировал решения судов по его делу, заявив, что "на штрафы можно скинуться, люди помогают [оштрафованным активистам] платить", а он "будет обязан отработать до конца", и называл это "целенаправленной политикой властей" именно против него".

Активист поблагодарил жителей Элисты за поддержку. "Мне было очень приятно. И даже не то, что мне помогали, а то, что проявлена наша гражданская солидарность. Во-первых, солидарность жителей Элисты и Калмыкии, а во-вторых - тех людей, которые выступают против политики по назначению на руководящие должности людей со стороны. И еще мне было очень хорошо на душе от того, что уборка производилась рядом с детской поликлиникой и детской больницей, где в течение многих лет работала моя мама. Я видел, как идут мамы с детьми, бабушки, папы - и мы, по сути, чистили эту территорию для них, убирали окурки, пластиковый мусор. Мы очищали территорию в интересах родителей и их детей, получается. И по этой дороге и наши врачи и медсестры ходят. Пусть их взор видит чистоту", - сказал Батыр Боромангнаев.

По словам активиста, он не считает уборку своего город а наказанием. "Нам приятно убирать свой город, это не наказание. Сегодня мы убираем мусор на улице, а придет время - и мы уберем мусор из властных кабинетов", - добавил Батыр Боромангнаев.

Одна из участниц уборки Саглара Бахникова подтвердила, что вышла сегодня поддержать Боромангнаева. "После назначения Батыру обязательных работ, в первый же день работ, в Интернете распространили его фотографии и надписями "Это вам не митинг, лучше поработай". В прошлом месяце аналогичные фотографии (Дмитрия) Трапезникова с мешками мусора публиковались в сети с хвалебными надписями. Ни благодарить кого-то за сбор мусора, ни считать такой сбор наказанием или унижением мы не собираемся. Мы решили показать свою солидарность, что мы своих не бросаем, что можем не только высказывать свое мнение на митинге, но и поработать, так как это наш город", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Саглара Бахникова.

При этом она считает несправедливым решение суда в отношении Боромангнаева. "Меня возмущает, что Батыра наказали принудительными работами за организацию схода граждан в парке "Дружба" 29 сентября. А активно участвовавших и больше всех там выступавших депутатов Элистинского городского собрания Николая Орзаева и Чимида Джангаева не привлекли за участие в несанкционированном мероприятии. В их действиях почему-то состава административного правонарушения не нашли", - отметила активистка.



Она также добавила, что, если бы городские службы работали нормально, то уборка города гражданами могла бы не понадобиться. "Я не "антикризисный менеджер" с тремя дипломами (активистка намекает на Трапезникова, который, согласно его биографии, в 2004 году окончил с отличием Донецкую государственную академию строительства и архитектуры по специальности «промышленное и гражданское строительство», а позднее получил еще два дополнительных высших образования по специальностям «менеджер-экономист» и «юрист» - прим. «Кавказского узла»), но даже мне понятно, что сбор мусора - это не выход из сложившейся ситуации с нечистотами на улицах и не решение проблемы утилизации мусора. Для меня очевидно, что вместо уродливых металлических заборов вдоль дорог, которые активно возводят неизвестно для каких целей, нужны элементарные урны и контейнеры для раздельного сбора мусора», - подчеркнула активистка.

Дмитрий Трапезников - украинский и российский политический деятель. Его назначение главой администрации города Элисты 26 сентября 2019 года вызвало массовые протесты горожан, требующих как его отставки, так и введения прямых выборов мэра, говорится в биографии политика, опубликованной в разделе «Персоналии» на «Кавказском узле».

Она считает, что необходимо отладить работу организаций, принимающих и перерабатывающих мусор, проводить разъяснительную и воспитательную работу. «У нас в детских садах обязывают вешать портреты главы региона. Лучше бы обязали провести конкурс рисунков в детских садах на тему "Почему я не брошу мусор на землю"», - рассказала Саглара Бахникова.

По ее словам, во время сегодняшней уборки была очень приятная атмосфера. "Мне очень понравилась дружелюбная атмосфера, которая царила при сборе мусора. Мы познакомились с новыми участниками. Было очень приятно, что нас поддерживают, что людям небезразлично, что происходит в городе. Поэтому я обязательно продолжу участие в этом протесте", - заключила женщина.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". На странице "Элиста против мэра из Донецка" собраны новости об акциях элистинцев против Дмитрия Трапезникова, а в хронике "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка" - информация об этих акциях в столице Калмыкии в хронологическом порядке.