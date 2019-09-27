Продлен арест двум астраханским министрам

27 сентября 2019, 19:18

Суд в Ростове-на-Дону продлил срок содержания под стражей бывшим вице-губернаторам Астраханской области Расулу Султанову и Виталию Шведову, заподозренным в причинении бюджету ущерба на 212 миллионов рублей.

Как информировал "Кавказский узел", глава правительства Астраханской области Виталий Шведов и его предшественник на этом посту, областной министр финансов Расул Султанов подозреваются в злоупотреблении полномочиями при привлечении кредитов в бюджет региона.

По версии следствия, Султанов и Шведов от имени областных властей взяли кредит на сумму около шести миллиардов рублей. Правоохранители считают, что у чиновников имелась возможность оформить кредит по ставке 0,1%, тогда как на деле она составила 7-8,5%. Сумма причиненного ущерба оценивается в 212 миллионов рублей.

И Расул Султанов, и Виталий Шведов оставлены под арестом до 25 декабря, сообщил сегодня представитель Ленинского райсуда Ростова-на-Дону. По его словам, защита Султанова уже заявила, что обжалует это решение, информировал сегодня "Интерфакс".

Информацию о продлении ареста Султанову и Шведову со ссылкой на представителя суда подтвердило и астраханское издание "Пункт-А".

По состоянию на 19.18 мск 27 сентября на сайте Ленинского райсуда Ростова-на-Дону не появилось информации о продлении ареста Султанову и Шведову, а на сайте правительства Астраханской области отсутствуют комментарии относительно этого решения. Комментариями от Расула Султанова и Виталия Шведова или их защиты относительно версии следствия и продления ареста "Кавказский узел" также не располагает.

Напомним, что и. о. вице-губернатора Астраханской области Расул Султанов ушел в отставку по собственному желанию 10 июня. Освободившийся пост занял министр финансов региона Виталий Шведов. Оба были задержаны 26 июня.