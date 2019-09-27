27 сентября 2019, 19:18

Продлен арест двум астраханским министрам

Суд в Ростове-на-Дону продлил срок содержания под стражей бывшим вице-губернаторам Астраханской области Расулу Султанову и Виталию Шведову, заподозренным в причинении бюджету ущерба на 212 миллионов рублей.

Как информировал "Кавказский узел", глава правительства Астраханской области Виталий Шведов и его предшественник на этом посту, областной министр финансов Расул Султанов подозреваются в злоупотреблении полномочиями при привлечении кредитов в бюджет региона.

По версии следствия, Султанов и Шведов от имени областных властей взяли кредит на сумму около шести миллиардов рублей. Правоохранители считают, что у чиновников имелась возможность оформить кредит по ставке 0,1%, тогда как на деле она составила 7-8,5%. Сумма причиненного ущерба оценивается в 212 миллионов рублей.

И Расул Султанов, и Виталий Шведов оставлены под арестом до 25 декабря, сообщил сегодня представитель Ленинского райсуда Ростова-на-Дону. По его словам, защита Султанова уже заявила, что обжалует это решение, информировал сегодня "Интерфакс".

Информацию о продлении ареста Султанову и Шведову со ссылкой на представителя суда подтвердило и астраханское издание "Пункт-А".

По состоянию на 19.18 мск 27 сентября на сайте Ленинского райсуда Ростова-на-Дону не появилось информации о продлении ареста Султанову и Шведову, а на сайте правительства Астраханской области отсутствуют комментарии относительно этого решения. Комментариями от Расула Султанова и Виталия Шведова или их защиты относительно версии следствия и продления ареста "Кавказский узел" также не располагает.

Напомним, что и. о. вице-губернатора Астраханской области Расул Султанов ушел в отставку по собственному желанию 10 июня. Освободившийся пост занял министр финансов региона Виталий Шведов. Оба были задержаны 26 июня.

Примечание:

"Риелтор в Астрахани подозревается в крупной афере с земельными участками""СКР подозревает сельского чиновника из Астраханской области в мошенничестве с земельными участками""Бывший мэр Камызяка осужден за мошенничество на три года условно".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 сентября 2019, 19:53

  • 2 Видеоролик Даудова вызвал вопрос о его соответствии статусу спикера

    Поездки чеченских руководителей в Ингушетию в связи с критикой со стороны местных жителей усиливают напряженность и вредят отношениям между республиками, считают ингушские активисты. Действия Магомеда Даудова не соответствуют его политической роли, заявили опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

27 сентября 2019, 18:18

27 сентября 2019, 17:49

27 сентября 2019, 17:30

27 сентября 2019, 16:58

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи