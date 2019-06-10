Глава правительства Астраханской области ушел в отставку

10 июня 2019, 11:31

Отставка исполняющего обязанности вице-губернатора Астраханской области Расула Султанова по собственному желанию была сегодня удовлетворена врио губернатором региона, сообщила пресс-служба правительства области. Освободившийся пост занял министр финансов региона Виталий Шведов.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 апреля 2017 года кандидатура Расула Султанова была согласована депутатами Астраханской области на пост исполняющего обязанности председателя правительства, после того как предыдущий вице-губернатор региона Константин Маркелов был освобожден от должности главой области.

5 июня президент Владимир Путин отправил в отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Новым временным руководителем региона назначен заместитель полпреда президента на Северном Кавказе Игорь Бабушкин. Федеральный центр ожидает победы Бабушкина на выборах главы области, однако опыт работы в "Росимуществе" малопригоден на новом посту, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Выборы губернатора назначены на 8 сентября.

Распоряжение об увольнении по собственному желанию исполняющего обязанности вице-губернатора – председателя правительства Астраханской области Расула Султанова подписал сегодня врио губернатора региона Игорь Бабушкин, говорится в сообщении на сайте администрации области. Временно исполняющим обязанности председателя правительства региона назначен Виталий Шведов, который до назначения занимал пост исполняющего обязанности заместителя председателя правительства области – министра финансов региона, отмечает пресс-служба.

Виталий Шведов работал в астраханской инспекции по налогам и сборам. С 2006 года занимал должность заместителя министра финансов Астраханской области. С 2010 года — заместитель председателя правительства Астраханской области — министр финансов области, говорится на сайте правительства региона.

По состоянию на 11.20 мск сегодня на сайте правительства Астраханской области председателем значится Расул Султанов.

Напомним, что участники конференции реготделения КПРФ 9 июня избрали кандидатом в губернаторы Астраханской области депутата Госдумы Николая Арефьева, решив, что из трех претендентов от партии он имеет самые высокие шансы на победу.