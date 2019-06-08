Политологи оценили шансы Бабушкина на выборах губернатора Астраханской области

08 июня 2019, 01:58

Федеральный центр ожидает победы врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина на выборах главы региона, однако опыт работы в "Росимуществе" малопригоден на новом посту, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Оппозиционные партии пока на определились с кандидатами на пост главы Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел" , 5 июня президент Владимир Путин отправил в отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Новым временным руководителем региона назначен заместитель полпреда президента на Северном Кавказе Игорь Бабушкин.

В сентябре 2018 года Сергей Морозов сменил на этом посту Александра Жилкина, который возглавлял регион 14 лет. Астраханцы указывали тогда новому руководителю на целый пласт проблем, накопившихся в регионе. За восемь месяцев правления Морозова в Астрахани разразилась череда скандалов, связанных с "Единой Россией". Морозов не отметился какими-либо заметными действиями, но его шансы победить на выборах в сентябре были достаточно высоки, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Игорь Бабушкин, назначенный временно исполняющим обязанности главы региона, станет следующим губернатором Астраханской области, если "сможет себя показать до выборов", считает научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"В Астрахани ситуация отличается от Дагестана: кланы, которые контролируют ситуацию в Астраханской области, не астраханские, они имеют корни за пределами региона. Поэтому у бывшего врио Морозова ничего не получилось. Я думаю, что сейчас перед Бабушкиным стоит задача укрепить позиции до выборов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

4 июня Астраханская областная дума назначила выборы губернатора на 8 сентября. Самовыдвиженцам на выборах губернатора, кроме муниципального фильтра, нужно будет собрать еще 7 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, отметил представитель избиркома Астраханской области.

"Если врио губернатора сможет себя показать, то он станет губернатором, а депутат Олег Шеин станет у него сенатором или председателем правительства. А если Бабушкин не покажет свои способности, то губернатором будет Шеин, что никого не удивит, поскольку он человек более полезный для администрации, чем любой единоросс», - добавил Делягин.

Лидер астраханского отделения "Справедливой России" Олег Шеин - депутат Госдумы III, IV, V, VI и VII созывов. Добиваясь в 2012 году отмены выборов мэра и гордумы Астрахани, Шеин с 17 марта по 24 апреля проводил голодовку. Вплоть до осени 2012 года Олег Шеин безрезультатно пытался обжаловать итоги выборов в судах. На "Кавказском узле" опубликована биография Олега Шеина.

Опыт работы в Росимуществе не поможет Бабушкину в работе на новой должности, полагает политолог. «Одно дело, когда вы занимаетесь вопросами федерального имущества, и совсем другое дело, когда вы отвечаете за все социальные проблемы формально богатой, но на самом деле бедной области. Поэтому опыт работы в Росимуществе не влиял на решение назначить его врио главы области», - сказал Делягин.

Морозов не среагировал на критику Путина

Поводы для критики Путина в адрес Сергея Морозова "были формальными, но от Морозова после этой критики ждали активной деятельности", считает Михаил Делягин.

За несколько недель до ухода в отставку Сергей Морозов выслушал критику со стороны президента РФ. Путин посетил Астраханскую область в середине мая и поучаствовал в совещании по социально-экономическому положению региона, раскритиковав темпы ввода жилья и неустойчивую динамику инвестиций в основной капитал. «Рост в промышленности и сельском хозяйстве пока слабо сказывается на реальных доходах жителей области. Не хватает хороших рабочих мест. И отсюда значительный отток населения», – приводит слова Путина издание "Ведомости".

«Темпы роста экономики крайне мало зависят от губернатора: экономические правила устанавливает Банк России, а проекты, которые реализуются в регионе, устанавливаются правительством России. Губернатор может осуществлять какие-то собственные проекты, но глобально влиять на развитие региона он не может. Путин приехал и покритиковал, а Морозов после критики не предпринял попыток как-то исправить ситуацию. Вина, скорее всего, была в отсутствии стараний», - предположил экономист.

Причиной ухода Морозова стало отсутствие должной реакции на критику Путина, считает политолог Центра рыночных исследований имени Адама Смита Сергей Бойко.

«Критика была, и за короткое время Морозов не предпринял ничего, чтобы улучшить ситуацию. А Игорь Бабушкин назначен на эту должность с тем, чтобы потом избираться губернатором области. Федеральный центр не будет играть в игры, когда ставится (на посты главы региона) один человек, а избирается другой. Это главный кандидат на должность губернатора и будет сделано все, чтобы его избрали», - сказал Бойко корреспонденту «Кавказского узла».

Сегодня, 7 июня, Игорь Бабушкин подал в избирком документы для выдвижения на пост губернатора. До 15 июля ему нужно собрать 121 подпись муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, а также 7343 подписи избирателей. Бабушкин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. "Сейчас я подал заявление на участие в выборах губернатора Астраханской области. Я приехал сюда надолго, готов посвятить все силы региону. У меня есть три месяца, чтобы завоевать доверие астраханцев", - приводит слова Бабушкина "Интерфакс-Юг".

Перед Бабушкиным не стоит задача организовать в области "зачистки", отметил политолог. «Политический режим испытывает большие кадровые проблемы. Кадровая скамейка очень короткая, а назначение на должности губернаторов бывших охранников практически провалилось. Поэтому предпринимается попытка назначить на должности губернаторов госслужащих из других структур», - пояснил он.

Бойко согласен с мнением, что опыт работы в Росимуществе не поможет Бабушкину руководить Астраханской областью. «Росимущество - это ведомство, которое по указанию сверху распределяет государственную собственность. У Бабушкина нет опыта кризисного менеджмента и, следовательно, работа в Росимуществе не влияла на его назначение», - подчеркнул политолог.

Игорь Бабушкин будет кандидатом в губернаторы от власти, однако это решение еще не объявили избирателям, отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Поскольку выборы в сентябре, трудно представить Бабушкина техническим кандидатом. Вполне логично, если он пойдет на выборы. Пока большинство [аналитиков] исходят из того, что первичен опыт работы Бабушкина в органах ФСБ», - сказал Виноградов корреспонденту «Кавказского узла».

С 1992 по 2012 год Игорь Бабушкин проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России, говорится в биографии чиновника на сайте полпредства президента России в СКФО.

Оппозиционные партии не определились с кандидатами в губернаторы

Астраханское областное отделение ЛДПР готовится выдвинуть своего кандидата в губернаторы и активно бороться за его победу на выборах. «У нас есть решение, что в выборах примет участие наш местный кандидат, но кто именно, пока мы не решили. Это решение будет принято совместно с нашим отделением партии и московским», - сообщил представитель астраханского отделения партии корреспонденту «Кавказского узла».

Главным конкурентом для своего кандидата представители ЛДПР считают врио губернатора Игоря Бабушкина. «Борьба будет между нашим кандидатом и господином Бабушкиным», - добавил он.

Астраханские коммунисты планируют выбрать своего кандидата в губернаторы на конференции, которая состоится в воскресенье, 9 июня. «После конференции смогу сказать, кто будет от нас кандидатом. Мы примем участие в выборах, а нашего кандидата в губернаторы выберем в воскресенье», - сказал представитель астраханского областного отделения КПРФ Никита Поваляшко «Кавказскому узлу».

Если депутат Олег Шеин станет соперником Бабушкина на выборах, следует ожидать ожесточенной борьбы, считает координатор клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко.

«Если лидер астраханской оппозиции Олег Шеин примет участие в выборах губернатора, то главная борьба пойдет между ним и новым врио главы региона. Если Шеин от участия в выборах уклонится, то Бабушкин будет соревноваться с самим собой», - сказал Серенко «Кавказскому узлу».

Кандидаты от КПРФ или ЛДПР не смогут составить реальную конкуренцию Бабушкину, уверен политолог. "Но Бабушкину необходимо за три месяца убедить астраханцев, что он именно тот хороший парень, который им нужен. В любом случае, Бабушкину необходимо выиграть выборы в первом туре», - добавил Серенко.

Депутат Госдумы Олег Шеин отказался комментировать для «Кавказского узла» ситуацию вокруг выборов губернатора Астраханской области.

После назначения Игоря Бабушкина врио губернатора лидер астраханских эсеров ничего не заявлял по поводу своего возможного участия в выборах. При этом на странице Олега Шеина в Facebook сторонники призывают его побороться за губернаторский пост. "Олег Васильевич, все ждут Вашей регистрации кандидатом на должность губернатора!", - написала сегодня жительница Астрахани Надежда Калашникова.