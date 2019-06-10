Астраханские коммунисты выбрали кандидата в губернаторы

Участники конференции реготделения КПРФ 9 июня избрали кандидатом в губернаторы Астраханской области депутата Госдумы Николая Арефьева, решив, что из трех претендентов от партии он имеет самые высокие шансы на победу.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня президент Владимир Путин отправил в отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Новым временным руководителем региона назначен заместитель полпреда президента на Северном Кавказе Игорь Бабушкин. Выборы губернатора состоятся 8 сентября.

В сентябре 2018 года Сергей Морозов сменил на этом посту Александра Жилкина, который возглавлял регион 14 лет. Астраханцы указывали тогда новому руководителю на целый пласт проблем, накопившихся в регионе. За восемь месяцев правления Морозова в Астрахани разразилась череда скандалов, связанных с "Единой Россией". Морозов не отметился какими-либо заметными действиями, но его шансы победить на выборах в сентябре были достаточно высоки, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Депутат Госдумы Российской Федерации Николай Арефьев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 9 июня состоялась конференция регионального астраханского отделения КПРФ, на которой было решено, что он станет кандидатом от партии на выборах губернатора области.

"В течение полугода обсуждались, рассматривались три кандидатуры от нашей партии, и в итоге остановились на мне. Приезжали политтехнологи, анализировали ситуацию. По их мнению, у меня самые высокие шансы победить, так как очень высокая узнаваемость. При этом негативного рейтинга нет, в каких-то отрицательных делах я замечен не был. Мы видим, что президент назначил то одного врио, то другого, то есть идет подготовка к серьезной борьбе. И мы тоже нацелены серьезно", - сказал он.

Арефьев не уточнил, кто были другие два кандидата от партии.

По словам секретаря астраханского обкома КПРФ по организационно-партийной работе Халита Аитова, Арефьев является перспективным кандидатом.

"Николай Васильевич очень опытен и известен, как в области, так и на федеральном уровне. Он много лет занимается политикой, а ранее успел поработать, в частности, руководителем предприятия. Мы считаем, что это перспективный кандидат, которого усилит команда специалистов. Причем эта команда будет состоять преимущественно из молодых людей 30-40 лет... Так что мы настроены серьезно и нацелены на победу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня, 10 июня, коммунисты планируют подать в избирательную комиссию Астраханской области заявление о том, что Арефьев выдвигается как кандидат в губернаторы, а затем в течение двух недель сдадут полный пакет документов, завершив его оформление как кандидата.