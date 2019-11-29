Волгоградские чиновники нашли новую работу уволенному тренеру

29 ноября 2019, 08:00

Тренер по боксу Павел Дешевов, уволенный из школы олимпийского резерва после конфликта с руководством, 27 ноября был устроен на работу в волгоградскую спортшколу. 13 его воспитанников написали заявления о выходе из спортивной группы школы олимпийского резерва.

Как писал "Кавказский узел", тренер по боксу Павел Дешевов, уволенный после конфликта с руководством училища олимпийского резерва в Волгограде, попросил президента страны обратить внимание на "коррупционные нарушения" в регионе. Тренера по боксу Павла Дешевова вынудили уволиться после конфликта с руководством училища олимпийского резерва в Волгограде, и сейчас он бесплатно тренирует детей, рассказали родители студентов. Дешевов написал заявление об увольнении сам, заявили в спорткомитете.

Тренер по боксу Павел Дешевов 26 ноября выложил фото своих воспитанников на своей станице в Instagram и сообщил, что они вышли из училища олимпийского резерва (школы олимпийского резерва. - Уточнение "Кавказского узла" от 08.49 мск 29.11.2019).

"В результате спровоцированной ситуации, которая привела к необоснованному увольнению тренера Дешевова П.Г., на сегодняшний день мы имеем… уволенного тренера и тринадцать нигде не проходящих спортивную подготовку спортсменов, из которых семеро являются КМС (кандидат в мастера спорта. - Прим. "Кавказского узла"). В связи с тем, что руководство спортивного комитета Волгоградской области не выполнило своих обещаний, юные спортсмены вчера написали официальные заявления о выходе из спортивной группы школы олимпийского резерва. Так что теперь тренер без работы, дети без спортивной подготовки", - написал Дешевов.

На следующий день после публикации сообщения, 27 ноября, Павла Дешевова приняли на работу в ДЮСШ №23.

"Городской администрацией было принято решение зачислить меня в городскую школу №23", - сообщил 28 ноября тренер корреспонденту "Кавказского узла".

"Не согласиться на эти условия - значит, остаться без работы, - сказал Дешевов. - В положении об училище олимпийского резерва указано, что дети должны проходить спортивную подготовку. Если они не проходят ее, значит, будут отчислены. Городская школа №23 зачислила их в группу. Теперь они будут тренироваться у того тренера, у которого хотели. Таким образом, правовые формальности с детьми соблюдены, а я трудоустроен".

Он лишь частично доволен решением, отметил Дешевов. "У меня есть любимая работа и дети, которые хотят у меня тренироваться, однако, благодаря действиям областного спорткомитета, я два месяца был без работы и зарплаты. Я переживаю, что могут быть какие-то санкции в отношении детей из училища, которые пошли со мной", - сказал он.

13 воспитанников написали заявления о выходе из училища олимпийского резерва (школы олимпийского резерва. - Уточнение "Кавказского узла" от 08.49 мск 29.11.2019), подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" мать одного из спортсменов.

"Учебный процесс будет проходить в училище, но спортивная подготовка - в спортшколе №23. Нас пока устраивает, что они с тренером, но сама процедура не устраивает. Почему нас должны были дергать? Под большим сомнением спокойное нахождение детей в училище после того, что произошло. Я мать троих детей, снимаю квартиру, допрасходы мне не нужны. Когда стали происходить эти странные процессы в училище, нам пришлось ездить в зал на Ангарский, это двойная сумма расходов", - сказала она.

Родители написали жалобу в волгоградское отделение ОНФ (Общероссийский народный фронт), в которой рассказали о своей ситуации, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член регионального отделения фронта Константин Глушенок.

"Родители обратились в ОНФ, рассказали о несправедливости по отношению к их тренеру, мы послали соответствующие запросы. Мы свидетели того, что периодически волгоградский спорт сотрясают скандалы. Последний случай с Дешевовым. До этого случился конфликт, в результате которого практически исчезло с горизонта серьезное детское плавание. Мы видим явные недоработки... именно по поводу массового и, в том числе детского спорта. История с Дешевовым лишнее тому подтверждение, она говорит о неправильной позиции по отношению к детскому и массовому спору", - считает Константин Глушенок.