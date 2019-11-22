Родители спортсменов сочли несправедливым увольнение тренера в Волгограде

22 ноября 2019, 04:27

Тренера по боксу Павла Дешевова вынудили уволиться после конфликта с руководством училища олимпийского резерва в Волгограде, и сейчас он бесплатно тренирует детей, рассказали родители студентов. Дешевов написал заявление об увольнении сам, заявили в спорткомитете.

Как писал "Кавказский узел", тренер по боксу Павел Дешевов, уволенный после конфликта с руководством училища олимпийского резерва в Волгограде, попросил президента страны обратить внимание на "коррупционные нарушения" в регионе. Федерация бокса России анонсировала собственное расследование истории с увольнением Дешевова.

Павел Дешевов работал тренером по боксу в училище олимпийского резерва с 3 июня по 30 сентября 2019 года. С 1 сентября 2013 года по 6 октября 2015 года Дешевов работал в должности тренера-преподавателя в Детско-юношеской спортивной школе Дзержинского района, говорится в официальном ответе Комитета физической культуры и спорта Волгоградской области на запрос "Кавказского узла".

В конце августа-начале сентября, работая уже в училище олимпийского резерва, Дешевов не вышел на работу и самовольно уехал в Сочи, чтобы посмотреть как проходит тренировочный сбор члена юниорской сборной команды России, говорится в ответе спорткомитета. В тот период юный спорсмен являлся студентом училища и тренировался у Дешевова, "однако из ФГБУ "ЦСП Сборных команд России" вызов на Дешевова П.Г. для участия в тренировочном сборе в Сочи не поступал", - указывает спорткомитет.

В документе утверждается, что спортсмен, "который тренировался в Училище под руководством Дешевова, не является его воспитанником. В Волгоград молодой спортсмен... приехал уже во многом сформировавшимся боксером".

При этом Дешевов был единственным тренером в училище и "нес ответственность за спортивную подготовку всех 15 спортсменов-боксеров". Он сначала самовольно уехал, затем оформил отпуск без сохранения оплаты труда, потом взял больничный и еще один отпуск без сохранения оплаты труда, и с 30 сентября трудовой договор с тренером был прекращен по его инициативе, говорится в ответе спорткомитета. "За... почти полтора месяца) оставленные спортсмены-боксеры были, по сути, официально брошены Дешевым", - говорится в документе.

"Я устраивался в училище два раза: один раз я уходил, не выдержав психических нагрузок, второй раз устроился в училище по тем же документам", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Павел Дешевов.

Тренер также сообщил, что не работает в училище с 1 октября, но продолжает тренировать своих воспитанников. «В школе мы своими силами отремонтировали зал и там тренируются дети», - рассказал он.

По его словам, в руководство училища создает невыносимые условия для работников и они увольняются. "Был закрыт медицинский отдел, хотя понятно, что в таком училище должен быть спортивный доктор. Оставили только фельдшера, но и его сейчас нет", - рассказал Дешевов. В училище не хватает учителей, сказал он. "Разговаривал со своими воспитанниками, они сказали, что некоторые программы, которые нужно проходить три года, они прошли за три месяца", - рассказал тренер.

Родители студентов выступили в защиту тренера

Родители заявили корреспонденту "Кавказского узла", что их устраивало, как Дешевов тренировали их детей.

"Когда дети пришли к Павлу Геннадиевичу, их результаты значительно улучшились. Тренер сумел найти к ним подход. Я спокойна, когда мои дети с ним... Он прививает им правильные ценности, исключает агрессию. Один мой сын - в сборной России, другой летом получил звание мастера спорта. В этом году они участвовали в соревнованиях в Праге и в Германии. Мальчишки имеют право выбирать тренера", - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» родительница двух студентов училища.

По ее словам, сейчас Дешевов бесплатно тренирует детей. "Если тренера заберут, мальчишки могут просто растеряться", - считает она.

"Увольнение нашего тренера... несправедливо", - считает мама воспитанника училища Анна. Она рассказала, что "дети сейчас учатся в школе олимпийского резерва, а занимаются все равно с Павлом Геннадиевичем".

"Чиновники пообещали, что наши детей переведут из училища Олимпийского резерва в школу олимпийского резерва, туда же должны были зачислить и нашего тренера, но в итоге он безработный. Его просто оставили за бортом, а нам назначили другого тренера", - сказала она.

Но "он их не бросает – у нас скоро чемпионат России... Нам сказали искать на стороне спортивную подготовку и продолжать учиться там, либо мы будем отчислены. Спортивную подготовку не так уж легко найти", - рассказала Анна.

Комментариями руководства училища олимпийского резерва относительно заявлений Дешевова и родителей студентов "Кавказский узел" пока не располагает.