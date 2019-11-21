Волгоградский тренер после увольнения пожаловался Путину на коррупцию

21 ноября 2019, 12:18

Тренер по боксу Павел Дешевов, уволенный после конфликта с руководством училища олимпийского резерва в Волгограде, попросил президента страны обратить внимание на "коррупционные нарушения" в регионе. Федерация бокса России анонсировала собственное расследование истории с увольнением Дешевова.

Старший тренер Волгоградской области Павел Дешевов, который, в частности, тренирует победителя юниорского первенства Европы 2019 года Илью Шакирова, обратился к Владимиру Путину с просьбой разобраться "в ситуации с его незаконным увольнением местными властями", сообщила 20 ноября Федерация бокса России.

Дешевов обратился также и в Федерацию бокса России, отмечается в сообщении. "На руках Федерации бокса России есть обращения его воспитанников, их родителей и самого Шакирова с просьбой разобраться с этой ситуацией. Федерация бокса России проведет расследование и добьется справедливости. [...] Федерация бокса России уже написала официальное письмо на имя губернатора Волгоградской области", - говорится в сообщении, размещенном на сайте спортивной федерации.

Видеообращение к президенту Павел Дешевов разместил 20 ноября на своей странице в Instagram. "Уважаемый Владимир Владимирович! В связи с наличием серьезных коррупционных нарушений в Волгоградской области сложилась катастрофическая обстановка в отношении детского спорта. Я и тысячи жителей Волгоградской области просим помочь в решении этого вопроса", - говорит на видео тренер.

В видеообращении и его текстовой копии на странице в соцсети Павел Дешевов не упоминает о своем увольнении. По состоянию на 12.17 мск, видео набрало более 1,3 тысячи просмотров, под ним размещено 19 комментариев, авторы которых поддержали тренера.

"Мы не хотим беспредела! Это тренер, который воспитал чемпионов... Тренер, создавший первую группу деток дошкольного возраста в г. Волгограде", - написал, в частности, grigo080.

"Предлагаю всем тренерам, которых уволили несправедливо, выступить с открытыми обращениями!" - поддержал инициативу Дешевова пользователь nadyuas.

Увольнению тренера предшествовал конфликт с руководством

По словам Дешевова, его уволили еще в сентябре после конфликта с руководством училища олимпийского резерва, когда он накануне обязательной для участия спартакиады попросил сохранить ему зарплату за время отсутствия, сообщило 18 ноября V1.ru.

"Мне сказали: «Если хотите ехать на спартакиаду, пишите заявление на отпуск за свой счет». Время уже поджимало, до отъезда оставалось день-два, и я сделал два заявления. В одном попросил отпустить меня за свой счет, а в другом - сохранить мне зарплату. Второе наш директор даже не стала рассматривать. С этого и начался наш конфликт", - привело издание слова Павла Дешевова.

По словам Дешевова, во время спортивных сборов в Сочи он узнал, что руководство училища объявило его поездку прогулом, и после возвращения его убедили написать заявление об увольнении, пообещав место в областной школе олимпийского резерва. Однако, по словам мужчины, трудоустройства он не дождался, хотя продолжает тренировать свою группу, которая уже числится за другим тренером, сообщило издание.

Госучреждение "Училище олимпийского резерва" пока не прокомментировало на своем сайте сообщения Павла Дешевова. На сайтах президента России и губернатора Волгоградской области также пока не опубликована информация об обращении тренера.