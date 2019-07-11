Тренер обвинен в смерти воспитанника волгоградской спортшколы

11 июля 2019, 17:37

Направлено в суд дело тренера детской спортивной школы в Волгограде, ученик которой не прошел обязательный медосмотр и скончался после тренировки, сообщило следствие.

По данным следствия, мальчик начал посещать муниципальную спортшколу в 2015 году, когда ему исполнилось девять лет. Каждые полгода он должен был проходить углубленный медосмотр, без этого тренер не имел права допускать воспитанника к занятиям. В последний раз осмотр ребенка проводился в октябре 2017 года, однако в июне 2018-го школьнику позволили выехать в оздоровительный лагерь в Среднеахтубинском районе. Уже на следующий день во время утренней тренировки мальчику стало плохо. Он впал в кому и вскоре скончался в реанимации.

Специалисты установили, что смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. По мнению экспертов, у ребенка было нарушение активности миокарда, которое долгое время протекало бессимптомно. Своевременно диагностировать его мог углубленный медицинский осмотр, который мальчик должен был пройти еще в марте 2018 года, говорится в сообщении следствия.

Тренеру с 12-летним стажем предъявлено обвинение по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Дело передано в суд, проинформировало сегодня Следственное управление СКР по Волгоградской области. Обвиняемому грозит до трех лет заключения.

Комментариями обвиняемого и руководства спортшколы "Кавказский узел" не располагает.