Отец погибшего в Волгограде школьника добился повторного расследования смерти сына

18 января 2019, 03:40

Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства учебного заведения и врачей скорой помощи после того, как отец подростка, который был убит в школе Волгограда, обратился к руководству Следственного комитета России.

"Кавказский узел" писал, что 25 октября 2017 года в туалете волгоградской школы было найдено тело 14-летнего подростка с ножевым ранением в области сердца. Другой школьник написал явку с повинной, объяснив, что нечаянно толкнул одноклассника на перемене, когда у того в руках был нож. Подозреваемого подростка отпустили домой. Отец убитого школьника отсудил у властей Волгограда 500 тысяч рублей компенсации за моральный вред.

Следственное управление Следственного комитета по Волгоградской области возбудило 14 января уголовное дело по факту гибели ученика в школе, сообщил 18 января корреспонденту «Кавказского узла» его отец Владимир.

В постановлении (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла») указывается, что после перемены школьник взял у своего одноклассника его нож типа «бабочка» и «стал играться с ножом, складывая и раскладывая его». Подросток, которому принадлежал нож, увидел, что за окном идет снег. Он решил показать это школьнику, и, не глядя, толкнул его. Так как в руке у школьника в этом момент был нож, повернутый острием к груди, он воткнулся ему в грудь и он умер.

В постановлении указывается, что смерть ребенка произошла из-за «ненадлежащего исполнения должностными лицами» школы своих профессиональных обязанностей по обеспечению охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса. По версии следствия, они «не приняли мер к тщательной индивидуально-профилактической работе» с двумя несовершеннолетними, не контролировали их поведение и позволили пронести в школу нож. Медработники скорой помощи, которые в день инцидента прибыли в школу, вовремя не доставили его реанимацию, утверждает следствие.

Уголовное дело в отношении должностных лиц школы и медработников возбуждено по статье о халатности (ст. 293 ч. 2 УК РФ), говорится в постановлении. Отметим, что санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

"Ранее дело... закрыли", - напомнил Владимир. По его мнению, то, что дети носили в школу запрещенные вещи, говорит о том, что за ними никто не следил. По словам Владимира, у его сына в кармане также был нож, но он его не доставал. Дети нашли какую-то игру в интернете и заинтересовались ножами–бабочками, нож сын приобрел в тайне от родителей, добавил он.

"Я не считаю убийство сына преднамеренным. Считаю, что оно произошло по детской беспечности, преступной халатности школы и разгильдяйству медработников", - сказал он. По его словам, врачи, вместо того, чтобы срочно отвезти ребенка в больницу, которая была поблизости, 30 минут пытались реанимировать его на месте.

"Несовершеннолетние участники этого происшествия продолжают учиться в этой школе.. Никакого наказания они не понесли", - добавил он. По его словам, после гибели сына он получил лишь отписки, что никто не виноват, директор и учитель получили выговор.

По словам Владмира, это уголовное дело было возбуждено после его обращения к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

"Месяца полтора я добивался приема, отправлял жалобы, писал Бастрыкину в блог и в интернет-приемную", - рассказал он. "До того, как Бастрыкин взял дело на контроль, было ощущение, что кто-то тормозит его", - считает отец погибшего подростка.

Волгоградский областной суд оставил 16 января в силе решение Дзержинского районного суда, постановившего выплатить ему полмиллиона рублей, рассказал Владимир.

"Ответчики подали апелляцию и проиграли ее, суд принял мою сторону", - сказал он.

Мать пострадавшего в Урюпинске ребенка рассказала о безнаказанности руководства школы

Жительница Урюпинска Ольга рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что попала в ситуацию, когда добиться наказания руководства школы не удалось.

По ее словам, 26 мая 2016 года в после инцидента в школе Урюпинска ее сын лишился селезенки, но компенсации от учебного заведения она не получила.

"Старшеклассник во время занятий зашел в класс, облил моего сына холодной водой", - рассказала она. Старшеклассник донимал сына весь год, поэтому, не выдержав, тот плюнул в сторону обидчика, рассказала Ольга. За это старшеклассник, который занимался рукопашным боем, развернулся и ударил сына в живот, пояснила она.

Сын досидел урок, а потом вместе с ней пошел к школьному врачу, который посоветовал сыну не отлынивать от занятий, так до конца учебного года оставалось два дня, сказала мать мальчика. По ее словам, в результате сыну удалили селезенку.

Ольга рассказала, что уголовное дело по статье о халатности было возбуждено уже после операции. Однако, по ее словам, уголовное дело закрыли спустя полгода за отсутствием состава преступления.

Дело закрывали и открывали несколько раз, отметила она. "Меня вызывали в следственный комитет и просили не жаловаться на их бездействие. Обещали составить заявление о взыскании со школы морального вреда, составляют по сей день", - сказала Ольга.

По ее словам, директор школы был уволен из-за отсутствия санитарных книжек у сотрудников и за то, что детей неправильно кормили, врач уволилась по собственному желанию.

"Я отсудила компенсацию только у старшеклассника, который нанес вред здоровью моего сына. Его осудили, администрация школы... наказание не понесла", - рассказала она.

"Следствие вывернуло дело так, что школа оказалась не виновата", - сказала она.