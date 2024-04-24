24 апреля 2024, 11:59

Боец из Волгограда убит в военной операции

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Волгоградец Иван Демидов убит в военной операции на Украине, сообщил депутат Андрей Гимбатов. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 726 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Виктор Пудовкин из Калачевского района убит в военной операции на Украине, сообщила 22 апреля администрация Береславского сельского поселения. Таким образом, были официально признаны убитыми в военной операции не менее 725 бойцов из Волгоградской области.

В волгоградской школе №128 открыли мемориальную доску Ивану Демидову убитому в военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 726 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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