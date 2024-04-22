22 апреля 2024, 18:34

Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции

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Виктор Пудовкин из Калачевского района убит в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 725 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", волгоградец Сергей Стороха убит в военной операции на Украине, сообщили 18 апреля в военкомате. Таким образом, были официально признаны убитыми в военной операции не менее 724 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции на Украине убит Виктор Пудовкин 1980 года рождения, сообщила сегодня на своей странице во "ВКонтакте" администрация Береславского сельского поселения Калачевского района.

Виктор Пудовкин служил по контракту, заключенному с Минобороны, информирует V102.ru.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 725 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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