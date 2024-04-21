Старшина из Волгограда убит в зоне СВО

21 апреля 2024, 10:30

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Старшина Сергей Стороха убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 724 жителей Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 17 апреля стало известно, что на Украине убит Сергей Воронин из Руднянского района. Он стал, по меньшей мере, 723-м военнослужащим из Волгоградской области, которого власти официально признали убитым на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Старшина Сергей Стороха из Тракторозаводского района Волгограда убит в зоне военной операции. Информацию об этом подтвердили в районном военном комиссариате, сообщил 18 апреля "Волгоград Онлайн".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 724 жителей Волгоградской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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