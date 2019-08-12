Федерация бокса отказалась допустить Емельяненко на турнир в Анапе

12 августа 2019, 11:54

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что Федерация бокса России не допустила его на соревнования в Анапе. Причиной отказа стало отсутствие спортивного звания, пояснил боец. Пользователи Instagram уточнили правила участия в любительском боксе.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 апреля Кисловодский суд отказал в апелляции Александра Емельяненко, оспаривавшего лишение водительских прав и штраф. Боец был задержан 1 марта в Кисловодске, когда пытался скрыться от ДПС. Спортсмен подтвердил, что сел за руль нетрезвым, однако отверг обвинение в сопротивлении при задержании.

После задержания и ареста 2 марта на 10 суток исполнительный директор RCC Николай Клименко сообщил, что Александр Емельяненко не примет участия в шестом турнире Russian Cagefighting Championship в Челябинске 4 мая.

О невозможности участия в мастерском турнире по боксу, который пройдёт в Анапе, боец смешанных единоборств Александр Емельяненко (514 тысяч подписчиков) сообщил сегодня около 10.30 мск на своей странице в соцсети Instagram.

"Не допустили меня до участия, сославшись на то, что я без спортивного звания (кандидат в мастера спорта. – Прим. "Кавказского узла") в любительском боксе. Спортивные звания мне не к чему, я своим участием в этом турнире, хотел отвести весь негатив от бокса ввиду последних событий, связанных с этим видом спорта, и привлечь внимание молодёжи к занятиям боксом. Я мастер спорта международного класса по самбо", - написал Емельяненко.

К 11.40 мск сегодня видео к посту Емельяненко набрало 53 614 просмотров.

В 2018 году Александр Емельяненко решил не продлевать контракт с грозненским клубом "Ахмат". Сам боец рассказал, что решение было принято по обоюдному согласию, а в Минспорта Чечни отметили, что "уход Александра из клуба не значит, что он оставляет Чечню". За два года в "Ахмате" Емельяненко поднялся на более высокий уровень, считают боец Александр Шлеменко и тренер по кикбоксингу Константин Серебренников.

Пользователи Instagram указали бойцу на правила участия в турнире по любительскому боксу, а также на ответственность организаторов. "По правилам любительского бокса действительно на данном турнире могут принять участие спортсмены со званием не ниже КМС (кандидат в мастера спорта. – Прим. "Кавказского узла"). Но в данном случае обязаны были сделать исключение… И федерацию бокса вряд ли бы кто-нибудь упрекнул в нарушении правил", - считает пользователь под ником sl.avik855.

"Это, скорее всего, юридический момент. Если, допустим, ваш соперник получит какую-либо травму, то Федерацию [бокса] могут привлечь за допуск спортсмена, не имевшего необходимую квалификацию", - прокомментировал sergey_iricyan.

"Если бы оппонент или даже сам Александр (Емельяненко) получил бы травму, [следователи в Анапе] проводили бы проверку по [статье УК России "Халатность"] в отношении должностных лиц, организовавших бой, на который был допущен человек в нарушение правил", - написал другой пользователь nenatogonarvalsya.

Турнир по боксу в Анапе пройдет с 13 по 17 августа, сообщает сегодня ТАСС. Александр Емельяненко одержал 28 побед в турнирах по смешанным единоборствам, потерпел семь поражений, один его бой закончился вничью. Свой последний поединок он провел в августе 2018 года, после чего несколько боев срывались по его вине, отмечает сегодня РИА "Новости".

На сайте Федерации бокса России на 11.40 мск сегодня нет комментариев по поводу заявления Александра Емельяненко.

Напомним, что 23 июля 28-летний боец дагестанского происхождения Максим Дадашев скончался после травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. Смерть боксера можно было предотвратить, вовремя остановив бой и оказав ему срочную медицинскую помощь, заявила вдова спортсмена. 4 августа был похоронен на Петергофском кладбище.