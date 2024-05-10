Кубанские активисты назвали провальной работу властей по вывозу мусора

10 мая 2024, 03:35

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Сотрудников муниципалитета в экстренном режиме привлекли к расчистке мусорных завалов в Ейске в ночь на 9 мая, однако относительный порядок навели лишь в местах массовых праздничных мероприятий, рассказали местные жители. В других частях города проблема, по их словам, до сих пор не решена. Мусорная реформа провалилась по всей Кубани, подобная ситуация сложилась даже в краевом центре, отметили активисты.

Как писал "Кавказский узел", жители Ейска с начала апреля жалуются на скопление по всему городу завалов бытового мусора. Регоператор "Чистая станица" не справляется с вывозом отходов, администрация подала в суд иск о расторжении контракта с этой организацией, сообщили представители муниципалитета.

Проблема мусорных завалов в Ейске сохраняется второй месяц, и даже к 9 мая властям не удалось исправить ситуацию, хотя мусор накануне праздника вывозили силами муниципалитета, рассказала корреспонденту “Кавказского узла” местная жительница Людмила Гармашова. По ее словам, улицы были завалены мусором накануне 9 мая, и всю ночь работники "Чистой станицы" вместе с сотрудниками муниципалитета убирали его из видимых частей города.

"Я проснулась утром и обнаружила, что двор, где я живу, на 9 мая был расчищен от завалов, но не могу сказать про других. Была на празднике Победы; там, где он проводился все было расчищено. "Чистая станица", естественно, не справляется с таким объемом, и сотрудники нашего муниципалитета им помогают чистить город", - рассказала она, назвав ситуацию "сложной" как для жителей, так и для властей.

К 9 мая расчистили только те места, где проводились торжественные мероприятия, в других частях города завалы мусора сохраняются, заявил корреспонденту “Кавказского узла” житель Ейска Павел Пашков. Он также констатировал, что "Чистая станица" не справляется со своими обязанностями, и местные власти смогли лишь направить сотрудников муниципалитета помочь этой организации на общественных началах.

Пашков считает, что объявленная в 2017 году "мусорная реформа" полностью провалена краевыми властями - по его словам, проблема очевидна не только в Ейске, а по всему Краснодарскому краю. По его мнению, сохранение проблемы служит росту социальной напряженности.

Бывший депутат горсовета Ейска Александр Коровайный считает, что местные власти лишены каких-либо возможностей повлиять на ситуацию, поскольку "все полномочия край передал сам себе, а на уровне края ничего не решается". "Местные чиновники сами живут в мусоре. Понятно, что им это тоже не нравится, как и остальным жителям города. Значит, надо отменять реформу и признавать ее провальной, возвращать полномочия муниципалитетам, этот вопрос под силу поднять местным властям", - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Ейская активистка Ольга Колесникова подтвердила, что даже по состоянию на 9 мая мусорные завалы в городе сохраняются. Фотографии этих завалов она публикует в своем Telegram-канале. "Вся (улица) Гоголя от (улицы) Шмидта в баррикадах мусора, но более-менее культурно, в мешках . А этот пейзаж прям убил - написала она, публикуя снимок заваленного мусором газона у перекрестка. Также активистка указывала, что в знак протеста некоторые жители Ейска - в частности, на улице Калинина, - выставляли пакеты с мусором на проезжую часть, перекрывая ими движение транспорта.

"Перегороженные мусором дороги - это форма протеста жителей Ейска. Я им советовала поступить по-другому: отвезти несколько мешков с мусором на ВДНХ, на экспозицию города Ейска, чтобы она была полной и все имели представление о том, что происходит в городе. Проблему, как я полагаю, мешает решить нехватка кадров у компаний уборщиков мусора. В Краснодаре ситуация схожая, жители постоянно жалуются на плохой вывоз мусора. Даже на 9 мая, к сожалению, мусор не убрали", - сказала краснодарская активистка Яна Антонова корреспонденту "Кавказского узла".

Одиночными акциями вроде перегораживания проезжей части мусором жители могут привлечь внимание властей к проблеме, но это не приведет к ее системному и комплексному решению, считает эколог Дмитрий Шевченко. Он не исключил, что местные власти и силовики могут начать преследовать людей, прибегающих к этой форме протеста. "Если это такой жест отчаяния и сами власти видят проблему, они могут на такой перформанс посмотреть сквозь пальцы, но вообще, с точки зрения закона - это нарушение общественного порядка, создание препятствий для транспорта на дорогах общего пользования. Сильный жест, но сработает или нет - все это зависит от позиции и реакции властей и силовиков", - считает он.

Шевченко согласен с мнением, что в результате мусорной реформы 2017 года местные власти практически утратили все рычаги влияния на ситуацию, так как полномочия перешли краевым властям. "По закону за весь цикл обращения с отходами теперь отвечают операторы, а не местные власти, как раньше. Но местные власти могут и должны писать в прокуратуру, подавать в суд. Напрямую утилизировать мусор они, конечно, не могут - это будет нецелевое расходование средств, если только речь не идет о ликвидации последствий ЧС", - пояснил эколог корреспонденту "Кавказского узла".

Он также подтвердил, что критическая ситуация с вывозом мусора наблюдается по всему Краснодарскому краю, что в летний период с учетом жаркого климата может привести к серьезным вспышкам инфекционных заболеваний.

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