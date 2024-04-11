Жители Ейска пожаловались на мусорные завалы

11 апреля 2024, 19:19

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Регоператор "Чистая станица" не справляется с вывозом отходов, в Ейске образовались мусорные завалы, указали местные жители. В арбитражный суд подан иск о расторжении контракта с "Чистой станицей" на вывоз мусора, сообщили представители муниципалитета.

Жительница города и предпринимательница Юлия Успенская сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что 3 апреля разместила в сети петицию "Лишить права на вывоз мусора оператора "Чистая станица". "Уже месяц как наш любимый город Ейск завален мусором. Появляются свалки, крысы и запах гниения. Это личное для меня, так как я живу здесь и беспокоюсь о здоровье и благополучии своих соседей. Кроме того, скоро начнётся летний сезон, и приедут туристы - возможность эпидемии становится реальной угрозой. Краевой оператор по вывозу мусора "Чистая станица" не выполняет свои обязательства должным образом. Мы требуем лишить этого оператора прав на вывоз мусора с территории Ейского городского поселения", - указано в петиции. К 19.19 мск 11 апреля ее подписали 304 человека.

По словам Успенской, за время после публикации петиции ничего не изменилось, если не считать редких вывозов мусора совместно комбинатом и "Чистой станицей". "Мусор вывозят плохо. Как добиться работы от "Чистой станицы", ума не приложу. У меня к ним ещё претензии как у предпринимателя, который не может добиться корректировки счета и акта-сверки. Одни проблемы, и нет возможности их решить в нормальном рабочем режиме", - говорит предпринимательница.

Местная жительница Людмила Гармашева неоднократно отправляла жалобы на плохую работу регоператора властям Краснодарского края. По ее словам, она не имеет никаких претензий в сложившейся ситуации к властям города, потому что понимает, что от них ничего не зависит, так как все полномочия переданы краевой власти. По ее мнению, у "Чистой станицы" недостаточно сотрудников и спецтехники.

Пенсионерка отметила, что за время, пока услуги по вывозу мусора оказывает "Чистая станица", тарифы на вывоз мусора увеличились в два раза. "Они только регулярно собирают с нас деньги. Я знаю, что ведутся претензионные суды к региональному оператору, но возвращать деньги за неоказываемые услуги и выполнять свою работу они не собираются", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Краснодарский Арбитражный суд 14 мая "будет рассматривать иск министерства топливно-энергетического комплекса и ЖКХ края к ООО "Чистая станица" о расторжении соглашения на вывоз мусора в Ейске", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава администрации Ейска Дмитрий Кияшко.

Иск к "Чистой станице" рассматривает и суд в Ейске. "В суде Ейска находится иск к этому же ООО муниципального предприятия "Комбинат коммунально-бытовых услуг" (МУП КкБУ) о взыскании денежных средств. И в первом, и во втором случае процессы на стадии рассмотрения, и решений по ним нет. А ситуация с вывозом мусора в городе, мягко говоря, сложная", - заявил глава муниципалитета Дмитрий Кияшко.

Он уточнил, что мэрия Ейска ничего не может предпринять, чтобы кардинально изменить ситуацию, ввиду действия федерального закона 89 "Об отходах производства и потребления", где все функции переданы региональному оператору, которого выбирает администрация края.

Председатель городского совета депутатов Ейска Александр Бережной сообщил, что администрацию и депутатов не привлекают к участию в судах именно по причине действующего закона, который полностью передал все полномочия решать мусорные проблемы краевой администрации.

Депутат горсовета Ольга Дронова подтвердила, что слышала о том, что краевой администрацией подан иск к данной компании, но никто не счел нужным информировать местную власть о ведущемся споре и привлекать администрацию города и депутатский корпус к участию в деле.

Она рассказала о ситуации, которая, по ее мнению, привела Ейск к мусорному коллапсу. "Ранее на территории Ейска работало муниципальное предприятие "Комбинат коммунально-бытовых услуг", которое отлично справлялось со своими обязанностями, и оно существовало на средства потребителей услуг, - то есть населения города. После изменения законодательства функции по вывозу мусора были переданы региональному оператору ООО "Чистая станица", которое в основном занималось только сбором денежных средств с населения и наняло для реализации своих функций по очистке города от мусора - муниципальное предприятие МУП КкБУ", - рассказала Ольга Дронова.

По ее утверждению, у "Комбината коммунально-бытовых услуг", который фактически перешел в подчинение "Чистой станицы", есть около сотни сотрудников, специализированная техника. "Работники МУПа исправно выполняли работу, пока "Чистая станица" несколько месяцев назад не прекратила платить зарплату нанятым сотрудникам на фоне повышения тарифов с населения за услуги. Сотрудники МУПа отказались работать бесплатно, и организация подала иск в суд", - пояснила депутат. Она полагает, что жалобы краевым властям от представителей муниципалитета, депутатов, жителей и предпринимателей Ейска вынудили администрацию края обратиться в суд.

Людмила Гармашева полагает, что суды не смогут им помочь, потому что деньги, которые аккумулирует на своем счете "Чистая станица", не арестованы и могут быть выведены в офшорные зоны, а само предприятие в процессе судов объявит себя банкротом.

Этот сценарий развития ситуации в судах не отвергает и бывший депутат горсовета Ейска Александр Коровайный, который считает, что при таком высоком уровне коррупции, какой наблюдается в крае, мусорная проблема это не проблема, а способ нелегальных заработков. Он считает "необъяснимым", что администрация края выбирает таких регоператоров, которые не способны, да и не стремятся работать в этой сфере. "Единственной задачей таких "регоператоров является сбор денег и аккумулирование их на своих счетах", - говорит Александр Коровайный.

В Арбитражном суде Краснодара представитель канцелярии подтвердил корреспонденту, что слушание по иску министерства ЖКХ Краснодарского края к ООО "Чистая станица" назначено на 14 мая. "Министерство требует расторжения соглашения с ООО по обращению с ТКО. Определением от 26.12.2023 исковое заявление было принято к производству. Из-за неявки сторон в суд дело многократно откладывалось. Последний раз суд собирался 8 апреля, но снова был отложен из-за заявления ответчика ООО "Чистая станица" о нарушении досудебной процедуры урегулирования спора и ходатайства оставить иск без рассмотрения. 14 мая суд примет решение удовлетворить ходатайство ООО "Чистая станица" или продолжить рассмотрение дела", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда. Он так же отметил, что аресты на счета ООО "Чистая станица" не наложены, потому что сторона истца об этом ходатайств не заявляла.

В арбитражном суде также сообщили, что ответчик иск не признает.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители города жаловались на то, что в Ейске не решается вопрос уборки мусора на контейнерных площадках, а тариф на вывоз отходов очень высокий.

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