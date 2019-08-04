Боксер Дадашев похоронен в Санкт-Петербурге

04 августа 2019, 13:30

Спортсмен дагестанского происхождения Максим Дадашев, погибший после поединка в США, похоронен сегодня на Петергофском кладбище.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля 28-летний боксер Дадашев скончался после травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. 1 августа его тело было доставлено на родину, в Санкт-Петербург.

Прощание с боксером проходило в Петергофском морге Николаевской больницы. После церемонии по мусульманскому обычаю над его телом был проведен обряд омовения и намаз (молитва) за усопшего, передает сегодня ТАСС.

Боксера похоронили на Петергофском кладбище в мусульманском секторе. Проводить спортсмена в последний пусть собрались его родные и близкие, представители Дагестана, федераций бокса Санкт-Петербурга и России, тренеры и коллеги, сообщил телеканал НТВ на своем сайте.