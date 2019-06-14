Муфтият озвучил планы на отсуженную у Минобороны мечеть в Майкопе

14 июня 2019, 18:55

В историческом здании мечети в Майкопе планируется создать музей или перенести в него архив, сообщил представитель Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края. Решение суда, обязавшего министерство обороны передать здание верующим, вступило в законную силу, но еще может быть обжаловано, сообщил юрист муфтията.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 марта арбитражный суд обязал Минобороны России передать историческое здание мечети на Краснооктябрьской улице Майкопа в собственность Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края. Военное ведомство попыталось обжаловать это решение, но безуспешно.

Представители муфтията потребовали безвозмездной передачи здания, поскольку оно возводилось для богослужений и имеет духовную ценность для верующих. Минобороны не согласно, так как в здании находится военная прокуратура и военно-следственный комитет, пояснил представитель ДУМ.

В возвращенном здании планируется создать музей истории жизни мусульман Адыгеи и Краснодарского края или перенести туда архив, судьбу здания решит совете духовного управления мусульман (ДУМ) региона сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ДУМ. По его словам, при этом в здании будет и место для молитвы. "Мы пока ничего не предпринимаем, поскольку у Минобороны есть два месяца на обжалование в кассации. Потом определимся с реконструкцией, с проектом", - сказал представитель ДУМ.

По его словам, верующие считают, что суд восстановил историческую справедливость. Военная прокуратура и военно-следственный комитет, которые располагались в бывшей мечети, уже переведены оттуда, здание пустует, подчеркнул он. Представитель муфтията предположил, что здание будет отреставрировано за счет пожертвований верующих.

Решение о передаче исторического здания мечети верующим Майкопа вступило в законную силу после вердикта апелляционной инстанции, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" юрист ДУМ Адыгеи и Краснодарского края Андрей Покровенко. "У Министерства обороны РФ есть установленный законом двухмесячный срок. Они вправе обратиться с кассацию. Решение состоялось, но здание все еще находится в собственности Российской Федерации, пока оно не передавалось в собственность ДУМ", - отметил юрист.

Экспертиза показала, что здание находится в удовлетворительном состоянии и фактически не изменило свой первоначальный облик, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления по охране и использованию объектов культурного наследия Адыгеи Рустем Ципинов. Чиновники заинтересовались им как объектом культурного наследия в 2015 году, уточнил Ципинов. "Здание представляет историческую ценность прежде всего как первая мечеть Майкопа. Будет проведена историко-культурная экспертиза, которая определит, какой это памятник - истории или архитектуры", - отметил глава управления.

Оплачивать реставрацию должно Духовное управление мусульман, которому передано здание, работы должны проводиться под контролем государственных надзорных органов, отметил Рустем Ципинов.

Точная дата открытия мечети неизвестна, первые упоминания о ней в газетах встречаются в 1911 году, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" историк Азамат Бузаров. Строительство, по его данным, началось в 1910 году рядом с домом городского головы Дмитрия Зинковецкого. Деньги на строительство выделил Лю Трахов – один из крупнейших промышленников и купцов Кубанской области. Меценат выделил кирпич со своего кирпичного завода, на свои средства содержал муллу, отметил Бузаров.

Мечеть была рассчитана на 50-60 верующих и имела статус соборной. "Вокруг города было 12 черкесских аулов. Мечеть также посещали люди разных национальностей - дагестанцы и татары, которые занимались коммерцией. Точное число прихожан установить сложно, поскольку в Майкопе были управленческие, судебные, административные структуры, ярмарка, базар, куда приезжали много мусульман", - сказал Бузаров.

После установления советской власти здание передали коммунальному отделу Майкопа, тогда же снесли минарет, рассказал Бузаров. Он отметил, что историю здания сложно отследить, поскольку оно много десятилетий находилось в собственности Минобороны.