Суд отказался передать Минобороны майкопскую мечеть

10 июня 2019, 10:30

Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу Минобороны России на решение передать Духовному управлению мусульман здание первой мечети Майкопа.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта арбитражный суд постановил передать здание мечети на Краснооктябрьской улице Майкопа из собственности Минобороны России в собственность Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края. Военное ведомство обжаловало это решение в апелляционной инстанции.

Представители муфтията потребовали безвозмездной передачи здания, поскольку оно возводилось для богослужений и имеет духовную ценность для верующих. Минобороны считает, что здание нельзя отчуждать, так как в нем находится военная прокуратура и военно-следственный комитет, рассказал 31 мая представитель ДУМ.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону не удовлетворил апелляционную жалобу Минобороны России без удовлетворения, сообщила 9 июня пресс-служба ДУМ Адыгеи и Краснодарского края. "Теперь здание первой майкопской мечети будет передано Духовному управлению мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края и будет служить для удовлетворения духовных потребностей мусульман", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

Постановление апелляционной инстанции вступило в законную силу, но может быть обжаловано в течение двух месяцев, говорится в резолютивной части постановления, опубликованной 8 июня на сайте картотеки арбитражных дел "Электронное правосудие".

Министерство обороны России пока не прокомментировало на своем сайте решение суда.

Возвращение верующим исторического здания мечети станет прецедентом для Духовного управления мусульман, поскольку это единственный случай, когда мусульмане потребовали здание, принадлежавшее им когда-то, рассказал ранее "Кавказскому узлу" имам мечети Тахтамукайского района Адыгеи Асфар Мысс.

Напомним, что, по словам историка Азамата Бузарова, точная дата открытия мечети в Майкопе неизвестна, но в дореволюционных газетах первые упоминания о ней встречаются в 1911 году. Профессор Адыгейского госуниверситета Асфар Шаов сообщал "Кавказскому узлу", что исторический облик Майкопской мечети почти не сохранился, но вернуть его можно.